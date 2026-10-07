Di markas besar Coverciano, tim nasional putri Italia terus melanjutkan persiapan menatap laga krusial melawan Belarusia, yang akan menjadi tahap pertama dari perjalanan ‘baru’ menuju putaran final Piala Dunia. Mengatasi tim peringkat ke-52 Ranking FIFA itu dalam dua pertandingan yang dijadwalkan pada Jumat 9 Oktober di Tbilisi dan Selasa 13 di Firenze (keduanya kick-off pukul 18.15), lalu mempertaruhkan segalanya pada awal Desember dalam play-off penentuan melawan Serbia atau Finlandia. Itulah target Italia, yang sama sekali tidak gentar dengan jebakan khas play-off.
Italia, menuju Belarus. Dragoni: "Kami adalah sebuah keluarga, kami ingin ke Piala Dunia. Kami menantikan banyak suporter di Franchi"
"Kami siap memaksimalkan kekuatan dan kualitas kami, yang jumlahnya banyak," tegas Cecilia Salvai dengan penuh keyakinan, salah satu andalan tim asuhan Andrea Soncin. Bek Juventus itu, yang musim ini sudah mengangkat trofi Serie A Women’s Cup, sudah tidak sabar untuk kembali mengenakan seragam Italia, memimpin para pemain muda di dalam grup dengan pengalaman dan jiwa kepemimpinannya: "Saya dengan senang hati memikul tanggung jawab ini," tambah sang bek. "Menjadi tugas kami para pemain senior untuk membantu pelatih memahami kepada para pemain yang baru datang apa artinya berada di tim nasional. Kami tidak ingin lagi hanya menjadi kejutan, tetapi menegaskan diri sebagai tim besar. Kami punya target penting yang harus dicapai dan kami ingin mewujudkannya."
Sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan bermain menggunakan kepala, hati, dan mengandalkan dorongan dari ‘Franchi’ (untuk info tiket klik di sini), tempat Italia meraih kualifikasi ke Piala Dunia 2019 dan Euro 2022, dan di mana, tepat pada kesempatan-kesempatan itu, Salvai mencetak dua dari tiga golnya bersama tim nasional. “Ini adalah stadion yang selalu membawa keberuntungan bagi kami - tutup pemain 32 tahun asal Pinerolo itu sambil tersenyum - dan kami akan mencoba menghormatinya sekali lagi.” Kepada mikrofon Vivo Azzurro TV, selain pemain bernomor 23 untuk Juventus dan Italia itu, Giulia Dragoni juga berbicara, dan ia pun tengah bekerja untuk memberikan kegembiraan besar kepada para suporter: “Kami siap memberikan yang terbaik. Laga leg kedua akan lebih penting lagi karena di sana kami akan mempertaruhkan segalanya. Kami mengharapkan banyak orang di tribune, dengan harapan bisa merayakannya bersama mereka.”
Pemain 19 tahun yang bermain untuk Chelsea itu, sama seperti Salvai, menargetkan untuk tampil di Piala Dunia keduanya meski usianya masih sangat muda, dan ia menegaskannya sebelum sesi latihan hari ini - yang dibuka untuk para pemenang kontes ‘Vinci Coverciano’ - dengan ketulusan yang sudah menjadi ciri khasnya: "Berkat pengalaman di Italia dan luar negeri, saya merasa berkembang dan ingin menempatkan karakteristik saya untuk kepentingan tim. Di sini, di Coverciano, kami merasa seperti di rumah, seperti keluarga. Kami tahu harus menghadapi pertandingan-pertandingan yang berat dan intens, tetapi kami punya keinginan yang sama dan akan melakukan segalanya untuk bisa mewujudkannya".
Suara Michele Bravi juga akan menemani Italia pada 13 Oktober di Firenze. Di ‘Franchi’, penyanyi-penulis lagu asal Umbria itu akan tampil di hadapan para penonton yang hadir di tribune, membuka babak baru dari kolaborasi antara tim putri Italia dan musik. Setelah Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano, dan Lorenzo Fragola, yang mendampingi tim nasional dalam beberapa bulan terakhir, giliran artis multitalenta yang memadukan musik, sinema, dan penulisan dalam sebuah perjalanan unik itu yang akan menjadi pengiring laga kandang berikutnya bagi Girelli dan rekan-rekannya. Selain telah membawakan lagu-lagu sukses di Sanremo, Bravi juga ambil bagian sebagai aktor dalam dua film, kemudian mengisi suaranya untuk dua film animasi dan membawa sensitivitas artistiknya ke televisi sebagai juri program ‘Amici’.
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