Italia, Malagò: "Direktur teknis baru akan diumumkan dalam minggu ini, mungkin saja ada kejutan"

Giovanni Malagò, presiden FIGC, di sela-sela upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan dari ACS Asomi College of Science di Ruang Kehormatan CONI—di mana ia dianugerahi penghargaan dalam bidang diplomasi olahraga—berbicara mengenai perannya sebagai direktur teknis Tim Nasional: "Ini adalah minggu sang direktur teknis, saya tidak mengubah pendapat. Sekarang sudah hari Kamis dan saya berharap akhir pekan ini situasi yang memanas bisa mereda. Saya sedang bekerja keras, mungkin saja ada kejutan. Mungkin kita bisa menangani situasi lain dengan lebih mudah. Setelah melewati topik pertama mengenai direktur teknis ini, secara paradoks, kita mungkin bisa melanjutkan hal-hal lainnya dengan lebih lancar.”



