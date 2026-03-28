Italia vs Bosnia -3: Azzurri turun ke lapangan setelah malam bebas. Pio bersaing dengan Retegui, Bastoni belum dalam kondisi terbaik. Alajbegovic: "Ini akan menjadi pertandingan yang sengit"

Laga pertama telah usai. Pada Kamis malam di Bergamo, Italia berhasil menaklukkan Irlandia Utara dan dengan kemenangan 2-0 berkat gol Tonali dan Kean, mereka lolos ke final babak playoff yang akan mempertemukan Azzurri dengan Bosnia pada Selasa, 31 Maret pukul 20.45, di atmosfer yang sangat panas di Stadion Bilino Polje, Zenica.





Pelatih Gennaro Gattuso terus mengandalkan seluruh tim dan akan membawa keraguan terbesar di lini serang ke sesi latihan hari ini, di mana Pio Esposito, yang tampil gemilang saat melawan Irlandia Utara, mengancam posisi starter Mateo Retegui.





Berikut adalah semua berita terbaru Azzurri tiga hari menjelang pertandingan besar tersebut.



