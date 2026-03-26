Italia, Tonali: "Kami telah menghadapi lawan-lawan tangguh... Kamu tidak takut, tapi hal itu bisa saja terjadi. Ini adalah gol terpenting dalam karierku, bersama dengan pertandingan Lazio melawan Milan"

Sandro Tonali, gelandang Newcastle dan timnas Italia, memberikan komentar berikut kepada Sky Sport mengenai kemenangan Azzurri di semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara: "Kami melihat beberapa momen menakutkan pekan ini, mengingat apa yang telah dilakukan Italia dalam beberapa tahun terakhir... Saya tidak mengatakan bahwa Anda takut, tetapi sayangnya hal itu bisa terjadi. Siapa yang akan lolos ke final antara Bosnia dan Wales? Yang penting hanyalah Italia. Kami belum memikirkan pertandingan ini, sekarang mari kita nikmati kemenangan ini dan mulai besok kita akan memikirkannya. Kami belum pernah mencapai tahap ini dalam beberapa tahun terakhir, itulah kenyataannya."
BABAK PERTAMA
Tonali juga berbicara tentang babak pertama, yang tidak dimainkan dengan performa seperti biasanya: "Kami tegang, kadang-kadang sedikit takut, tapi di babak kedua kami berhasil melepaskan semua itu. Kami harus menang dengan cara apa pun, tak peduli bagaimana caranya. Kami punya tujuan dan kami harus mencapainya dengan cara apa pun."
HUBUNGAN DENGAN GATTUSO
"Hubungan kami baik, tapi dia memang begitu dengan semua orang. Kami semua terhubung melalui pelatih, dan ini adalah salah satu hal terbaik yang telah kami bangun dalam beberapa bulan terakhir. Gol itu sedikit meredakan ketegangan. Gol itu memang harus tercipta, menurut kami agak terlambat, tapi di situlah kami merasa lega. Kami senang karena kami benar-benar membatasi peluang tim Irlandia Utara di area kekuatan mereka, yaitu situasi bola mati. Mungkin kami melakukan beberapa pelanggaran bodoh di babak pertama, tapi kami tetap fokus dan bermain dengan baik."
TUJUAN
Gol yang dicetak ini disebut sebagai gol terpenting dalam karier Tonali: "Ini adalah gol terpenting dalam karier saya sejauh ini, bersama dengan gol yang saya cetak melawan Lazio saat masih di Milan. Saya persembahkan ini untuk semua orang karena semua orang layak lolos ke Piala Dunia. Namun, hati-hati: kami belum mencapai apa-apa, masih banyak jalan yang harus ditempuh. Sekarang kita lupakan pertandingan ini, sayangnya, karena malam ini memang menyenangkan, tetapi kita harus pulih dan memberikan 150% di pertandingan berikutnya untuk lolos ke Piala Dunia. Kita harus meninggalkan lapangan dengan memberikan segalanya, orang-orang layak menikmati Piala Dunia, kita memiliki tanggung jawab ini."