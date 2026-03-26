Italia memiliki dua sisi, tapi mari kita lanjutkan—dan itulah satu-satunya hal yang penting. Kita baru setengah jalan

Mari kita lanjutkan. Dan itulah satu-satunya hal yang penting, sambil menanti dengan degup jantung pertandingan penentuan untuk Piala Dunia. Setengah dari pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Begitu pula setengah pertandingan, karena dalam kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara ada dua cerita yang bisa diceritakan: tim nasional yang bermain kaku dan tampak gugup di babak pertama; lalu tim yang tampil lincah dan bangkit di babak kedua.
GARIS BELAKANG
Berhati-hatilah dalam memberikan komentar terhadap pemain individu. Inilah ulasannya. Donnarumma “tanpa nilai”, seperti yang biasa dikatakan sebelum era fantacalcio: tidak pernah benar-benar diuji dan hanya sekali melakukan kesalahan saat mengontrol bola dengan kaki. Mancini tampil penuh semangat namun kurang jernih, menunjukkan kegigihan yang berlebihan bahkan saat tidak diperlukan. Bastoni tak dikenali di babak pertama: ceroboh dan suka bertengkar, serta tampak kaku saat bermain sebagai bek tengah. Kemudian mendapat kartu kuning di babak kedua dan dengan tepat digantikan oleh Gatti, selamat datang kembali di tim Azzurri. Calafiori tampil lebih baik dibandingkan rekan-rekannya di lini belakang, meskipun belum terkoordinasi dengan baik dalam kerja sama sayap kiri bersama Dimarco.
MEDIAN
Di lini tengah, Politano yang bermain di sayap kanan tampil kurang menonjol, layaknya penampilannya di liga. Hal yang sama terjadi pada Barella, yang bersemangat namun kurang melakukan penetrasi ke dalam, juga karena performanya yang masih belum pulih setelah berbulan-bulan. Locatelli sangat tidak tepat berperan sebagai gelandang pengatur serangan, dalam pertandingan di mana dibutuhkan seorang pengatur serangan yang mampu memberikan umpan-umpan jauh atau umpan-umpan yang melibatkan para penyerang. Tonali tampil dengan kepribadian yang kuat dan kreativitas yang cukup di babak pertama, kemudian bersemangat di babak kedua sejak gol yang menghilangkan ketakutan itu.
SERANGAN
Kean tampil sangat kuat, bahkan dominan: sering kali kurang akurat, namun selalu menakutkan bagi lawan-lawannya, dari level mana pun. Dan di babak kedua, ia sudah memukau bahkan sebelum mencetak gol, berkat teknik murni. Sebaliknya, Retegui tampak menghilang; sama sekali tidak percaya diri dalam inisiatif pribadi, kurang mendapat umpan di kotak penalti, dan kondisinya jelas menurun, seperti yang terlihat jelas saat ia membuang peluang di awal babak kedua. Pio Esposito tampil jauh lebih baik, masuk menggantikan pemain Italia-Argentina tersebut setelah satu jam penampilan yang kurang memuaskan.
KEKUATAN DAN KEYAKINAN
Akhirnya, ada juga kesempatan bagi debutan Palestra yang menggantikan Politano (yang performanya meningkat di babak kedua) dan Pisilli yang hampir debut, yang mendapat penghargaan atas musim gemilangnya bersama Roma. Dan kita lanjutkan. Dengan semangat dan keyakinan yang lebih besar menuju babak penentuan untuk lolos ke Piala Dunia.