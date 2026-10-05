Italia U-21 vs Polandia U-21 LANGSUNG, susunan pemain resmi: Liberali bersama Cisse, Camarda di bangku cadangan

Segalanya ditentukan dalam satu laga. Italia U-21 menghadapi Polandia U-21 dalam pertandingan terakhir Grup E kualifikasi menuju Piala Eropa U-21 berikutnya.





Tim asuhan Silvio Baldini hanya wajib menang dan melakukannya dengan selisih dua gol agar bisa lolos langsung ke putaran final turnamen, sedangkan dengan kemenangan selisih satu gol mereka akan tetap berada dalam persaingan penuh untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Dengan semua hasil lainnya, Camarda dan rekan-rekannya akan mendapati diri mereka harus menghadapi play-off pada November.





ITALIA U-21 - POLANDIA U-21

PENCETAK GOL: -