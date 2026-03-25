Mateo Retegui, penyerang tim nasional, berbicara dalam konferensi pers bersama Pelatih Kepala Rino Gattuso menjelang pertandingan yang dijadwalkan besok malam di Bergamo melawan Irlandia Utara, yang merupakan leg pertama babak play-off untuk lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang (pemenang pertandingan Italia vs Irlandia Utara akan menghadapi pemenang pertandingan antara Wales dan Bosnia pada Selasa, 31, dalam pertandingan penentuan).
Italia, Retegui: "Gattuso mengatakan hal-hal yang lebih baik tidak saya ungkapkan. Pio adalah pemain hebat. Tidak ada tekanan, hanya semangat yang besar"
SEMANGAT YANG BESAR
"Saya sangat ingin bermain dalam pertandingan seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada tekanan, tapi seluruh tim sudah siap," katanya kepada Sky, sebelum konferensi pers.
"Saya tiba di Italia seminggu lebih awal. Begitu tahu ada waktu luang di Arab Saudi, saya langsung berbicara dengan pelatih dan kami mengatur agar bisa datang ke Firenze, untuk berlatih di Coverciano. Rasanya wajar dan tepat untuk siap lebih awal; saya harus berterima kasih kepada pelatih, juga kepada dua pelatih fisik yang telah bekerja sama dengan saya selama beberapa hari ini."
"Saya tidak tahu apakah 'tekanan' adalah kata yang saya rasakan. Saya sangat ingin bermain dalam pertandingan ini, sejak pertandingan melawan Norwegia di Milan. Kami ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kami siap, karena itulah kenyataannya: tim sedang tampil sangat baik dan kami ingin membuktikan bahwa kami siap dalam pertandingan penentu."
"Kami tahu ini adalah pertandingan di mana yang akan menang adalah tim yang paling gigih. Pertandingan ini akan sengit, kami harus berjuang sampai akhir: kami bermain di kandang, Bergamo adalah stadion yang memberi semangat. Kami harus tenang dan melakukan hal-hal yang telah kami latih, lalu merebut kemenangan. Tidak ada hasil lain selain kemenangan."
SAYA SANGAT BAIK, PIO ESPOSITO ADALAH PEMAIN HEBAT
"Saya baik-baik saja, saya sudah memikirkan pertandingan ini sejak laga melawan Norwegia berakhir. Kembali ke Bergamo selalu menyenangkan, kota ini sangat istimewa bagi saya. Pio adalah pemain hebat, tidak ada persaingan di antara kami, kami adalah satu keluarga besar."
KEMBALI KE BERGAMO
"Kembali ke Bergamo selalu menyenangkan; bagi saya, kota ini istimewa. Kami telah memainkan pertandingan yang hebat di sini melawan Estonia; stadion ini memberi saya semangat ekstra. Esposito? Memiliki pemain sekelas dia sangat penting bagi saya, tapi bukan hanya dia saja. Berjuanglah lebih keras, berlatihlah lebih giat. Kami tidak saling bersaing, melainkan maju bersama-sama."
ITALIA ADALAH SEGALANYA
"Apa yang membuat saya jatuh cinta pada Tim Nasional? Italia. Sejak pertama kali tiba di sini, saya tidak pernah ragu. Bagi saya, ini adalah hal terpenting yang pernah terjadi dalam hidup saya; mengenakan seragam ini dan mewakili Italia adalah segalanya bagi saya. Saya bangga mengenakan seragam ini."
TENANG
"Apakah tekanan lebih ringan saat bermain tandang? Saya tidak tahu, saya sendiri merasa sangat tenang, tapi saya rasa seluruh tim juga begitu. Kami sudah membicarakan soal ketenangan, keluwesan, dan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Kita harus terus melakukan apa yang sedang kita lakukan."
TERIMA KASIH KEPADA GATTUSO
"Khawatir akan kehilangan tempat di tim nasional karena pindah ke Arab Saudi? Pertama-tama, saya harus berterima kasih kepada Gattuso karena dia banyak berbicara dengan saya saat saya pindah ke Arab Saudi; dia membuat saya merasa tenang dan percaya diri. Dia mengatakan hal-hal yang lebih baik tidak saya ungkapkan, tapi saya sangat berterima kasih kepadanya dan akan selalu begitu."
PELATIH ASAL IRLANDIA UTARA
"Pelatihku di Arab Saudi berasal dari Irlandia Utara? Hubunganku dengannya sangat baik, aku sering ngobrol dengannya. Dia bilang agar aku menikmati pertandingan, tapi kami juga membicarakan hal-hal lain. Nanti kalau sudah pulang, aku akan ngobrol lagi dengannya."