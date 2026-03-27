Alessandro Nesta juga hadir di tribun penonton di Bergamo untuk menyaksikan kemenangan Italia atas Irlandia Utara. Mantan bek yang kini menjadi pelatih itu berbicara kepada Sky Sport dan menganalisis performa tim Azzurri menjelang laga melawan Bosnia yang bisa menentukan lolosnya Italia ke Piala Dunia. Berikut ini pernyataannya.
Italia, Nesta: “Bagus, Bastoni! Mereka mengkritiknya habis-habisan karena melakukan diving, tapi aku sendiri juga sudah berkali-kali melakukan hal yang sama. Aku tidak akan pernah menghakiminya.”
MELAWAN IRELANDIA UTARA
"Saya juga merasa cemas di babak pertama. Jika performa tidak maksimal, tidak ada peluang melawan tim nasional mana pun yang berlaga di babak playoff. Namun, masalahnya adalah tekanan yang ditimbulkan oleh seragam Italia, yang jauh lebih besar dibandingkan, misalnya, dengan seragam Bosnia atau Irlandia Utara. Penanganan di babak pertama merupakan akibat dari ketegangan yang dirasakan para pemain Azzurri. Kita harus sadar bahwa ini masih sulit, bahkan di Bosnia akan lebih sulit lagi. Kita akan menghadapi atmosfer yang sangat panas, dengan lawan yang memiliki kualitas lebih baik daripada Irlandia. Saya dan Zambrotta adalah penembakjitu. Kami ada di Wembley saat kami memenangkan Euro dan kami juga ada di Bergamo tadi malam. Selasa? Saya tidak bisa pergi, tapi hubungi Zambrotta saja."
Piala Dunia
"Ini adalah pertandingan yang menguji mental; pikiran bahwa kita mungkin tidak lolos ke Piala Dunia sudah mengakar di benak kita. Lolos ke Piala Dunia bukanlah soal kemampuan teknis semata, karena kita lebih kuat dari tim lain, tapi semuanya bergantung pada mental. Pada 2006, kemenangan di Piala Dunia membantu sepak bola Italia bangkit pasca-Calciopoli; kini, sepak bola Italia lebih dari sebelumnya membutuhkan tim nasional. Tanpa melupakan sudut pandang individu: tampil baik di Piala Dunia, sebagai pemain, akan mengubah hidup dan kariermu. Aku sangat mengenal Rino Gattuso. Dia merasa sedih, merasa bertanggung jawab atas situasi ini, dan akan melakukan apa pun agar Italia lolos ke Piala Dunia. Di babak pertama kemarin, aku melihat dia tegang; rasa tanggung jawabnya benar-benar terlalu besar."
TONGKAT
"Bastoni kurang memaksimalkan kemampuan menyerangnya, tapi saya harus memujinya karena dia sering sekali dikritik habis-habisan soal aktingnya, dan kemarin, meski tidak dalam performa terbaiknya, dia kembali tampil gemilang. Saya selalu dikenal sebagai pemain yang jujur, tapi saya pun pernah berpura-pura jatuh berkali-kali. Saya tidak akan pernah menegur Bastoni; bagiku, dia luar biasa."