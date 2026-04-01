Dari segi olahraga, apa yang terjadi tadi malam dalam laga Bosnia-Italia benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah Piala Dunia ketiga yang tidak kami ikuti; berbeda dengan turnamen sebelumnya, Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (dijadwalkan pada 11 Juni hingga 19 Juli) kali ini diikuti oleh 48 tim nasional. Dan Italia tidak akan ikut serta. Setelah 2018 dan 2022, kita juga harus mengubur harapan untuk 2026: pertandingan terakhir Azzurri di Piala Dunia adalah pada 24 Juni 2014; gol terakhir dicetak oleh Mario Balotelli. Kemudian, kekosongan total. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Persis seperti tadi malam, ketika dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Rino Gattuso meminta maaf kepada seluruh negara, dan melakukannya dengan mata berkaca-kaca.
Diterjemahkan oleh
Italia tersingkir dari Piala Dunia, ada yang menyalahkan agen pemain: berapa penghasilan mereka? Lebih dari satu miliar dalam lima tahun terakhir, Juventus berada di peringkat pertama
BERAPA PENGASILAN AGEN
Sehari setelah tersingkir, kini saatnya untuk menganalisis dan merenung; Gattuso bahkan sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri meskipun Gravina tetap mempercayainya. Menurut sebagian orang, agen-agen sepak bola juga ikut disalahkan atas kegagalan Italia; para agen ini semakin berperan penting dalam bursa transfer, di mana mereka menangani perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya. Menurut laporan terbaru FIGC, pada tahun kalender 2025, pendapatan agen meningkat sebesar 33 juta euro dibandingkan tahun sebelumnya: 299,6 juta euro dari klub-klub Serie A, Serie B, dan Serie C; ini merupakan angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, klub-klub telah membayar hampir 1,3 miliar euro.
KLUB MANAKAH YANG MEMBAYAR PALING TINGGI
Berdasarkan data tahun 2025, Juventus adalah klub yang membayar komisi paling besar kepada agen: 32,1 juta euro, disusul Napoli di posisi kedua dengan 24,6 juta euro, dan posisi ketiga ditempati oleh Milan yang menghabiskan 22,9 juta euro. Tiga klub yang telah menembus angka 100 juta euro dengan menjumlahkan pengeluaran untuk agen dalam lima tahun terakhir adalah Juventus (169,3), Inter (128,5), dan Roma, yang mencapai 100,2 juta euro. Dengan menganalisis beberapa data dan mempertimbangkan data dari tahun 2020 hingga saat ini, Bianconeri telah membayar komisi kepada agen lebih dari dua kali lipat jumlah yang dibayarkan oleh Milan (78,1) dan Napoli (75,9).