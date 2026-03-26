Italia vs Irlandia Utara, sebelum pertandingan dimulai, dilakukan hening sejenak untuk mengenang Beppe Savoldi

Berikut ini pernyataan dari FIGC:





"FIGC dan Presiden Gabriele Gravina turut berduka cita bersama keluarga Giuseppe ‘Beppe’ Savoldi, salah satu penyerang paling produktif pada era 1970-an yang meninggal dunia hari ini pada usia 79 tahun. Sebagai penghormatan kepadanya, malam ini di Stadion Bergamo akan diadakan momen hening sejenak sebelum dimulainya pertandingan semifinal play-off Piala Dunia antara Italia dan Irlandia Utara.





Dijuluki ‘mister dua miliar’ setelah kepindahannya pada musim panas 1975 dari Bologna ke Napoli—transaksi transfer termahal hingga saat itu dalam sepak bola profesional—Savoldi, yang pernah membela Atalanta, Bologna, dan Napoli, mencetak total 168 gol dalam 405 penampilan di Serie A. Pada musim 1972/73, ia menjadi top skor dengan 17 gol, sejajar dengan Paolo Pulici dan Gianni Rivera. Catatan penampilannya di tim nasional adalah empat penampilan dan satu gol, yang dicetak melalui tendangan penalti melawan Yunani dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada 30 Desember 1975 di Firenze dan dimenangkan oleh Azzurri dengan skor 3-2."