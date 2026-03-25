"Saya sangat ingin bermain dalam pertandingan seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada tekanan, tapi seluruh tim sudah siap," katanya kepada Sky, sebelum konferensi pers.





"Saya tiba di Italia seminggu lebih awal. Begitu tahu ada waktu luang di Arab Saudi, saya langsung berbicara dengan pelatih dan kami mengatur agar bisa datang ke Firenze, untuk berlatih di Coverciano. Rasanya wajar dan tepat untuk siap lebih awal; saya harus berterima kasih kepada pelatih, juga kepada dua pelatih fisik yang telah bekerja sama dengan saya selama beberapa hari ini."





"Saya tidak tahu apakah 'tekanan' adalah kata yang saya rasakan. Saya sangat ingin bermain dalam pertandingan ini, sejak pertandingan melawan Norwegia di Milan. Kami ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kami siap, karena itulah kenyataannya: tim sedang tampil sangat baik dan kami ingin membuktikan bahwa kami siap dalam pertandingan penentu."





"Kami tahu ini adalah pertandingan di mana yang akan menang adalah tim yang paling gigih. Pertandingan ini akan sengit, kami harus berjuang sampai akhir: kami bermain di kandang, Bergamo adalah stadion yang memberi semangat. Kami harus tenang dan melakukan hal-hal yang telah kami latih, lalu merebut kemenangan. Tidak ada hasil lain selain kemenangan."



