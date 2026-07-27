Maldini dan Leonardo telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah keduanya setuju untuk menduduki jabatan tersebut sebagai bagian dari perombakan besar-besaran terhadap struktur manajemen tim nasional.

Maldini ditunjuk sebagai direktur teknis FIGC pada 11 Juli, dengan tugas membantu membangun kembali tim nasional setelah kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Salah satu tanggung jawab pertamanya adalah mencari pengganti Gennaro Gattuso, yang kepergiannya telah membuat posisi pelatih kepala kosong. Namun, Maldini mengundurkan diri hanya 16 hari setelah menjabat, bersama Leonardo, mantan pemain internasional Brasil yang didatangkan untuk menjadi penasihatnya.