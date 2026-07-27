Menurut La Gazzetta dello Sport, hari ini dijadwalkan berlangsung di Roma sebuah pertemuan yang sangat penting dan menentukan antara Malagò, Maldini, dan Leonardo, yang akan menentukan apakah masih ada ruang untuk melanjutkan kerja sama yang dimulai kurang dari tiga pekan lalu. Ketua baru Federasi itu akan berusaha meyakinkan orang-orang yang ia percayakan untuk proyek pembaruan tim nasional Italia - yang juga mencakup restrukturisasi tim-tim muda - bahwa penunjukan Andrea Pirlo memang tidak kompatibel karena alasan kepatutan dengan prinsip-prinsip etika yang melekat pada peran pelatih tim nasional. Malagò juga mendesak untuk menyampaikan kepada komponen-komponen sepakbola Italia nama pelatih tim nasional yang ditunjuk paling lambat besok, saat Dewan Federasi akan digelar.