Italia menuju babak playoff Piala Dunia, jadwal hari ini dan kabar terbaru mengenai susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan melawan Irlandia Utara

Hanya tinggal dua hari lagi. Hitungan mundur menuju pertandingan Italia vs Irlandia Utara, laga yang menjadi bagian dari babak semifinal playoff kualifikasi Eropa menuju putaran final Piala Dunia 2026: tim yang lolos akan bertanding di final melawan pemenang laga Wales vs Bosnia. Pertandingan ini dijadwalkan pada Kamis, 26 April di Stadion Bergamo (New Balance Arena) dengan kick-off pukul 20.45.





Hari ini pukul 13.30, dua pemain timnas akan menggelar konferensi pers, yang kemudian akan berlatih secara tertutup di Coverciano mulai pukul 17.00 bersama rekan-rekan setim lainnya di bawah arahan pelatih Gennaro Gattuso.





