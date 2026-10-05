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Camarda Italien U21Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia U-21 vs Polandia U-21 LANGSUNG, susunan pemain resmi: Liberali bersama Cisse, Camarda di bangku cadangan

Italy U21
Italy
Italy U21 vs Poland U21
Poland U21
EURO U21 Qualification

Ikuti laga penentuan timnas U-21 Italia untuk lolos ke Piala Eropa U-21 berikutnya.

Segalanya ditentukan dalam satu laga. Italia U-21 menghadapi Polandia U-21 dalam pertandingan terakhir Grup E kualifikasi menuju Piala Eropa U-21 berikutnya.


Tim asuhan Silvio Baldini hanya wajib menang dan melakukannya dengan selisih dua gol agar bisa lolos langsung ke putaran final turnamen, sedangkan dengan kemenangan selisih satu gol mereka akan tetap berada dalam persaingan penuh untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Dengan semua hasil lainnya, Camarda dan rekan-rekannya akan mendapati diri mereka harus menghadapi play-off pada November.


ITALIA U-21 - POLANDIA U-21

PENCETAK GOL: -

  • Gol dan momen-momen penting

    0' Kick-off pada pukul 18.15 di Stadion Adriatico, Pescara


    STATISTIK, INFO, DAN JALANNYA PERTANDINGAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

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    Italia U-21-Polandia U-21


    Pencetak gol: -


    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. 

    Cadangan: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

    Pelatih. Baldini.


    POLANDIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski. 

    Cadangan: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

    Pelatih. Brzeczek.


    Wasit: Badstubner (JER)

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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