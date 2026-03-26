Hari penentuan telah tiba. Di Bergamo, menjelang laga melawan Irlandia Utara, kabar baik datang bagi tim Azzurri, dengan Alessandro Bastoni mengikuti sesi latihan bersama pertama sejak dimulainya pemusatan latihan. Bek Inter ini, yang sejak Minggu pagi telah berlatih bersama staf timnas untuk bisa tampil malam ini, meskipun tanpa memaksakan diri, telah melakukan latihan yang sama dengan rekan-rekan setimnya: peluangnya untuk tampil sejak menit pertama semakin besar, di depan Donnarumma: dengan Mancini di sisi kanan tengah dan Calafiori di sisi kiri tengah.
Italia, malam ini akan bertanding di babak playoff melawan Irlandia Utara: Bastoni, Calafiori, dan Tonali kemungkinan besar akan diturunkan, penendang penalti telah ditentukan
TONALI DAN CALAFIORI SEBAGAI PEMAIN UTAMA
Sandro Tonali juga tampil secara reguler, siap kembali bermain sejak menit pertama setelah mengalami cedera saat melawan Barcelona di Liga Champions. Bersamanya di lini tengah ada Locatelli dan Barella, membentuk formasi lini tengah lima orang yang juga akan mencakup Dimarco dan Politano (perhatikan Palestra), yang secara rutin turun ke lapangan dalam sesi latihan sebelas lawan nol. Di lini depan ada Kean dan Retegui, dengan Pio Esposito sebagai alternatif pertama bagi para pemain inti.
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
PENENDANG PENALTI YANG MUNGKIN
Gattuso telah mengonfirmasi bahwa Retegui yang akan mengambil tendangan penalti pada menit ke-90, sementara menurut La Gazzetta dello Sport, di antara pemain yang berpeluang besar untuk menendang bersama mantan pemain Atalanta tersebut adalah Kean, Politano, Tonali, dan Locatelli; yang terakhir ini siap bertanding meskipun baru saja melakukan kesalahan fatal dalam laga liga melawan Sassuolo.
Pendekatan yang Berfokus pada Ketenangan
"Kami memiliki tim yang berkualitas dan berpengalaman. Kita harus tetap tenang dan santai, dan sekarang saatnya turun ke lapangan, kita hanya perlu tampil 200%. Ketenangan, keluwesan, dan mengendalikan jalannya pertandingan—kita harus menjadi protagonis dan menang. Kami siap untuk tantangan krusial ini; inilah saatnya membuktikan kepada semua orang siapa kami," kata Mateo Retegui dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Gattuso, yang tidak memiliki waktu luang untuk mengadakan pemusatan latihan, berinisiatif sendiri untuk mengatur agar bisa bertemu para pemain yang dipanggilnya saat makan malam dan mempererat kekompakan tim dalam beberapa minggu menjelang pertandingan. "Ini adalah pertandingan terpenting dalam karier saya, saya memikul beban negara," demikian inti dari pernyataannya.