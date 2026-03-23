1958 Irlanda del Nord Getty Images
Paolo Camedda

Italia vs Irlandia Utara dan kekalahan di Belfast: kegagalan bersejarah pertama Tim Nasional Italia dalam kualifikasi Piala Dunia

Italia bersiap menghadapi babak playoff Piala Dunia melawan Irlandia Utara, lawan yang membangkitkan kenangan pahit

Irlandia Utara adalah tim yang tangguh secara fisik dan tidak pernah menyerah. Mereka bisa kami kalahkan, jadi kami harus berjuang habis-habisan. Sekarang fokus ke semifinal, lalu semoga nanti kita bisa membicarakan Bosnia dan Wales. Kami tahu bahwa kami harus melalui babak playoff dan kami menatap ke depan dengan penuh keyakinan” – Gennaro Gattuo, Pelatih Kepala Italia, setelah pengundian babak playoff Piala Dunia 2026


Dari Irlandia Utara vs Italia menjadi Italia vs Irlandia Utara. Enam puluh delapan tahun kemudian, di antara Azzurri dan babak final Piala Dunia, masih akan ada Green & White Army, sebutan yang selalu melekat pada tim nasional Inggris tersebut. Memang benar, untuk lolos ke turnamen ini, Italia harus mengalahkan pemenang semifinal jalur A antara Bosnia-Herzegovina dan Wales, namun pada tahap awal Italia harus terlebih dahulu mengalahkan Green & White Army. 

Hari ini, seperti dulu, Italia menjadi favorit dan akan mengincar kemenangan, dengan dua perbedaan mendasar dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pada 1958, pertandingan digelar di Belfast; kali ini, justru akan berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, di kandang sendiri, dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan—keuntungan yang tidak sedikit bagi tim asuhan Pelatih Gattuso.

Selain itu, pertandingan yang tercatat dalam sejarah sebagai “kekalahan di Belfast” terjadi di akhir babak kualifikasi, sedangkan pertandingan yang akan dihadapi Italia pada 26 Maret mendatang adalah pertandingan play-off, sehingga menjadi pertandingan tunggal sistem gugur. 

Tentu saja, pada musim semi nanti Italia akan menghadapi lawan yang tak pernah bisa dianggap remeh sepanjang sejarahnya, yang juga pernah mereka temui saat mengalami hasil buruk dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Dan kekalahan pahit 68 tahun yang lalu, yang membuat Azzurri—yang saat itu baru saja menjadi juara dunia dua kali—untuk pertama kalinya tersingkir di babak final Piala Dunia (pada 1930 di Uruguay, mereka mundur karena kesulitan dan rintangan perjalanan panjang ke Amerika Selatan), meski terjadi dalam situasi lingkungan yang sangat tidak menguntungkan, masih terdengar hingga hari ini sebagai peringatan untuk tidak meremehkan pertandingan penting ini.


  • ERA FONI DAN PENGGUNAAN YANG LUAS TERHADAP PARA ALUMNI

    Setelah Piala Dunia 1954 yangmengecewakan, yang berakhir dengan tersingkirnya Italia di babak penyisihan grup akibat kekalahan dalam pertandingan play-off melawan Swiss, Federasi menyerahkan tim nasional kepada sebuah Komisi Teknis yang dipimpin oleh Alfredo Foni, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Italia baik dari segi teknis maupun prestasi. Foni, yang baru saja meraih dua gelar Scudetto bersama Inter pada musim 1952/53 dan 1953/54 yang dibangun berdasarkan taktik yang disebut “catenaccio”, yaitu sistem taktis yang mengandalkan seorang libero di belakang tiga bek tengah dan seorang sayap, yang disebut 'ala tattica', di sisi kanan, berusaha menciptakan sintesis antara soliditas pertahanan tradisional - yang dipercayakan kepada bek-bek terbaik dari Inter, Juventus, dan Fiorentina, tim-tim terkuat pada masa itu - dan serangan yang lebih kreatif.

    Kekurangan penyerang tengah berkualitas tinggidalam sepak bola Italia pada paruh kedua tahun 1950-an mendorong pelatih untuk mengandalkan pemain keturunan asing, yang saat itu sangat umum di Serie A. Pilihan ini didorong oleh kebutuhan, namun tidak tanpa risiko: banyak dari pemain ini memang memiliki kemampuan teknis yang baik tetapi sudah berusia lanjut, sehingga secara fisik kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pemain keturunan asing di masa lalu.

