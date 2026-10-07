Italia, menuju Belarus. Dragoni: "Kami adalah sebuah keluarga, kami ingin ke Piala Dunia. Kami menantikan banyak suporter di Franchi"

Sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan bermain menggunakan kepala, hati, dan mengandalkan dorongan dari ‘Franchi’ (untuk info tiket klik di sini), tempat Italia meraih kualifikasi ke Piala Dunia 2019 dan Euro 2022, dan di mana, tepat pada kesempatan-kesempatan itu, Salvai mencetak dua dari tiga golnya bersama tim nasional. “Ini adalah stadion yang selalu membawa keberuntungan bagi kami - tutup pemain 32 tahun asal Pinerolo itu sambil tersenyum - dan kami akan mencoba menghormatinya sekali lagi.” Kepada mikrofon Vivo Azzurro TV, selain pemain bernomor 23 untuk Juventus dan Italia itu, Giulia Dragoni juga berbicara, dan ia pun tengah bekerja untuk memberikan kegembiraan besar kepada para suporter: “Kami siap memberikan yang terbaik. Laga leg kedua akan lebih penting lagi karena di sana kami akan mempertaruhkan segalanya. Kami mengharapkan banyak orang di tribune, dengan harapan bisa merayakannya bersama mereka.”



