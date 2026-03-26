Italia memiliki dua sisi, tapi mari kita lanjutkan—dan itulah satu-satunya hal yang penting. Kita baru setengah jalan

Berhati-hatilah dalam memberikan komentar terhadap pemain individu. Inilah ulasannya. Donnarumma “tanpa nilai”, seperti yang biasa dikatakan sebelum era fantacalcio: tidak pernah benar-benar diuji dan hanya sekali melakukan kesalahan saat mengontrol bola dengan kaki. Mancini tampil penuh semangat namun kurang jernih, menunjukkan kegigihan yang berlebihan bahkan saat tidak diperlukan. Bastoni tak dikenali di babak pertama: ceroboh dan suka bertengkar, serta tampak kaku saat bermain sebagai bek tengah. Kemudian mendapat kartu kuning di babak kedua dan dengan tepat digantikan oleh Gatti, selamat datang kembali di tim Azzurri. Calafiori tampil lebih baik dibandingkan rekan-rekannya di lini belakang, meskipun belum terkoordinasi dengan baik dalam kerja sama sayap kiri bersama Dimarco.