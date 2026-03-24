Italia menuju babak playoff Piala Dunia, jadwal hari ini dan kabar terbaru mengenai susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan melawan Irlandia Utara

Konferensi pers setelah makan siang sebelum sesi latihan sore kedua di bawah arahan pelatih Gattuso.

Hanya tinggal dua hari lagi. Hitungan mundur menuju pertandingan Italia vs Irlandia Utara, laga yang menjadi bagian dari babak semifinal playoff kualifikasi Eropa menuju putaran final Piala Dunia 2026: tim yang lolos akan bertanding di final melawan pemenang laga Wales vs Bosnia. Pertandingan ini dijadwalkan pada Kamis, 26 April di Stadion Bergamo (New Balance Arena) dengan kick-off pukul 20.45.


Hari ini pukul 13.30, dua pemain timnas akan menggelar konferensi pers, yang kemudian akan berlatih secara tertutup di Coverciano mulai pukul 17.00 bersama rekan-rekan setim lainnya di bawah arahan pelatih Gennaro Gattuso.


  • DI NATALE: "PIO ESPOSITO INGATKAN SAYA PADA VAN BASTEN"

    Mantan penyerang tim nasional, Antonio Di Natale, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Apakah Pio Esposito mirip dengan Luca Toni? Menurut saya, dia berbeda. Dari gerakannya, dan saya katakan ini dengan penuh hormat, dia sedikit mengingatkan saya pada Van Basten."


  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Ada 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Gattuso dalam pemusatan latihan di Coverciano.


    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean (Esposito), Retegui.


