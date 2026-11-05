"Saya harus mengatakan bahwa presiden Club Italia bekerja keras dalam banyak aspek. Jabatan ini mengisi seluruh hari saya dan membuat saya bahagia. Pekerjaannya sangat terperinci. Kalau kalian ingat, saya pernah mengatakan bahwa saya melihat dua aspek yang harus kami perbaiki.

Yang pertama adalah pembinaan usia dini: anak-anak berusia lima hingga 13 tahun. Yang kedua adalah penyempitan jalur dari Primavera: para pemain berusia 18 hingga 21 tahun yang tidak berhasil masuk ke level profesional, setidaknya tidak dalam jumlah besar."