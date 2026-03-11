Italia, tidak ada playoff untuk Verratti: kembali absen karena cedera

Verratti memainkan pertandingan resmi terakhirnya pada 15 Januari bersama Al Duhail dan, sejak saat itu, ia terus absen karena cedera. Masalah lutut yang tampaknya sudah teratasi, namun menurut Repubblica, cedera tersebut kambuh kembali dalam beberapa jam terakhir dan memaksa gelandang tersebut untuk absen. Pemain kelahiran 1992 ini tidak akan bisa masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Gattuso, yang selain di lini pertahanan, juga harus beradaptasi di lini tengah. Sebagai pengganti mantan pemain PSG, Niccolò Pisilli, gelandang Roma yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang, sedang naik daun, dengan Barella dan Tonali sebagai dua pilar di lini tengah.