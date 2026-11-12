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FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Italia vs Prancis: Laga klasik, malam bergemuruh di Berlin dan kejatuhan Zinedine Zidane

Italy
France
Italy vs France
World Cup
Italy vs France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Materazzi

Kenang kembali final Piala Dunia 2006 yang penuh drama, dengan gol Materazzi dan Zidane, kartu merah yang mengejutkan, serta kemenangan Italia lewat adu penalti.

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Olympiastadion di Berlin telah menjadi saksi sejarah selama satu abad, tetapi hanya sedikit malam yang membekas dengan intensitas dramatis dan membara seperti 9 Juli 2006. Ini bukan sekadar pertandingan sepakbola, melainkan tragedi besar dalam tiga babak yang mempertemukan tim Italia, ditempa oleh skandal di dalam negeri, dengan tim Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane, sosok sulit ditebak bak maestro yang memimpin simfoni terakhirnya. Udara dipenuhi penantian, dengan suasana gerah dan lembap yang biasanya mendahului badai.

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    Saling balas serangan sengit di awal laga

    Drama dimulai pada menit ketujuh ketika Prancis mendapat hadiah penalti yang kontroversial. Zidane dengan tenang maju untuk menghadapi Gianluigi Buffon. Tendangan cungkilnya mengenai bagian bawah mistar, lalu memantul melewati garis gawang. Itu menjadi awal yang halus bagi malam yang berlangsung keras. Namun, Italia tetap tangguh dan menolak menyerah. Pada menit ke-19, Marco Materazzi, pemain yang menyebabkan penalti tersebut, melompat paling tinggi untuk menyambut sepak pojok Andrea Pirlo. Sundulannya menghujam gawang, menyamakan kedudukan dan membuka jalan bagi pertarungan sengit yang menguras tenaga.

  • French midfielder Zinedine Zidane leavesDDP

    Momen ketika dunia seolah berhenti

    Saat pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, kelelahan fisik mulai terlihat. Buffon melakukan penyelamatan luar biasa dengan menepis sundulan Zidane ke atas mistar gawang, tetapi momen penentu terjadi pada menit ke-110. Setelah sempat bertukar kata, Zidane berbalik dan melancarkan tandukan keras ke dada Materazzi. Wasit Horacio Elizondo tidak melihat insiden itu, tetapi mendapat pemberitahuan dari ofisial keempat. Pemandangan Zidane berjalan melewati trofi Piala Dunia setelah menerima kartu merah tetap menjadi salah satu gambaran paling menghantui dalam sejarah sepakbola.

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRAAFP

    Grosso dan perhitungan akhir

    Setelah skor tetap 1-1 hingga 120 menit, kedua tim harus menghadapi tekanan luar biasa dalam adu penalti. Ketegangan terasa menyesakkan. Italia sukses menuntaskan seluruh tendangan penalti mereka, sementara sepakan David Trezeguet menghantam mistar gawang. Tugas mengeksekusi tendangan kelima yang menentukan jatuh kepada Fabio Grosso, pahlawan tak terduga di semi-final. Sepakannya tepat sasaran, memicu luapan kegembiraan saat Italia meraih gelar juara dunia keempat mereka dan menutup malam ketika sepakbola memperlihatkan sisi tergelap sekaligus sisi paling memukaunya.

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ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA