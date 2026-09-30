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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Italia, polemik soal Calafiori setelah video saat ia memberikan jerseynya kepada seorang bocah. Responsnya: "Kalian membuat saya takut"

Italy
Turkiye vs Italy
Turkiye
UEFA Nations League A
R. Calafiori
Arsenal

Muncul sedikit polemik atas sebuah gestur yang dilakukan Riccardo Calafiori setelah laga Turki-Italia, pertandingan yang dimenangi telak tim asuhan Mancini dan yang tidak diikuti bek Arsenal tersebut karena rotasi.


Meski menghabiskan 90 menit di bangku cadangan, pemain kidal asal Roma itu melakukan gestur indah kepada seorang suporter muda Turki yang meminta jerseynya. Setelah permintaannya dipenuhi, bocah tersebut melonjak kegirangan dalam sebuah momen manis yang tertangkap kamera dan segera menjadi viral di mana-mana. Begitu viralnya hingga ada yang memanfaatkan cuplikan itu untuk menyerang Calafiori sendiri yang, di Instagram, ingin menanggapi serangan terhadap dirinya dengan sebuah pesan yang juga bernada keras.


  • Setelah kemenangan tandang 4-1, Calafiori kembali ke lapangan bersama rekan-rekannya yang tidak bermain untuk menjalani sesi pemulihan fisik. Di sana ia didatangi seorang bocah yang meminta jerseynya, permintaan yang dipenuhi oleh sang bek sayap yang mewujudkan mimpi bocah Turki tersebut.


    Namun, menurut beberapa pengguna, saat melakukannya pemain Italia itu menunjukkan kurangnya perhatian kepada bocah tersebut, bahkan nyaris mengabaikannya. Tuduhan itu membuat Calafiori kesal, sehingga ia pun ingin menulis pesan balasan di Instagram.


    "Kalian jujur agak membuat saya takut. Terlepas dari fakta bahwa saya rasa emosi dan kebahagiaan di wajah sayaterlihat jelas, setelah menonton lagi videonya saya mungkin akan memberinya satu pelukan lagi atau mengelusnya sedikit lebih banyak, tetapi sayangnya saya ‘teralihkan' oleh bocah lain yang pada saat itu juga meminta jersey yang sebelumnya sudah saya janjikan kepadanya (terlihat di video). Namun bukan itu intinya, yang membuat saya takut adalah bagaimana bahkan dalam momen semurni ini, kalian tetap mencari kesalahan, untuk memunculkan kebencian, iri hati atau sekadar untuk menjadi pusat perhatian di bawah video dengan banyak tayangan, saya jadi bertanya-tanya. Kembali ke malam itu, tentu emosi saya bahkan tidak mendekati emosi sang anak, dan itu adalah hal yang indah, karena saya sangat ingat bagaimana rasanya dan tiba-tiba berada di sisi sebaliknya serta bisa menjadi contoh, saya rasa itulah hal yang paling memuaskan yang ada".

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