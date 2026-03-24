Italia Menuju Babak Playoff Piala Dunia: Tak Ada Pemain Cedera yang Pulih. Pernyataan dari Palestra, Calafiori, dan para penendang penalti

Konferensi pers setelah makan siang sebelum sesi latihan sore kedua di bawah arahan pelatih Gattuso.

Hanya tinggal dua hari lagi. Hitungan mundur menuju pertandingan Italia vs Irlandia Utara, laga yang menjadi bagian dari babak semifinal playoff kualifikasi Eropa menuju putaran final Piala Dunia 2026: tim yang lolos akan bertanding di final melawan pemenang laga Wales vs Bosnia. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 26 April di Stadion Bergamo (New Balance Arena) dengan kick-off pukul 20.45.


Pada pukul 17.00, latihan tertutup akan dimulai di lapangan Coverciano di bawah arahan pelatih kepala Gennaro Gattuso.


INGAT KEMBALI HARI AZZURRA PADA SENIN

  • TIDAK ADA KABAR BARU DARI RUANG PERAWATAN

    Setelah sesi latihan hari ini, tidak ada kabar baik dari ruang perawatan di Coverciano mengenai kondisi Gennaro Gattuso. Tak satu pun dari para pemain yang tiba di pemusatan latihan dengan masalah fisik telah pulih, dan mereka semua melanjutkan program pemulihan yang disesuaikan secara individual.

  • ITALIA: SIAPA SAJA PENENDANG PENALTI?

    Jika terjadi tendangan penalti selama pertandingan atau jika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti, siapa yang akan menjadi eksekutor penalti untuk Italia? BACA ULASAN LENGKAP TENTANG PARA EKSEKUTOR PENALTI DI SINI

  • BICARA GYM

    "Tim ini tenang dan fokus, faktor psikologis sangat berpengaruh. Bagi saya ini seperti mimpi, saya tidak menyangka akan mendapat panggilan ini" BACA DI SINI PERNYATAAN PALESTRA

  • CALAFIORI BERBICARA

    Bek Arsenal, Riccardo Calafiori, mengatakan dalam konferensi pers: "Saya baik-baik saja, dalam beberapa bulan terakhir ini saya lebih sering mendengar kabar dari Gattuso daripada ibu saya. Di saat yang begitu krusial ini, kuncinya adalah hidup di masa kini dengan menikmati momen ini dan bersatu sebagai satu tim. Irlandia Utara? Sejujurnya, saya lebih memilih untuk fokus pada tim kami sendiri, tanpa terlalu memikirkan lawan karena hasilnya lebih bergantung pada kami daripada orang lain. Kami menyadari pentingnya pertandingan ini, tetapi kami harus tetap tenang sebisa mungkin. Semoga kami bisa menguasai permainan."


  • WASIT

    Untuk pertandingan Italia melawan Irlandia Utara, UEFA telah menunjuk wasit asal Belanda Danny Makkelie, yang dibantu oleh rekan senegaranya Hessel Steegstra dan Jan de Vries, dengan wasit keempat asal Spanyol Jesus Gil Manzano, serta Pol van Boekel dan Jeroen Manschot sebagai petugas VAR.

  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO INGATKAN SAYA PADA VAN BASTEN"

    Mantan penyerang tim nasional, Antonio Di Natale, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Apakah Pio Esposito mirip dengan Luca Toni? Menurut saya, dia berbeda. Dari gerakannya, dan saya katakan ini dengan penuh rasa hormat, dia sedikit mengingatkan saya pada Van Basten."


  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Ada 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Gattuso dalam pemusatan latihan di Coverciano.


    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


