De la Fuente menolak membiarkan rasa jemawa merasuk ke kubu Spanyol menjelang pertemuan berisiko tinggi mereka dengan Kroasia. Meski negara Balkan itu mengalami sedikit gejolak dalam penampilan terbaru mereka, pelatih kepala Spanyol itu menegaskan bahwa kualitas mereka tetap tak perlu diragukan di panggung dunia.

Berbicara kepada media jelang pertandingan tersebut, De la Fuente melontarkan pembelaan tegas terhadap pedigree Kroasia. "Saya memperkirakan Kroasia seperti yang sudah kami rencanakan. Bagi saya mereka adalah tim yang sangat bagus dan dalam satu dekade terakhir mereka menjadi salah satu tim nasional terpenting di dunia. Apa yang terjadi tempo hari adalah sebuah kecelakaan, itu tidak mencerminkan level mereka," jelas sang pelatih melalui pembaruan tambahan di media sosial.

Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa atmosfer di Split akan sangat bergelora, seraya mencatat bahwa meski dukungan suporter tuan rumah akan penuh gairah, para pemainnya secara alami termotivasi oleh lingkungan seintens itu, seperti halnya saat mereka bermain di stadion seperti San Mamés. "Kami mengenal para pemain dengan sangat baik dan kami tahu pemain mana yang bisa dipilih untuk model kami. Kami memiliki kelompok yang fantastis secara kemanusiaan dan siapa pun yang datang akan berintegrasi secara alami dan mudah," ujarnya.