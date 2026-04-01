Italia tersingkir dari Piala Dunia, ada yang menyalahkan agen pemain: berapa penghasilan mereka? Lebih dari satu miliar dalam lima tahun terakhir, Juventus berada di peringkat pertama

Dari segi olahraga, apa yang terjadi tadi malam dalam laga Bosnia-Italia benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah Piala Dunia ketiga yang tidak kami ikuti; berbeda dengan turnamen sebelumnya, Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (dijadwalkan pada 11 Juni hingga 19 Juli) kali ini diikuti oleh 48 tim nasional. Dan Italia tidak akan ikut serta. Setelah 2018 dan 2022, kita juga harus mengubur harapan untuk 2026: pertandingan terakhir Azzurri di Piala Dunia adalah pada 24 Juni 2014; gol terakhir dicetak oleh Mario Balotelli. Kemudian, kekosongan total. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Persis seperti tadi malam, ketika dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Rino Gattuso meminta maaf kepada seluruh negara, dan melakukannya dengan mata berkaca-kaca.



