Sudah 100 hari berlalu sejak era kepemimpinan Giovanni Malagò, yang mula-mula menjabat sebagai presiden federasi dan kemudian komisaris federasi. Tepat 100 hari lalu, bersama Malagò dan Mancini, direktur olahraga Club Italia juga mulai dijabat oleh Claudio Ranieri, yang hari ini diwawancarai oleh Sky Sport, untuk menjelaskan proyek yang ada dalam benaknya.
Italia, Ranieri: "Saya belum membaca gagasan Maldini dan Leonardo, saya menjalankan gagasan saya sendiri. Mari meniru tenis. Pemain Primavera terlalu tua, ahli psikopedagogi untuk anak-anak yang lebih muda"
DUA ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN
"Saya harus mengatakan bahwa presiden Club Italia bekerja keras dalam banyak aspek. Jabatan ini mengisi seluruh hari saya dan membuat saya bahagia. Pekerjaannya sangat terperinci. Kalau kalian ingat, saya pernah mengatakan bahwa saya melihat dua aspek yang harus kami perbaiki.
Yang pertama adalah pembinaan usia dini: anak-anak berusia lima hingga 13 tahun. Yang kedua adalah penyempitan jalur dari Primavera: para pemain berusia 18 hingga 21 tahun yang tidak berhasil masuk ke level profesional, setidaknya tidak dalam jumlah besar."
Ahli psikopedagogi untuk para pemain usia belia
"Coba ambil bola dari anak berusia lima atau enam tahun. Coba saja: bola itu miliknya, barang miliknya, dan ia tidak mau mengopernya. Karena itu, kita harus menyusun program psikopedagogis yang sesuai untuk anak-anak berusia lima, enam, tujuh, dan delapan tahun. Untuk itu, kita membutuhkan bantuan psikolog dan orang-orang yang kompeten: pelatih sepakbola saja tidak cukup."
Usia yang tergolong tinggi di tim Primavera
"Ini masih sebatas dugaan, karena gagasan-gagasan itu harus dikembangkan bersama-sama. Menurut saya, di Primavera masih ada pemain yang sudah cukup dewasa. Saya melihat di Serie C ada ketentuan soal menit bermain: jika Anda memainkan pemain muda selama jumlah menit tertentu, Anda mendapat sejumlah uang.
Mari kita coba terapkan juga di Serie B. Kita telah membantu pemain asing datang melalui Decreto Crescita. Mengapa kita tidak mencoba melakukan hal yang sama untuk pemain muda, agar klub-klub di Serie B dan Serie C bisa memberi mereka kesempatan bermain dan mereka dapat berkembang sedikit demi sedikit? Sepakbola tidak bisa melakukannya sendiri: semua lembaga dan pemerintah harus mengambil tindakan."
Saya belum membaca proyek Maldini dan Leonardo
"Rencana Maldini dan Leonardo? Saya belum membacanya, terus terang. Sebab, ketika masuk ke seluk-beluk sepakbola seperti ini, Anda ingin memiliki visi dan cara kerja sendiri.
Selain itu, bukan hanya saya: saya banyak mengandalkan orang-orang lain yang sangat, sangat penting, karena sendirian saya tidak akan bisa melakukan apa pun. Saya harus berterima kasih kepada Zola, Viscidi, dan Milani, yang benar-benar bekerja keras untuk Club Italia.
Saya hanya berbicara dengan Malagò. Saya orang lapangan, saya tidak ingin mengurusi hal-hal lain. Proyek ini layak, seperti yang sudah kami katakan, dan bisa dimulai. Maldini mengatakan bahwa proyek ini akan membutuhkan waktu delapan hingga sepuluh tahun. Saya sependapat."
Mari kita tiru tenis
"Kami memulai dari fondasi yang juga menjadi titik awal tenis. Musim panas ini, saya bertemu dengan seorang pelatih tenis yang sedang belajar dengan giat untuk menempuh tahap terakhir, yaitu menjadi pelatih tenis profesional dengan kualifikasi yang memungkinkannya melatih Sinner sekalipun. Saya ingin meningkatkan kualitas para pelatih di tingkat dasar ini, karena merekalah yang berperan dalam membentuk calon juara masa depan."
Mari kembali ke masa lalu
"Kita harus belajar kembali melakukan apa yang dulu kita lakukan. Sekarang para pelatih memang bagus. Mereka ingin menunjukkan wawasan dan kemampuan mereka, tetapi melupakan anak-anak. Anak-anak harus menjadi pusat proyek ini, kita tidak boleh melupakan mereka.
Dalam sepak bola usia dini, kita harus mengajari mereka cara mengontrol bola, menggiring bola, dan menendang, semua hal kecil itu. Juga sepak bola berdasarkan situasi permainan, seperti yang dulu kita mainkan saat masih kecil di lingkungan gereja paroki, di jalanan, dan di alun-alun. Kami mengambil bola dan tak seorang pun menyuruh kami bergerak diagonal atau melakukan hal lain. Kami mengambil bola dan ingin melewati semua orang dengan dribel."
METODE RANIERI?
"Tidak, tidak, tidak, demi Tuhan! Lupakan 'metode Ranieri'. Kita orang Italia, kita harus melakukan hal-hal yang selama ini kita kuasai. Bukan semuanya harus dikerjakan ulang: semuanya harus diperbaiki. Saya ingin semua yang baru saja saya katakan terwujud di lapangan. Itu akan menjadi hal terindah yang bisa saya lakukan.
Saya pernah memiliki Christian Damiano sebagai staf saya. Ia pernah bekerja bersama Gérard Houllier, yang membentuk Clairefontaine. Dia adalah kepala pelatih yang mengajarkan kepada para pelatih lain apa yang harus mereka lakukan. Para pelatih itu kemudian ditempatkan di berbagai distrik pusat-pusat pelatihan tersebut, dan dia tiba-tiba datang untuk melihat apakah pekerjaan yang telah diinstruksikannya dilaksanakan. Itu sudah merupakan hal yang bagus."
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