    Maka masuklah ke dalam skuad Azzurri pemain-pemain berpengalaman seperti Schiaffino, Ghiggia, dan Pesaola, didampingi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Firmani, Montuori, bintang sejati tim tersebut, dan, pada menit-menit terakhir, penyerang Roma Dino Da Costa.


  • Babak Kualifikasi Italia di Swedia 1958

    Termasuk dalam Grup 8kualifikasi Eropa menuju Piala Dunia di Swedia, bersama Portugal dan Irlandia Utara, tim nasional asuhan Alfredo Foni diunggulkan meskipun kondisinya jauh dari kata prima. Hal ini karena Azzurri masih menikmati prestise dari dua gelar juara dunia yang diraih pada tahun 1934 dan 1938. Untuk mengatasi kesulitan di lini serang, sang pelatih memperkuat tim dari lini tengah ke atas dengan memasukkan pemain-pemain keturunan Italia.

    Pertandingan perdana berlangsung pada 25 April 1957 di Stadion Olimpico melawan Irlandia Utara dan berakhir dengan kemenangantipis 1-0, yang dicetak oleh Cervato melalui tendangan bebas. Pertandingan yang rumit, yang diselesaikan juga berkat intervensi krusial kiper Lovati, namun meninggalkan sinyal-sinyal menggembirakan terutama di lini pertahanan.

    Namun, keyakinan tim Azzurri segera runtuh. Beberapa minggu kemudian, dalam pertandingan Piala Internasional di Zagreb, Italia menelan kekalahantelak 6-1 melawan Yugoslavia, yang menjadi peringatan pertama bagi Foni dan kepemimpinannya.

    Kehancuran itu terkonfirmasi pada 26 Mei di Lisbon, dalam laga head-to-head melawan Portugal. Di tengah cedera dan kekhawatiran, pelatih kepala merombak tim dengan menurunkan lima debutan, termasuk pemain keturunan Italia Ghiggia dan Pesaola, namun langkah tersebut terbukti gagal: pertandingan berakhir dengan skor telak 3-0 untuk tim Portugal, dengan Italia terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain akibat cedera Ghiggia dan Chiappella, di era di mana pergantian pemain belum ada.

    "Setelah beberapa menit, para pemain Portugal melumpuhkan sayap kanan kami," kenang Chiappella pada tahun 1990, "dan di akhir babak pertama saya pun cedera. Tidak ada pergantian pemain, jadi pada dasarnya kami bermain dengan sembilan orang dan berakhir 3-0 untuk mereka."

    Di era di mana 2 poin diberikan untuk kemenangan, klasemen grup menunjukkan: Portugal dan Irlandia Utara memimpin dengan 3 poin, Italia mengejar dengan 2 poin, namun masih ada 2 pertandingan tersisa, yaitu laga tandang melawan Portugal dan laga tandang melawan Inggris, dengan 4 poin yang masih bisa diraih. Ketegangan dan kekhawatiran melonjak menjelang pertandingan penentu: laga tandang melawan Irlandia Utara, yang semakin bersemangat setelah mengalahkan Portugal 3-0, menjadi penentu perjalanan tim Azzurri menuju Swedia.


  • DARI PERTANDINGAN PERSAHABATAN HINGGA KEKALAHAN DI BELFAST

    Pertandingan penentu di Belfast, yang dijadwalkan pada 4 Desember di Windsor Park, justru diwarnai dengan kejadian tak terduga: wasit yang ditunjuk, István Zsolt dari Hongaria, terjebak kabut di London dan tidak dapat mencapai stadion. Agar pertandingan tidak ditunda, kedua tim tetap turun ke lapangan dengan wasit lokal. Pertandingan itu pun secara resmi diubah menjadi pertandingan persahabatan. Namun, pertandingan persahabatan itu sebenarnya jauh dari kata persahabatan dan akan tercatat dalam sejarah sebagai “Pertempuran Belfast” karena kerasnya pertarungan dan permusuhan dari sebagian penonton Irlandia Utara.

    Foni, kali ini, tepat memilih susunan pemain awal, memperkuat pertahanan dengan Corradi dan terutama dengan Rino Ferrario, bek Juventusyang dijuluki “Mobilia” dan masuk dalam sejarah sebagai “Singa Belfast” karena ketahanan fisik yang ditunjukkan dalam pertandingan tersebut serta keberaniannya menghadapi invasi lapangan. 

    Italia unggul lebih dulu lewat Ghiggia, namun Cush segera menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Montuori mencetak gol menjadi 2-1 berkat umpan Schiaffino, lalu Cush kembali menyamakan skor menjadi 2-2. Tim Azzurri nyaris meraih kemenangan di menit-menit akhir dengan tendangan Bean yangmembentur tiang gawang, sementara siaran langsung Nicolò Carosio menggambarkan pertandingan yang sangat keras, hampir di luar kendali

    “Pemain kami dipukuli, kata suara terkenal sepak bola Italia itu secara langsung.

