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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Italia, Mancini mencoba formasi 4-3-3 dengan Cisse sebagai penyerang tengah

Italy
Italy vs France
France
UEFA Nations League A

Timnas Italia berlatih di bawah hujan di Coverciano jelang laga melawan Prancis dan Belgia.

Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

Timnas Italia asuhan Roberto Mancini berlatih sore ini di Coverciano di bawah guyuran hujan, sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan Nations League: melawan Prancis pada Kamis malam di Milan dan Belgia pada Minggu di Brussel.

Skuad asuhan Roberto Mancini menjalani latihan pemanasan sebelum terbagi menjadi dua kelompok: sejumlah pemain yang menjadi starter kemarin menuju ruang kebugaran, sementara yang lain tetap berada di lapangan, di antaranya Kayode, Palestra, Scalvini, pemain debutan Palma, Gatti, Ghilardi, Ahanor.

  • Di depan lini belakang, Tonali, Ricci, dan pemain muda Cassano bergantian menjalankan peran sebagai pengatur permainan. Untuk lini serang, seperti dilaporkan Sportmediaset, dalam formasi 4-3-3, pemain AC Milan, Cisse, ditempatkan sebagai penyerang tengah. Ia menjadi pilihan baru lainnya dan bergantian dengan Pio Esposito serta Scamacca. Sesi latihan hari ini digelar secara terbuka, sedangkan sesi besok sore akan sepenuhnya tertutup.

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Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA