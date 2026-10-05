37' TIANG - Liberali kembali merepotkan di sisi kanan. Aksi lain menusuk ke dalam dengan kaki kiri setelah melewati Ede, lalu melepaskan tembakan mendatar ke arah tiang jauh dengan kaki kiri yang berbelok secara fortuitus akibat sentuhan Gurgul dan mengenai tiang.





27' GOL - Sepak pojok pendek dieksekusi Italia, dengan Liberali yang diaktifkan sampai ke garis akhir dalam posisi melebar di kanan dan mengirim umpan silang lembut ke tengah kotak penalti, tempat kali ini Ndour tidak melakukan kesalahan: sundulan keras ke sudut sempit dan gol kedua.





16' GOL - Aksi bagus Liberali di sisi kanan, ia masuk ke dalam dengan kaki kiri, melakukan kombinasi satu sentuhan dengan Ahanor dan mencoba tendangan kaki kiri keras. Pertahanan menepis tanpa mampu membersihkan area dan bola jatuh ke kaki Koleosho, yang dengan baik menyesuaikan koordinasinya dan mengirim bola ke bawah mistar untuk skor 1-0.





8' PELUANG - Peluang sundulan lainnya dan gol lain yang digagalkan oleh penyelamatan luar biasa dari Lubik. Umpan silang dari kiri dari area sepertiga akhir lapangan oleh Bartesaghi menemukan pergerakan vertikal Pisilli di dalam kotak penalti. Kali ini sundulan gelandang asal Roma itu juga mengarah ke sudut, tetapi kiper Polandia terbang dan menolaknya.





1' PELUANG - Italia langsung menciptakan peluang besar pertama dalam laga ini. Liberali lolos dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, tempat Cher Ndour masuk dengan timing yang tepat. Lompatan dan sundulan, tetapi masih mengarah ke tengah sehingga memudahkan intervensi refleks Lubik. Dari bola pantul, Bartesaghi melepaskan tendangan kaki kiri keras yang berakhir melambung.





0' Kick-off pada pukul 18.15 di Stadion Adriatico, Pescara





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