Italia vs Prancis: Laga klasik, malam bergemuruh di Berlin dan kejatuhan Zinedine Zidane

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Olympiastadion di Berlin telah menjadi saksi sejarah selama satu abad, tetapi hanya sedikit malam yang membekas dengan intensitas dramatis dan membara seperti 9 Juli 2006. Ini bukan sekadar pertandingan sepakbola, melainkan tragedi besar dalam tiga babak yang mempertemukan tim Italia, ditempa oleh skandal di dalam negeri, dengan tim Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane, sosok sulit ditebak bak maestro yang memimpin simfoni terakhirnya. Udara dipenuhi penantian, dengan suasana gerah dan lembap yang biasanya mendahului badai.