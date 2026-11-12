Olympiastadion di Berlin telah menjadi saksi sejarah selama satu abad, tetapi hanya sedikit malam yang membekas dengan intensitas dramatis dan membara seperti 9 Juli 2006. Ini bukan sekadar pertandingan sepakbola, melainkan tragedi besar dalam tiga babak yang mempertemukan tim Italia, ditempa oleh skandal di dalam negeri, dengan tim Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane, sosok sulit ditebak bak maestro yang memimpin simfoni terakhirnya. Udara dipenuhi penantian, dengan suasana gerah dan lembap yang biasanya mendahului badai.
Italia vs Prancis: Laga klasik, malam bergemuruh di Berlin dan kejatuhan Zinedine Zidane
- AFP
Saling balas serangan sengit di awal laga
Drama dimulai pada menit ketujuh ketika Prancis mendapat hadiah penalti yang kontroversial. Zidane dengan tenang maju untuk menghadapi Gianluigi Buffon. Tendangan cungkilnya mengenai bagian bawah mistar, lalu memantul melewati garis gawang. Itu menjadi awal yang halus bagi malam yang berlangsung keras. Namun, Italia tetap tangguh dan menolak menyerah. Pada menit ke-19, Marco Materazzi, pemain yang menyebabkan penalti tersebut, melompat paling tinggi untuk menyambut sepak pojok Andrea Pirlo. Sundulannya menghujam gawang, menyamakan kedudukan dan membuka jalan bagi pertarungan sengit yang menguras tenaga.
- DDP
Momen ketika dunia seolah berhenti
Saat pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, kelelahan fisik mulai terlihat. Buffon melakukan penyelamatan luar biasa dengan menepis sundulan Zidane ke atas mistar gawang, tetapi momen penentu terjadi pada menit ke-110. Setelah sempat bertukar kata, Zidane berbalik dan melancarkan tandukan keras ke dada Materazzi. Wasit Horacio Elizondo tidak melihat insiden itu, tetapi mendapat pemberitahuan dari ofisial keempat. Pemandangan Zidane berjalan melewati trofi Piala Dunia setelah menerima kartu merah tetap menjadi salah satu gambaran paling menghantui dalam sejarah sepakbola.
- AFP
Grosso dan perhitungan akhir
Setelah skor tetap 1-1 hingga 120 menit, kedua tim harus menghadapi tekanan luar biasa dalam adu penalti. Ketegangan terasa menyesakkan. Italia sukses menuntaskan seluruh tendangan penalti mereka, sementara sepakan David Trezeguet menghantam mistar gawang. Tugas mengeksekusi tendangan kelima yang menentukan jatuh kepada Fabio Grosso, pahlawan tak terduga di semi-final. Sepakannya tepat sasaran, memicu luapan kegembiraan saat Italia meraih gelar juara dunia keempat mereka dan menutup malam ketika sepakbola memperlihatkan sisi tergelap sekaligus sisi paling memukaunya.
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