Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Timnas Italia asuhan Roberto Mancini berlatih sore ini di Coverciano di bawah guyuran hujan, sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan Nations League: melawan Prancis pada Kamis malam di Milan dan Belgia pada Minggu di Brussel.

Skuad asuhan Roberto Mancini menjalani latihan pemanasan sebelum terbagi menjadi dua kelompok: sejumlah pemain yang menjadi starter kemarin menuju ruang kebugaran, sementara yang lain tetap berada di lapangan, di antaranya Kayode, Palestra, Scalvini, pemain debutan Palma, Gatti, Ghilardi, Ahanor.