Italia U20 mencetak sejarah: pada debut di Piala Dunia mengalahkan Amerika Serikat 2-1. Gol penentu dicetak Pellegrino Cimò

"Saya bangga kepada semuanya, dari pemain pertama hingga pemain terakhir, dan juga staf. Kami tahu bahwa di level internasional, kelompoklah yang membuat perbedaan dan sangat penting untuk saling membantu saat sedang dalam kesulitan: semuanya benar-benar indah," kata kapten Gallo selepas pertandingan.





"Saya benar-benar bangga dengan para pemain, dengan cara mereka mendekati pertandingan," komentar pelatih Matteucci selepas laga. "Kami tahu," lanjut pelatih Italia itu, "bahwa kami tidak bisa mendominasi selama 90 menit dan kami harus tahu cara bertahan dalam tekanan, tetapi kami sudah mempersiapkan diri untuk semua ini: para pemain menafsirkan situasi dengan sangat baik, menghantam saat mereka memiliki kesempatan, dengan keberanian besar dan kualitas teknik. Italia bermain dengan penuh kepribadian dari menit pertama hingga menit terakhir."