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'Italia masih punya talenta' - agen Sandro Tonali bereaksi terhadap kepindahan Tottenham yang memecahkan rekor dan gebrakan Chelsea untuk Honest Ahanor
Langkah besar duo Italia pada musim panas
Agen sepak bola Riso mengungkap dua transfer terbesar yang melibatkan pemain Italia pada musim panas ini. Tonali dan Ahanor sama-sama mendapatkan kepindahan besar. Tonali merampungkan transfer fantastis senilai €115 juta dari Newcastle ke Tottenham, yang membuatnya menjadi pesepakbola Italia termahal dalam sejarah. Sementara itu, bek berusia 18 tahun yang sangat dihargai Ahanor bergabung dengan Chelsea dari Atalanta dalam kesepakatan senilai €46 juta.
Transfer bernilai besar ini menandai perubahan signifikan bagi talenta Italia yang menuju Inggris. Riso meyakini transfer tersebut mencerminkan kualitas tak terbantahkan yang masih terus dihasilkan di Serie A.
- Getty
Tottenham menjadikan Tonali sebagai prioritas utama
Tekad Tottenham menjadi faktor penentu dalam mengamankan tanda tangan Tonali. Klub London utara itu menunjukkan visi yang jelas yang meyakinkan sang gelandang untuk meninggalkan St James' Park menuju ibu kota. Berbicara kepada Tuttosport, Riso menjelaskan bahwa Tonali benar-benar pantas menyandang label harga pemecah rekor tersebut.
"Ada banyak tahun kerja di balik operasi seperti ini. Bukan saya yang menciptakan rekor itu: Sandro yang pantas mendapatkannya di lapangan," jelas Riso.
"Paling-paling saya hanya membuat beberapa panggilan telepon tambahan. Tottenham adalah klub yang punya gagasan sangat jelas tentang Sandro. Ketika sebuah perusahaan membuat Anda memahami bahwa seorang pemain adalah prioritas, semuanya menjadi lebih mudah."
Premier League bertindak sebagai NBA-nya sepakbola
Riso juga membahas perkembangan pesat Ahanor setelah kepindahannya senilai €46 juta ke Stamford Bridge. Hanya satu tahun lalu, bek serbabisa itu menjadi pemain Italia U-17 termahal kedua saat ia pindah dari Genoa ke Atalanta dengan biaya €15 juta plus bonus. Sang agen memandang transfer terbaru Ahanor sebagai bukti bahwa Italia masih mampu melahirkan talenta muda elite.
"Bagi Atalanta, ini tanpa diragukan lagi merupakan operasi yang sangat bagus," ujar Riso. "Namun jika bocah semuda itu mencapai valuasi seperti itu, artinya hingga hari ini pun di Italia kami punya talenta dan tahu cara mengembangkannya.
"Fakta bahwa mereka bertahan di sini [di Italia] bukan hal yang utama, terutama jika tujuan mereka adalah Premier League, liga yang sering saya gambarkan sebagai NBA-nya sepakbola dan, karena itu, tentu bisa berkontribusi secara menentukan bagi perkembangan mereka. Itu sangat menantang dan membuat mereka kembali lebih kuat ke tim nasional kami. Tantangan sesungguhnya bagi Serie A adalah menciptakan kondisi agar anak-anak ini bisa berkembang di sini, sebelum harus menjual mereka."
- Getty Images Sport
Harapan tim nasional dan masa peminjaman
Ahanor tidak akan langsung bermain untuk Chelsea pada musim ini. Sebaliknya, remaja itu akan menjalani musim ini sebagai pemain pinjaman di Crystal Palace untuk mendapatkan pengalaman berharga di tim utama di Inggris.
Talenta muda yang menjanjikan itu secara efektif akan bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2027-28. Fokus utamanya saat ini adalah tampil bersinar di Selhurst Park dan menambah satu caps seniornya untuk Italia, yang ia dapatkan di bawah pelatih sementara Silvio Baldini pada Juni lalu.
Sementara itu, Tonali akan berusaha membuktikan bahwa banderol harganya yang sangat besar di London utara memang layak. Gelandang itu diperkirakan akan menjadi bagian krusial dari teka-teki Tottenham saat mereka memburu trofi utama musim ini.
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