    Hanya Ferrario dan Chiappella yang membalas serangan lawan dari Irlandia Utara.

    “Suasana sangat memanas.kenang ChiappellaSaya sendiri diusir saat para pemain Irlandia menyerang kiper Bugatti. Bean membentur tiang gawang, kami bisa saja menang. Namun, pertandingan ini tidak berpengaruh pada kualifikasi dan berakhir imbang tanpa arti.”

    Skor akhir 2-2, meski tanpa nilai resmi, menunjukkan tim nasional yang hidup dan kompetitif. Jika pertandingan resmi dimainkan, hasil imbang itu akan meloloskan Italia, mengingat beberapa hari kemudian Azzurri menang meyakinkan atas Portugal di San Siro (3-0 di tengah kabut dengan dua gol Gratton dan satu gol Pivatelli)

    Klasemen Grup 8 kini berbunyi: Italia di puncak dengan 4 poin, diikuti Irlandia Utara dan Portugal (yang sudah tersingkir) dengan 3 poin. Meskipun memiliki keunggulan dua hasil dari tiga pertandingan yang tersedia, Foni harus menghadapi absennya pemain kunci—Gratton, Cervato, dan Chiappella—serta suasana yang secara terbuka tidak bersahabat. Selain itu, keributan dan suasana yang tidak bersahabat yang terjadi pada pertandingan pertama di Belfast akan menjadi beban berat pada pertandingan penentu tanggal 15 Januari 1958.

    Dituduh bermain defensif, pelatih kepala memilih langkah-langkah berani dan berisiko: ia memasukkan dua pemain Inter Milan seperti Vincenzi dan debutan Invernizzi, dan, tanpa mempedulikan cuaca musim dingin yang keras di Irlandia Utara, ia menurunkan pemain Italia-Brasil Dino Da Costa sejak awal. Serangan Azzurri tampak penuh talenta namun kurang cocok untuk kondisi fisik dan iklim yang sangat berat. Hawa dingin, hujan, lapangan yang berubah menjadi rawa, dan wasit Zsolt yang sangat memihak tuan rumah melengkapi situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Timnas Italia.

    Tim Azzurri memulai pertandingan dengan buruk dan kebobolan dua gol dalam 30 menit pertama, yang dicetak oleh McIlroy dan Cush. Di babak kedua, Da Costa memperkecil ketertinggalan dengan memanfaatkan kesalahan kiper lawan, namun kartu merah yang diterima Ghiggia—pahlawan “Maracanazo” tahun 1950 yang menjadi sasaran utama lawan—karena pelanggaran reaktif, secara definitif mempersulit upaya comeback. Dalam keadaan kekurangan pemain, Azzurri memang tidak berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya kalah 2-1.

    "Itu sudah takdir," kata Chiappella. "Saya dan Cervato cedera, dan saya harus tinggal di Abano untuk berobat. Pelatih kepala terpaksa mengorbankan skuad Fiorentina dan memanggil dua pemain Inter untuk menyaingi fisik tim Irlandia Utara. Pada saat yang sama, ia menurunkan tiga penyerang, Ghiggia, Pivatelli, dan Da Costa, serta dua gelandang serang: Montuori dan Schiaffino. Mereka adalah pemain yang bagus, tetapi kurang cocok dan terlalu rapuh untuk iklim tersebut."

    Demikianlah "kekalahan di Belfast" terjadi: Italia, dua kali juara dunia, tersingkir untuk pertama kalinya dari babak final Piala Dunia, akan menyaksikan di televisi Brasil yang dipimpin bintang muda Pelé meraih gelar Piala Dunia pertamanya, dan mengalami salah satu halaman paling pahit dalam sejarah sepak bolanya. Sebaliknya, Irlandia Utara merayakan keberhasilannya, yang lolos ke Swedia secara luar biasa bersama dengan semua tim nasional Inggris lainnya.

    LAPORAN PERTANDINGAN

    Belfast (Windsor Park), 15 Januari 1958, pukul 14.15

    IRLANDIA UTARA-ITALIA 2-1

    Pencetak gol: 13’ McIlroy (IR), 28’ Cush (IR), 56’ Da Costa (IT).

    IRLANDIA UTARA: Uprichard, Cunningham, McMichael, Danny Banchflower, Jackie Blanchflower, Peacock, Bingham, McIlroy, Simpson, Cush, McParland. Pelatih: P.D. Doherty.

