Kemudian dalam konferensi pers:



"Kami sadar bahwa besok pertaruhan kami sangat besar; kami akan menghadapi tim yang kuat dan berkualitas. Dibutuhkan performa Italia yang luar biasa untuk kembali ke Piala Dunia."





Tentang alasan untuk tetap optimis.

"Saya harap tidak mengecewakan mereka, kami akan turun ke lapangan dengan semangat dan gairah yang besar. Ini adalah aspek terpenting dalam sejarah sepak bola kami, kami menjadi juara meskipun bukan yang terkuat, tetapi dengan semangat kompetitif yang tinggi dan perjuangan yang gigih. Hal ini tidak boleh hilang."





Tentang rasa takut.

"Ketika Anda menjadi pemain atau pelatih... Pertandingan itu sulit, terutama ketika Anda tidak boleh salah, tidak boleh gagal. Lalu Anda bisa mengatakan apa saja kepada para pemain. Mereka turun ke lapangan dan secara taktis, malam itu kami salah. Menurut saya, ada beberapa masalah taktis yang kami temukan. Kami bermain sangat baik, kebenarannya hanya satu. Saya berbicara tentang perjalanan kami: tujuh bulan lalu kami bukan seperti ini, kami kesulitan menghadapi lawan, mereka dengan mudah mencapai gawang, menciptakan peluang gol. Dalam tujuh bulan, tim ini, dengan merasakan bahaya dan bekerja secara berbeda, telah meningkat. Mungkin kami tidak bermain dengan sangat ofensif dan wajar jika kami kurang cemerlang. Saat ini, saya lebih memilih tim yang tampil baik di lapangan, yang lebih sedikit tertekan, daripada tampil lebih indah. Mari kita fokus pada hal-hal konkret."





Bagaimana pendapat Anda tentang lapangan ini?

"Kita tidak boleh memikirkan itu. Itu hanya alasan. Jika lapangan buruk, itu berlaku untuk kedua tim, pertandingan harus tetap dimainkan. Jika kita memikirkan lapangan, tribun... Tidak, itu tanda kelemahan. Saya sudah melihat lapangan dan itu bisa diterima. Saya pernah bermain di sini selama setahun, saya tahu betul apa artinya. Lapangan yang buruk adalah yang saya mainkan bersama Hajduk. Sejujurnya, meskipun lapangan buruk, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita harus memikirkan tim lawan."





Di dalam bus pelatih asal Bosnia.

"Sergej Barbarez adalah pemain poker yang hebat... Aku menghargainya. Dia bermain sebagai penyerang, berambut pirang, di Leverkusen, di Hamburg. Dia pelatih yang berpengalaman, tahu cara membuat orang menyukainya, bisa masuk ke hati para pemainnya. Dia pemain penting, dengan seragam timnas aku pikir dia main 45-47 pertandingan, mencetak banyak gol. Lupakan saja pembicaraan soal kontroversi dengan Dimarco, itu omong kosong. Kita sendiri yang bodoh karena merugikan diri sendiri. Kita selalu tahu bahwa Bosnia memiliki kualitas dan kekuatan fisik; saat mereka menekan, dampaknya terasa. Mereka tahu cara bertahan dan bermain; kedua penyerang, saat harus menerima umpan silang, bergerak dengan sangat baik. Untuk menghubungkan permainan, mereka melakukan hal-hal menarik bersama Dzeko. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Anda bercanda? Saya mengerti. Saya sedang memuji dia; saya sangat menyukai kepribadiannya."





Apa yang akan terjadi pada sepak bola Italia jika tidak lolos ke Piala Dunia?

"Saya rasa ini bukan tempat yang tepat. Tentu saja saya bisa bicara tentang diri saya, itu akan menjadi kekecewaan. Pukulan yang berat, saya harus bertanggung jawab karena saya adalah pelatih kepala, tapi kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini kita belum memikirkannya secara berlebihan, jika itu terjadi kita akan menanganinya. Ada orang-orang yang bertugas mengatakan apa yang akan terjadi, pikiran saya saya simpan untuk diri sendiri."





