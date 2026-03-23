Italia vs Irlandia Utara dan kekalahan di Belfast: kegagalan bersejarah pertama Tim Nasional Italia dalam kualifikasi Piala Dunia

Pertandingan penentu di Belfast, yang dijadwalkan pada 4 Desember di Windsor Park, justru diwarnai dengan kejadian tak terduga: wasit yang ditunjuk, István Zsolt dari Hongaria, terjebak kabut di London dan tidak dapat mencapai stadion. Agar pertandingan tidak ditunda, kedua tim tetap turun ke lapangan dengan wasit lokal. Pertandingan itu pun secara resmi diubah menjadi pertandingan persahabatan. Namun, pertandingan persahabatan itu sebenarnya jauh dari kata persahabatan dan akan tercatat dalam sejarah sebagai “Pertempuran Belfast” karena kerasnya pertarungan dan permusuhan dari sebagian penonton Irlandia Utara.

Foni, kali ini, tepat memilih susunan pemain awal, memperkuat pertahanan dengan Corradi dan terutama dengan Rino Ferrario, bek Juventusyang dijuluki “Mobilia” dan masuk dalam sejarah sebagai “Singa Belfast” karena ketahanan fisik yang ditunjukkan dalam pertandingan tersebut serta keberaniannya menghadapi invasi lapangan.

Italia unggul lebih dulu lewat Ghiggia, namun Cush segera menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Montuori mencetak gol menjadi 2-1 berkat umpan Schiaffino, lalu Cush kembali menyamakan skor menjadi 2-2. Tim Azzurri nyaris meraih kemenangan di menit-menit akhir dengan tendangan Bean yangmembentur tiang gawang, sementara siaran langsung Nicolò Carosio menggambarkan pertandingan yang sangat keras, hampir di luar kendali.

“Pemain kami dipukuli,” kata suara terkenal sepak bola Italia itu secara langsung.

Hanya Ferrario dan Chiappella yang membalas serangan lawan dari Irlandia Utara.

“Suasana sangat memanas. — kenang Chiappella — Saya sendiri diusir saat para pemain Irlandia menyerang kiper Bugatti. Bean membentur tiang gawang, kami bisa saja menang. Namun, pertandingan ini tidak berpengaruh pada kualifikasi dan berakhir imbang tanpa arti.”

Skor akhir 2-2, meski tanpa nilai resmi, menunjukkan tim nasional yang hidup dan kompetitif. Jika pertandingan resmi dimainkan, hasil imbang itu akan meloloskan Italia, mengingat beberapa hari kemudian Azzurri menang meyakinkan atas Portugal di San Siro (3-0 di tengah kabut dengan dua gol Gratton dan satu gol Pivatelli).

Klasemen Grup 8 kini berbunyi: Italia di puncak dengan 4 poin, diikuti Irlandia Utara dan Portugal (yang sudah tersingkir) dengan 3 poin. Meskipun memiliki keunggulan dua hasil dari tiga pertandingan yang tersedia, Foni harus menghadapi absennya pemain kunci—Gratton, Cervato, dan Chiappella—serta suasana yang secara terbuka tidak bersahabat. Selain itu, keributan dan suasana yang tidak bersahabat yang terjadi pada pertandingan pertama di Belfast akan menjadi beban berat pada pertandingan penentu tanggal 15 Januari 1958.

Dituduh bermain defensif, pelatih kepala memilih langkah-langkah berani dan berisiko: ia memasukkan dua pemain Inter Milan seperti Vincenzi dan debutan Invernizzi, dan, tanpa mempedulikan cuaca musim dingin yang keras di Irlandia Utara, ia menurunkan pemain Italia-Brasil Dino Da Costa sejak awal. Serangan Azzurri tampak penuh talenta namun kurang cocok untuk kondisi fisik dan iklim yang sangat berat. Hawa dingin, hujan, lapangan yang berubah menjadi rawa, dan wasit Zsolt yang sangat memihak tuan rumah melengkapi situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Timnas Italia.

Tim Azzurri memulai pertandingan dengan buruk dan kebobolan dua gol dalam 30 menit pertama, yang dicetak oleh McIlroy dan Cush. Di babak kedua, Da Costa memperkecil ketertinggalan dengan memanfaatkan kesalahan kiper lawan, namun kartu merah yang diterima Ghiggia—pahlawan “Maracanazo” tahun 1950 yang menjadi sasaran utama lawan—karena pelanggaran reaktif, secara definitif mempersulit upaya comeback. Dalam keadaan kekurangan pemain, Azzurri memang tidak berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya kalah 2-1.

"Itu sudah takdir," kata Chiappella. "Saya dan Cervato cedera, dan saya harus tinggal di Abano untuk berobat. Pelatih kepala terpaksa mengorbankan skuad Fiorentina dan memanggil dua pemain Inter untuk menyaingi fisik tim Irlandia Utara. Pada saat yang sama, ia menurunkan tiga penyerang, Ghiggia, Pivatelli, dan Da Costa, serta dua gelandang serang: Montuori dan Schiaffino. Mereka adalah pemain yang bagus, tetapi kurang cocok dan terlalu rapuh untuk iklim tersebut."

Demikianlah "kekalahan di Belfast" terjadi: Italia, dua kali juara dunia, tersingkir untuk pertama kalinya dari babak final Piala Dunia, akan menyaksikan di televisi Brasil yang dipimpin bintang muda Pelé meraih gelar Piala Dunia pertamanya, dan mengalami salah satu halaman paling pahit dalam sejarah sepak bolanya. Sebaliknya, Irlandia Utara merayakan keberhasilannya, yang lolos ke Swedia secara luar biasa bersama dengan semua tim nasional Inggris lainnya.

LAPORAN PERTANDINGAN

Belfast (Windsor Park), 15 Januari 1958, pukul 14.15

IRLANDIA UTARA-ITALIA 2-1

Pencetak gol: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

IRLANDIA UTARA: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Pelatih: P.D. Doherty.

ITALIA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Komisi Teknis Federasi, Pelatih: A. Foni.

Wasit: Zsolt (Hongaria).

Penonton: sekitar 43 ribu

Catatan: Ghiggia diusir pada menit ke-68