    ITALIA: Bugatti (Napoli), Vincenzi (Inter), Corradi (Juventus), Invernizzi (Inter), Ferrario (Juventus), Segato (Fiorentina), Ghiggia (Roma), Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna), Montuori (Fiorentina), Da Costa (Roma). Komisi Teknis Federasi, Pelatih: A. Foni.

    Wasit: Zsolt (Hongaria).

    Penonton: sekitar 43 ribu

    Catatan: Ghiggia diusir pada menit ke-68


  • KONTROVERSI DAN AKIBATNYA

    “Kekalahan di Belfast” itu disusul oleh polemik sengit di media, baik media olahraga maupun non-olahraga. Ada kekecewaan dan ketidakpercayaan atas hasil pertandingan di Belfast: “Azzurri Tersingkir dari Piala Dunia, demikian judul utama di halaman depan “Gazzetta dello Sport”. “Tim Azzurri memang pantas kalah dalam pertandingan melawan Irlandia Utara di Belfast, demikian bunyi judul di halaman dalam “Il Corriere della Sera”. “Sepak bola Italia gagal di Belfast, tulis “La Stampa”, yang mempercayakan analisis kekalahan tersebut kepada Vittorio Pozzo. Gianni Brera, yang usulannya untuk menggunakan formasi blok Padova asuhan Rocco di Belfast ditolak mentah-mentah oleh Pelatih Foni, justru menulis di “Guerin Sportivo”:

    "Foni, alih-alih memahami bahwa formasi catenaccio Padova harus dimainkan, justru tidak berani melakukannya. Akibatnya, Komisi Teknis pun memiliki ide brilian untuk memainkan, di Belfast pada bulan Januari, barisan depan yang 4/5-nya terdiri dari pemain Amerika Selatan (yang, di antara lain, bukan pemain muda), serta mengganti dua pemain bertahan asal Florence, Chiappella dan Cervato, dengan pemain Inter, Vincenzi dan Invernizzi".

    Jurnalis terkenal itu kemudian menambahkan dalam halaman-halaman bukunya “Storia critica del calcio italiano”: 

    "Kekalahanini sangat menyakitkan bagi kita semua. Para pihak saling menyalahkan. Para pesimistis menyalahkan Foni atas jumlah pemain keturunan asing yang berlebihan dan tidak perlu; para pendukung pertahanan menyesali tidak digunakannya barisan pertahanan Padova, yang pasti akan memungkinkan setidaknya meraih hasil imbang yang sangat dibutuhkan. Penggunaan pemain keturunan asing memang berlebihan, tetapi hal itu pada dasarnya menunjukkan betapa minimnya pemain berkualitas di sepak bola kita. Tampak tak terbayangkan, namun justru Foni, yang pernah memenangkan dua Scudetto bersama Inter dengan menerapkan 'catenaccio', di tim nasional justru mengandalkan formasi WM yang paling sederhana, dan akhirnya dipulangkan."

    Konsekuensipertama dari kekalahan ini adalah pemecatan segera Ottorino Barassi dari jabatan presiden federasi, dengan federasi yang kemudian ditempatkan di bawah pengawasan. Namun, meskipun pejabat tersebut kembali beberapa bulan kemudian sebagai pemimpin Liga Nasional Amatir yang baru dibentuk, pada akhirnya yang paling menanggung akibatnya adalah para pemain, yang kemungkinan besar bukanlah pihak yang paling bertanggung jawab.

    Tim kualifikasi ke Swedia ’58 memang segera dibubarkan: Vincenzi dan Invernizzi mengakhiri pengalaman mereka bersama timnas Italia dengan pertandingan sial di Belfast itu, bersama mereka juga Pivatelli danpara pemain keturunan Italia Schiaffino dan Da Costa, yang dituduh secara tidak adil karena "kurang komitmen", sementara Ghiggia mencatatkan penampilan terakhirnya dalam pertandingan persahabatan melawan Spanyol pada 1959.

    Lalu bagaimana dengan Pelatih Foni? Ia diberi kesempatan satu pertandingan lagi di bangku cadangan timnas, namun kekalahan telak 3-2, kali ini melawan Austria di Piala Internasional, juga menyebabkan pemecatannya oleh petinggi federasi dan perpisahan para pemain seperti Ottavio Bugatti dan Eddie Firmani dari timnas, yang merupakan bagian dari skuad yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Ferrario sendiri, salah satu yang paling bersemangat, akan mengucapkan selamat tinggal pada seragam biru setelah pertandingan persahabatan berikutnya melawan Prancis. 


