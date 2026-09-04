Riso juga membahas perkembangan pesat Ahanor setelah kepindahannya senilai €46 juta ke Stamford Bridge. Hanya satu tahun lalu, bek serbabisa itu menjadi pemain Italia U-17 termahal kedua saat ia pindah dari Genoa ke Atalanta dengan biaya €15 juta plus bonus. Sang agen memandang transfer terbaru Ahanor sebagai bukti bahwa Italia masih mampu melahirkan talenta muda elite.

"Bagi Atalanta, ini tanpa diragukan lagi merupakan operasi yang sangat bagus," ujar Riso. "Namun jika bocah semuda itu mencapai valuasi seperti itu, artinya hingga hari ini pun di Italia kami punya talenta dan tahu cara mengembangkannya.

"Fakta bahwa mereka bertahan di sini [di Italia] bukan hal yang utama, terutama jika tujuan mereka adalah Premier League, liga yang sering saya gambarkan sebagai NBA-nya sepakbola dan, karena itu, tentu bisa berkontribusi secara menentukan bagi perkembangan mereka. Itu sangat menantang dan membuat mereka kembali lebih kuat ke tim nasional kami. Tantangan sesungguhnya bagi Serie A adalah menciptakan kondisi agar anak-anak ini bisa berkembang di sini, sebelum harus menjual mereka."