Italia vs Irlandia Utara, penilaian CM: Tonali tampil gemilang, 7,5. Kean sangat mematikan, penampilan Esposito selama 30 menit lebih baik daripada Retegui

Donnarumma 6: Hanya menjadi penonton pasif di New Balance Arena sepanjang babak pertama. Ia mengambil risiko besar di babak kedua, hampir saja memberikan bola kepada Donley.

Mancini 6: jika yang dibutuhkan adalah semangat, tekad, dan agresivitas, bek tengah Giallorossi ini adalah sosok yang sesuai dengan harapan Anda. Penampilannya kokoh dan waspada, persis seperti yang dibutuhkan.

Bastoni 5,5: kabar baik pertama adalah bahwa sorakan penonton tampaknya sudah menjadi masa lalu, dan ini sudah menjadi sinyal penting bagi tim nasional ini. Ditempatkan sebagai pilar tengah di barisan pertahanan, ia memiliki dua peluang bagus dari tendangan sudut, sementara di lini belakang ia mengambil risiko dengan beberapa kesalahan yang tidak biasa baginya. Ia membiarkan Donley lolos dan mendapat kartu kuning yang bisa dihindari. (Mulai menit 64 Gatti 6: masuk menggantikan pemain yang mendapat kartu kuning dan memberikan kestabilan pada lini belakang. Tugas terpenuhi.).

Calafiori 6,5: sebagai bek sayap kiri dengan karakteristiknya, ia membutuhkan penampilan level internasional. Agak malu-malu di 45 menit pertama, ia menunjukkan karismanya di babak kedua dengan memberikan solusi melalui overlap di sisi kiri dan bertahan dengan baik melawan serangan Irlandia Utara di lini belakang.

Politano 6,5: hari ini bermain sebagai sayap kanan, namun peran tersebut tampaknya tidak sesuai dengan karakteristiknya. Seharusnya ia memberikan lebih banyak semangat pada serangan Azzurri, namun ia mengalami kesulitan sepanjang babak pertama. Apa pun yang dikatakan Gattuso kepadanya saat jeda, hal itu memotivasinya. Ia memulai babak kedua dengan penuh semangat, memberikan kedalaman lebih, dan mengirimkan umpan silang yang menghasilkan keunggulan Italia. (Mulai menit ke-83, digantikan oleh Palestra).

Barella 6: beberapa ide bagus dan tidak lebih dari itu. Dia lebih menonjol di babak kedua, memberikan kekuatan fisik yang lebih besar di lini tengah.

Locatelli 6,5: memulai dengan baik di posisinya sebagai pengatur serangan, sering mencari permainan ke depan dan umpan-umpan vertikal. Di akhir babak pertama, ia mengirim Retegui ke gawang dengan umpan panjang yang brilian. Ia juga tampil baik dalam fase pertahanan.

Tonali 7,5: nyaris mencetak gol pembuka setelah beberapa menit dengan sundulan yang melintas dekat tiang gawang. Ia bergerak lincah di seluruh lini tengah, sering tumpang tindih, dan mencari opsi umpan di area serang. Cepat siap di tepi kotak penalti, ia hanya butuh sepuluh menit di babak kedua untuk melepaskan tembakan keras yang membawa Italia unggul 1-0. Sebagai penutup, ia menciptakan umpan panjang yang menjadi assist untuk Kean. (Mulai menit 83, Pisilli masuk).

Dimarco 6: tendangan berbahaya pertama berkat kontribusinya. Ia menerima umpan dengan kurang meyakinkan di sayapnya, namun menunjukkan bahwa dari kaki kirinya bisa muncul solusi menarik. Permainannya meningkat di babak kedua, sejalan dengan performa tim secara keseluruhan.

Retegui 5,5: di masa injury time, ia melakukan gerakan mendalam yang bagus untuk mengelabui pertahanan Irlandia Utara, tetapi sentuhannya berakhir di pelukan Charles. Banyak duel fisik dan permainan membelakangi gawang, lalu ia secara tak terduga membuang peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper. (Mulai menit 64 Esposito 6: masuk, merebut bola, dan nyaris memberikan umpan emas untuk Kean. Awal yang tidak buruk. Siapa tahu dia akan merebut posisi starter di final...).

Kean 7: berusaha berkolaborasi dengan Retegui, mencoba berduet dan mencari solusi untuk menambah daya gedor lini serang Azzurri. Ia benar-benar memiliki dua peluang emas untuk meninggalkan jejak dalam laga ini, namun Charles menggagalkan kegembiraannya mencetak gol. Kami tidak tahu bahwa dia hanya sedang mengincar dan menguji sebuah gol yang indah, dengan lincah menghentikan umpan Tonali, menggiring bola melewati lawan, dan mencetak gol ke tiang gawang untuk skor 2-0. (Mulai menit ke-88, Raspadori masuk).





Pelatih Gattuso 6,5: hati, gairah, kebersamaan. Kata-kata kunci dari Italia ini dan semangat yang ditanamkan oleh pelatih. Ia meraih hasil persis seperti yang diharapkan seluruh bangsa, kini ia dapat mempersiapkan final dengan perhatian yang sama, yang akan menentukan apakah kita akan kembali ke Piala Dunia setelah 12 tahun lamanya.