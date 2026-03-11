Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Marco Verratti, nama kejutan yang paling menonjol yang dipilih kembali oleh Gennaro Gattuso dalam beberapa hari terakhir menjelang playoff kualifikasi penting untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat-Meksiko-Kanada. Pada 26 Maret di Bergamo, dalam pertandingan pertama melawan Irlandia Utara, gelandang asal Pescara yang saat ini bermain untuk klub Qatar Al-Duhail tidak akan ikut serta. Alasannya adalah kondisi fisik, karena setelah bertemu dengan pelatih timnas Italia dan menerima surat panggilan pra-seleksi, menurut Repubblica, ia mengalami kambuh dari cedera serius terakhirnya.
Italia, tidak ada playoff untuk Verratti: kembali absen karena cedera
PERTANDINGAN BERPENGALAMAN UNTUK GATTUSO
Gattuso, bersama dengan kepala delegasi Gigi Buffon dan anggota staf Leonardo Bonucci (keduanya mantan rekan setim di tim nasional mantan pemain PSG), telah bertemu dengan Verratti pada bulan Februari untuk mengetahui kesediaannya untuk kembali ke tim nasional. Pelatih tim nasional sedang mencari dengan putus asa seorang gelandang bertahan berpengalaman yang mampu mengelola ritme dan tekanan, terutama pada menit-menit akhir pertandingan, dan talenta yang tumbuh di Pescara mewakili profil ideal.
PANGGILAN AWAL
Verratti telah menyetujui ide untuk bergabung dengan tim ini pada momen yang begitu krusial bagi sepak bola Italia, dengan tujuan untuk hadir baik pada 26 Maret maupun kemungkinan pada 31 Maret, hari pertandingan final tandang melawan pemenang antara Wales dan Bosnia. Gattuso pada titik ini telah mengonfirmasi ide tersebut dengan mengirimkan surat pra-panggilan kepada pemain dan klubnya untuk mengikuti pemusatan latihan di Coverciano, meskipun ia tidak dapat ikut serta.
CEDERA BARU DAN ALTERNATIF UNTUK GATTUSO
Verratti memainkan pertandingan resmi terakhirnya pada 15 Januari bersama Al Duhail dan, sejak saat itu, ia terus absen karena cedera. Masalah lutut yang tampaknya sudah teratasi, namun menurut Repubblica, cedera tersebut kambuh kembali dalam beberapa jam terakhir dan memaksa gelandang tersebut untuk absen. Pemain kelahiran 1992 ini tidak akan bisa masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Gattuso, yang selain di lini pertahanan, juga harus beradaptasi di lini tengah. Sebagai pengganti mantan pemain PSG, Niccolò Pisilli, gelandang Roma yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang, sedang naik daun, dengan Barella dan Tonali sebagai dua pilar di lini tengah.