Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Itu adalah kecelakaan!" - Luis de la Fuente memuji Lamine Yamal dan memperingatkan Spanyol agar tidak meremehkan Kroasia
De la Fuente menepis penurunan performa Kroasia
De la Fuente menolak membiarkan rasa jemawa merasuk ke kubu Spanyol menjelang pertemuan berisiko tinggi mereka dengan Kroasia. Meski negara Balkan itu mengalami sedikit gejolak dalam penampilan terbaru mereka, pelatih kepala Spanyol itu menegaskan bahwa kualitas mereka tetap tak perlu diragukan di panggung dunia.
Berbicara kepada media jelang pertandingan tersebut, De la Fuente melontarkan pembelaan tegas terhadap pedigree Kroasia. "Saya memperkirakan Kroasia seperti yang sudah kami rencanakan. Bagi saya mereka adalah tim yang sangat bagus dan dalam satu dekade terakhir mereka menjadi salah satu tim nasional terpenting di dunia. Apa yang terjadi tempo hari adalah sebuah kecelakaan, itu tidak mencerminkan level mereka," jelas sang pelatih melalui pembaruan tambahan di media sosial.
Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa atmosfer di Split akan sangat bergelora, seraya mencatat bahwa meski dukungan suporter tuan rumah akan penuh gairah, para pemainnya secara alami termotivasi oleh lingkungan seintens itu, seperti halnya saat mereka bermain di stadion seperti San Mamés. "Kami mengenal para pemain dengan sangat baik dan kami tahu pemain mana yang bisa dipilih untuk model kami. Kami memiliki kelompok yang fantastis secara kemanusiaan dan siapa pun yang datang akan berintegrasi secara alami dan mudah," ujarnya.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal melanjutkan kenaikan meteoriknya
Salah satu pemain yang terus mendominasi pemberitaan untuk Spanyol adalah Lamine Yamal. Sensasi remaja itu telah menjadi bagian yang tak tergantikan dalam racikan taktik De la Fuente, bukan hanya karena percikan kreativitasnya, tetapi juga karena ketajamannya yang kian berkembang di depan gawang.
"Lamine terus berkembang. Lebih baik dan lebih matang karena usia dan pengalaman. Dia membantu kami bukan hanya dalam permainan, tetapi juga dengan mencetak gol. Dia menuntut banyak dari dirinya sendiri dan itu sangat penting. Kami menyambut baik performanya, dia sangat penting bagi kami," ujar De la Fuente dalam konferensi persnya.
Sang pelatih mengisyaratkan bahwa menit bermain Yamal dikelola dengan hati-hati, tetapi pentingnya dia dalam starting XI tak terbantahkan, terutama mengingat bagaimana dia telah berkembang sejak debutnya, menjadi seorang pemimpin lewat penampilannya di lapangan.
- Getty Images Sport
Kedalaman skuad dan peran Mikel Merino
De la Fuente juga meluangkan waktu untuk membahas pentingnya kedalaman skuad, secara khusus memuji kontribusi gelandang Arsenal Mikel Merino. Sering digunakan sebagai senjata taktis dari bangku cadangan, Merino telah membuktikan diri sebagai "pilihan aman" bagi staf pelatih.
"Mikel sudah bersama saya sepanjang hidup saya, kami telah melalui berbagai macam situasi dan dia selalu penting. Orang yang masuk pada menit ke-60 bisa memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil daripada orang yang menjadi starter. Mereka bisa mengubah jalannya pertandingan. Semua orang penting. Dengan penampilan yang dia berikan kepada kami pada menit-menit akhir, dia adalah pilihan aman. Ini adalah sebuah tim. Yang penting adalah siap," pungkas sang pelatih.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Spanyol?
Spanyol bersiap menutup jeda internasional saat ini dengan laga tandang ke Kroasia pada Rabu. Tim asuhan De la Fuente akan berusaha mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun di UEFA Nations League, setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Inggris "3-2", Kroasia "4-1", dan Republik Ceko "3-1".
Namun, tugas di Kroasia jelas tidak akan mudah bagi Spanyol. Meski Spanyol meraih kemenangan meyakinkan "4-0" atas Kroasia hanya enam hari lalu, tuan rumah bertekad memberikan respons di depan pendukung mereka sendiri. Luka Modrić dan rekan-rekannya juga ingin bangkit dari kekalahan telak 7-0 dari Inggris dan memulihkan harga diri setelah hasil yang membuat mereka masih harus membuktikan banyak hal.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami