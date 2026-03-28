Goal.com
Live
CM grafica Kean Tonali 16 9calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Italia vs Bosnia -3: Tim Azzurri turun ke lapangan, Scamacca bergabung dengan skuad. Pio bersaing dengan Retegui, Bastoni belum dalam kondisi terbaiknya

Italy
F. Dimarco
G. Gattuso
E. Dzeko
M. Retegui
F. Esposito
World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy

Antusiasme semakin meningkat menjelang pertandingan terpenting Tim Nasional tahun ini.

Laga pertama telah usai. Pada Kamis malam di Bergamo, Italia berhasil menaklukkan Irlandia Utara dan dengan kemenangan 2-0 berkat gol Tonali dan Kean, mereka lolos ke final babak playoff yang akan mempertemukan Azzurri dengan Bosnia pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45, di atmosfer yang sangat panas di Stadion Bilino Polje, Zenica.


Pelatih Gennaro Gattuso terus mengandalkan seluruh tim dan akan membawa keraguan terbesar di lini serang ke sesi latihan hari ini, di mana Pio Esposito, yang tampil gemilang saat melawan Irlandia Utara, mengancam posisi starter Mateo Retegui.


Berikut adalah semua berita terbaru Azzurri tiga hari menjelang pertandingan besar tersebut.


  • AGENDA HARI INI

    Italia kembali berlatih hari ini di Coverciano di bawah arahan pelatih Gattuso dengan sesi latihan yang akan dimulai pada sore hari mulai pukul 17.00 dan dihadiri oleh seluruh skuad. Baru pada hari Senin nanti, tim akan berangkat menuju Zenica.

  • PIO ATAU RETEGUI? BAGAIMANA KABAR BASTONI?

    Ada dua kekhawatiran utama yang akan menjadi beban bagi Gennaro Gattuso menjelang pertandingan ini.


    Yang pertama sudah diketahui: Alessandro Bastoni belum dalam kondisi terbaiknya setelah pertandingan melawan Irlandia Utara, di mana ia berjuang keras untuk tetap bermain namun keluar dalam keadaan kelelahan dan tidak dalam performa terbaiknya. Kondisinya harus dipantau, jika tidak, Federico Gatti (yang masuk pada babak kedua di Bergamo) akan kembali diturunkan.


    Keraguan lainnya adalah siapa yang akan mendampingi Moise Kean di lini depan Italia, mengingat Mateo Retegui tampil lesu sepanjang babak pertama melawan Irlandia Utara dan peluang emas yang terbuang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper masih terasa menyakitkan. Di sisi lain, Pio Esposito memiliki kelincahan dan kecepatan, dan saat ia berada di lapangan, Italia tampil lebih solid. Saat ini, peluangnya 50-50.

  • KELOMPOK ADALAH YANG UTAMA: KEMARIN MALAM LIBUR

    Sejak hari pertama, Gennaro Gattuso telah memilih untuk mengutamakan kekompakan tim.


    Skuad yang terdiri dari 28 pemain ini juga mencakup banyak pemain yang cedera yang bertekad untuk bergabung dengan tim, termasuk Di Lorenzo dan Vicario yang bahkan telah memastikan akan terbang ke Bosnia untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya.


    Pada malam kemarin, untuk meredakan ketegangan, Gattuso memberikan waktu luang kepada tim. Banyak pemain memanfaatkan waktu bebas selama 3-4 jam tersebut untuk keluar dari pemusatan latihan di Coverciano dan bertemu keluarga mereka sebelum kembali ke asrama pada malam hari.

  • KONTROVERSI DI BOSNIA AKIBAT SELEBRASI YANG VIRAL: "ORANG ITALIA YANG SOMBONG"

    Video para pemain muda Italia, terutama Dimarco, Vicario, dan Pio Esposito, yang merayakan kemenangan di akhir pertandingan Wales melawan Bosnia, tak terelakkan menjadi viral di internet.


    Sebuah tindakan yang tidak disukai oleh para pendukung dan pemain Bosnia, hingga pandangan umum—termasuk yang terlihat di media sosial federasi—adalah menganggap "orang Italia itu sombong", disertai ancaman "kami akan mengingatnya".


    Untuk meminta maaf, bek sayap Inter tersebut segera mengirim pesan kepada mantan rekan setimnya, Edin Dzeko, dan hari ini ia mungkin akan mencoba memperbaiki situasi dengan berbicara langsung dalam konferensi pers.

  • APAKAH STADION ZENICA MEMILIKI KAPASITAS YANG TERBATAS?

    Terakhir, perhatikan atmosfer yang memanas di Stadion Bilino Polje, Zenica. Kota industri ini dikenal dengan suporternya yang sangat bersemangat, ditambah dengan kelompok ultras Bosnia yang merupakan kelompok terorganisir yang sesungguhnya. Stadion yang diresmikan pada tahun 1972 ini memiliki kapasitas 15.600 tempat duduk; stadion yang relatif kecil namun penuh semangat, dengan tribun yang sangat dekat dengan lapangan.


    Selain itu, menyusul denda yang dijatuhkan kepada Bosnia atas "perilaku tidak pantas tim, diskriminasi, rasisme, penggunaan bahan piroteknik, gangguan selama lagu kebangsaan, serta kurangnya ketertiban dan disiplin di dalam dan luar stadion", kapasitas stadion akan dikurangi sebesar 20% dengan ditutupnya tribun SELATAN dan sebagian tribun BARAT.

  • ALAJBEGOVIC: "INI AKAN MENJADI PERTANDINGAN YANG SANGAT KERAS"

    Gelandang serang Bosnia, Kerim Alajbegovic, menantang Italia dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport: "Kami yang akan menang. Suasana yang sangat panas di dalam dan di luar stadion, ini akan menjadi pertandingan yang sengit"


  • 500 TIKET TERSEDIA

    Tiket untuk pertandingan final melawan Bosnia sudah mulai dijual. Sebanyak 500 tiket yang tersedia untuk sektor tamu di Stadion ‘Bilino Polje’ di Zenica dapat dibeli seharga 15 euro mulai pukul 12.00 hari ini hingga pukul 20.00 besok, Minggu, 29 Maret.

  • PERMAINAN KARTU DALAM KELOMPOK

    Dalam sesi latihan sore di Coverciano, Gianluca Scamacca kembali bergabung dengan tim, setelah sebelumnya menonton dari tribun saat melawan Irlandia Utara akibat cedera otot-fascia pada otot adduktor kanannya. Guglielmo Vicario juga turut menyaksikan rekan-rekannya dari pinggir lapangan, bersama dengan Gabriele Gravina dan Gianluigi Buffon.



