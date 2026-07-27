Dan sekarang apa yang akan terjadi? Perkembangan mendadak terkait penunjukan pelatih baru Timnas Italia dan kisah yang melibatkan Andrea Pirlo bisa memicu gempa besar di Federasi Sepakbola Italia. Menurut berbagai sumber, direktur teknik yang baru ditunjuk Paolo Maldini dan tangan kanannya Leonardo siap mengajukan pengunduran diri jika presiden FIGC Malagò beralih ke profil pelatih yang tidak sejalan dengan gagasan mereka.
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Italia, hari ini menjadi momen pertemuan penentuan antara Malagò, Paolo Maldini, dan Leonardo: akankah berujung pada pengunduran diri atau situasi ini masih bisa mereda?
PERTEMUAN PENENTU
Menurut La Gazzetta dello Sport, hari ini dijadwalkan berlangsung di Roma sebuah pertemuan yang sangat penting dan menentukan antara Malagò, Maldini, dan Leonardo, yang akan menentukan apakah masih ada ruang untuk melanjutkan kerja sama yang dimulai kurang dari tiga pekan lalu. Ketua baru Federasi itu akan berusaha meyakinkan orang-orang yang ia percayakan untuk proyek pembaruan tim nasional Italia - yang juga mencakup restrukturisasi tim-tim muda - bahwa penunjukan Andrea Pirlo memang tidak kompatibel karena alasan kepatutan dengan prinsip-prinsip etika yang melekat pada peran pelatih tim nasional. Malagò juga mendesak untuk menyampaikan kepada komponen-komponen sepakbola Italia nama pelatih tim nasional yang ditunjuk paling lambat besok, saat Dewan Federasi akan digelar.
Chiellini siap
Malagò akan berusaha menegaskan lewat kata-kata kepercayaan penuh terhadap proyek yang diajukan Maldini dan Leonardo, yang akan melampaui keputusan soal nama pelatih tim nasional yang dipanggil untuk memimpin era baru Italia dengan target lolos ke Piala Dunia 2030. Namun, jika dari direktur teknik dan konsultannya ada penegasan yang jelas soal sikap tak kompromi terhadap profil Pirlo, presiden FIGC itu akan terpaksa menerima pengunduran diri tersebut dan sudah mengidentifikasi Giorgio Chiellini sebagai sosok ideal untuk mengemban jabatan direktur teknik. Dengan salah satu di antara Roberto Mancini dan Antonio Conte sebagai pelatih tim nasional.
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