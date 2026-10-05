Semua ditentukan dalam satu laga. Italia U-21 menghadapi Polandia U-21 dalam pertandingan terakhir Grup E kualifikasi menuju Piala Eropa U-21 berikutnya.
Tim asuhan Silvio Baldini wajib menang, dan melakukannya dengan selisih dua gol agar bisa lolos langsung ke putaran final turnamen. Sementara itu, kemenangan dengan selisih satu gol akan membuat Camarda dan kawan-kawan tetap sepenuhnya dalam persaingan untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Dengan hasil lainnya, Camarda dan rekan-rekannya akan menghadapi play-off pada November.
ITALIA U-21 - POLANDIA U-21 2-0
PENCETAK GOL: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I)