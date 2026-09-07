Tim nasional putri U-20 Italia menorehkan sejarah: pada debutnya di Piala Dunia U-20, Italia bangkit untuk mengalahkan Amerika Serikat 2-1, menghadirkan satu hari yang akan tetap tercatat dalam sejarah sepak bola Italia. Sudah empat belas tahun, sejak 2012, tim putri muda Italia tidak ambil bagian dalam kompetisi usia muda ini dan belum pernah mampu meraih kemenangan di putaran final: sore ini, di kota Lodz, Polandia, yang dingin, kemenangan itu datang dengan sangat layak dan melawan tim nasional yang menjadi simbol sebuah pergerakan, favorit untuk menjadi juara.
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Italia U20 mencetak sejarah: pada debut di Piala Dunia mengalahkan Amerika Serikat 2-1. Gol penentu dicetak Pellegrino Cimò
Pellegrino memutuskan Cimò
Setelah Amerika Serikat unggul lebih dulu dan Italia bangkit lewat gol Fadda dan Pellegrino Cimò, satu-satunya momen yang benar-benar menegangkan dalam pertandingan ini terjadi pada menit ketiga dan terakhir masa injury time, ketika gol penyeimbang Amerika Serikat dianulir karena offside, yang dikonfirmasi VAR beberapa detik kemudian. Kini, laga berikutnya dijadwalkan pada Rabu pukul 15.00 melawan Selandia Baru, yang kalah dari Jepang pada laga pembuka.
Kemenangan grup, kemenangan berkarakter
"Saya bangga kepada semuanya, dari pemain pertama hingga pemain terakhir, dan juga staf. Kami tahu bahwa di level internasional, kelompoklah yang membuat perbedaan dan sangat penting untuk saling membantu saat sedang dalam kesulitan: semuanya benar-benar indah," kata kapten Gallo selepas pertandingan.
"Saya benar-benar bangga dengan para pemain, dengan cara mereka mendekati pertandingan," komentar pelatih Matteucci selepas laga. "Kami tahu," lanjut pelatih Italia itu, "bahwa kami tidak bisa mendominasi selama 90 menit dan kami harus tahu cara bertahan dalam tekanan, tetapi kami sudah mempersiapkan diri untuk semua ini: para pemain menafsirkan situasi dengan sangat baik, menghantam saat mereka memiliki kesempatan, dengan keberanian besar dan kualitas teknik. Italia bermain dengan penuh kepribadian dari menit pertama hingga menit terakhir."
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