Anda pernah satu tahun di Hajduk, apakah Anda bisa lebih memahami mentalitas Balkan?

"Saya merasa nyaman di Hajduk, yang saya lihat di tim nasional Bosnia adalah campuran. Para pemain yang kuat secara fisik. Saya memainkan banyak pemain muda, mereka tidak takut, mereka berani. Mereka memiliki kekuatan fisik yang besar, saya mengharapkan hal ini. Karena mereka memiliki karakteristik ini di sini."





Di Hajduk ada Stjepan Badrov (manajer tim yang pernah bermain di Bosnia). Apakah Anda sudah berkomunikasi dengannya?

"Dia seharusnya datang ke sini. Para anggota staf ada bersama saya di Hajduk dan dia tidak bisa datang, dia harus mewakili klub karena masalah federasi di Zagreb. Sebagai pelatih Hajduk, kami telah memainkan tiga pertandingan melawan tim-tim Bosnia. Tidak perlu dia memberitahuku, suasana di stadion sudah jelas."





Tentang Dzeko.

"Saya memiliki persahabatan yang baik selama beberapa tahun, musim lalu ketika saya di Hajduk dia bisa datang bermain di sini. Pada tahun-tahun awal ketika saya berbicara dengannya, saya merasakan kedalaman karakternya sebagai manusia; sebagai pemain, kalian semua mengenalnya. Sebagai manusia, kata-katanya tidak mengejutkan saya, dia memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Saya pikir pagi ini dia tidak mengecewakan. Selamat untuknya atas apa yang telah dia lakukan dan sedang lakukan. Tapi juga atas kedalaman karakternya sebagai manusia. Mereka ada di sini, mereka bermain di stadion mereka sendiri. Saya ulangi: saya tidak menyukai apa yang terjadi karena alasan itu. Tidak ada yang terjadi, Dimarco ada di sana bersama keluarganya, tenang, apa yang terjadi ya terjadi. Rasa hormat kami terhadap Bosnia sangat besar, atas apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Lalu para suporter... Mereka tidak pernah mencetak gol, saya tidak pernah mengalaminya."





Tentang Locatelli.

"Dia tampil bagus, pilihanku bersifat teknis-taktis. Aku sudah punya gambaran tim ini di kepalaku, ada lima pergantian pemain yang krusial. Kita lihat besok, aku sudah menandai apa yang kita lakukan dengan buruk, tapi penampilannya bagus, pada akhirnya."





Bosnia sangat mengandalkan fisik. Esposito atau Retegui sebagai starter?

"Kita lihat besok, saya tidak ingin memberi keuntungan kepada lawan. Saya sudah bilang ini tim yang juga teknis, mereka kuat dan juga fisik. Semoga kita bisa meminimalkan kerugian."





Apa saja perbaikannya?

"Kami adalah kelompok yang solid, saya sudah melihat para pemain ini sejak hari pertama. Awalnya kami kebobolan gol-gol yang aneh, kami rapuh, dan kesulitan menguasai lapangan. Saat melawan Israel, di hadapan kesulitan pertama, kami hampir membuang pertandingan yang sudah di tangan. Ini adalah aspek yang telah kami perbaiki. Hari ini Di Lorenzo datang, dia sedang menjalani perawatan untuk dua cedera, fasciitis plantaris dan masalah lutut. Banyak pemain lain di Bergamo: Zaccagni harus menjalani MRI hari ini dan klub memprioritaskannya, wajar saja. Sangat penting melihat dedikasi ini. Mereka bilang tidak ada rasa cinta diri, bahwa tidak ada yang peduli. Saya melihatnya dan saya berharap dari lubuk hati, bukan secara pribadi tapi untuk para pemain ini, agar mencapai tujuan ini di sini. Karena cara mereka menjalaninya. Saya bangga, saya senang, meskipun keadaan mungkin tidak berjalan baik. Saya harap tidak, saya menepuk dada."