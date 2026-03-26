Italia, Tonali: "Kami telah menghadapi lawan-lawan tangguh... Kamu tidak takut, tapi hal itu bisa saja terjadi. Ini adalah gol terpenting dalam karierku, bersama dengan pertandingan Lazio melawan Milan"

Sandro Tonali, gelandang Newcastle dan timnas Italia, memberikan komentar berikut kepada Sky Sport mengenai kemenangan Azzurri di semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara: "Kami melihat beberapa momen menakutkan pekan ini, mengingat apa yang telah dilakukan Italia dalam beberapa tahun terakhir... Saya tidak mengatakan bahwa Anda takut, tetapi sayangnya hal itu bisa terjadi. Siapa yang akan lolos ke final antara Bosnia dan Wales? Yang penting hanyalah Italia. Kami belum memikirkan pertandingan ini, sekarang mari kita nikmati kemenangan ini dan mulai besok kita akan memikirkannya. Kami belum pernah mencapai tahap ini dalam beberapa tahun terakhir, itulah kenyataannya."