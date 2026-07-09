Giovanni Malagò, presiden FIGC, di sela-sela upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan dari ACS Asomi College of Science di Ruang Kehormatan CONI—di mana ia dianugerahi penghargaan dalam bidang diplomasi olahraga—berbicara mengenai perannya sebagai direktur teknis Tim Nasional: "Ini adalah minggu sang direktur teknis, saya tidak mengubah pendapat. Sekarang sudah hari Kamis dan saya berharap akhir pekan ini situasi yang memanas bisa mereda. Saya sedang bekerja keras, mungkin saja ada kejutan. Mungkin kita bisa menangani situasi lain dengan lebih mudah. Setelah melewati topik pertama mengenai direktur teknis ini, secara paradoks, kita mungkin bisa melanjutkan hal-hal lainnya dengan lebih lancar.”
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Diterjemahkan oleh
Italia, Malagò: "Direktur teknis baru akan diumumkan dalam minggu ini, mungkin saja ada kejutan"
MALDINI DI POSISI TERDEPAN, TAPI...
Menurut La Gazzetta dello Sport,Maldini tetap berada di posisi terdepan: ia telah mengklarifikasi semua aspek yang paling menarik minatnya terkait tugas baru ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik dari segala sudut pandang, mulai dari logistik hingga tanggung jawab. Ia juga dilaporkan telah menyelesaikan perbedaan pendapat terkait aspek finansial. Yang masih perlu diselesaikan sekarang adalah mengklarifikasi masalah yang berkaitan dengan tawaran yang pernah diterimanya sebelumnya. Karena itu, hingga saat ini belum ada kepastian.
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