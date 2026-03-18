Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Italia, Gattuso telah menetapkan daftar pemain yang dipanggil: mulai dari Chiesa hingga Raspadori, semua pilihan dan tiga posisi yang masih diragukan

Pada hari Jumat nanti, daftar pemain yang dipanggil oleh Gennaro Gattuso untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia akan diumumkan. Keputusan sudah hampir final.

Hanya tinggal hitungan jam, bahkan kurang dari 24 jam lagi, dan seluruh Italia akan mengetahui daftar 28 pemain yang akan berjuang membawa kita ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 

Pada hari Jumat, 19 Maret, Pelatih Kepala Gennaro Gattuso akan diumumkan daftar resmi pemain yang dipanggil untuk menghadapi, pada malam hari Kamis, 26 Maret di Bergamo, Irlandia Utara di babak pertama playoff dan (semoga) jika menang di babak final melawan pemenang antara Bosnia dan Wales.

Hampir tidak ada keraguan lagi bagi Pelatih Kepala yang sudah memiliki gambaran tentang skuad yang akan dibawanya dalam pertandingan penting ini.

  • KEPASTIAN DI GARIS DEPAN

    Tidak ada keraguan berarti di posisi penjaga gawang, di mana Donnarumma, Carnesecchi, dan Vicario dipastikan akan menjadi andalan. Satu-satunya keraguan, meski kecil, terkait dengan penjaga gawang keempat yang, jika dipanggil, kemungkinan besar akan diisi oleh Alex Meret, menggantikan Elia Caprile yang sebelumnya diturunkan saat penjaga gawang Napoli itu cedera.

    • Iklan

  • KERAGUAN DI BARISAN BELAKANG

    Sepertinya keraguan terkait bek tengah telah sirna dengan sendirinya, sayangnya. Pasalnya, banyak pemain yang cedera sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar, yang pada akhirnya hanya akan mencakup nama-nama andalan seperti Bastoni, Mancini, dan Calafiori. Bersama mereka, diperkirakan akan ditambahkan Buongiorno, Gatti, dan Scalvini. Satu-satunya keraguan adalah mengenai Coppola (yang menjadi starter melawan Norwegia), yang pindah dari Brighton ke Paris FC, yang mungkin kembali masuk dalam skuad, namun hal ini bersaing dengan opsi untuk membawa satu pemain sayap serang tambahan.

  • DIMARCO DAN CAMBIASO MENJADI PILIHAN UTAMA DI POSISI BEK SAYAP, INILAH LATIHANNYA

    Untuk posisi bek sayap atau lebih tepatnya pemain sayap dalam formasi 3-5-2, Gattuso akan tetap mempercayakan posisi tersebut kepada Dimarco dan Cambiaso, dua pemain andalan yang tak tergantikan. Mereka akan didampingi oleh Palestra, yang tampil gemilang musim ini bersama Cagliari, sementara formasi ini akan dilengkapi oleh Spinazzola. Udogie dan Bellanova diperkirakan tidak akan masuk dalam skuad.

  • PEMAIN SERANGAN, BERAPA BANYAK YANG TIDAK DIPILIH

    Pemilihan formasi dan pengukuhan skema 3-5-2 secara tak terelakkan berarti banyak pemain penyerang potensial harus tersingkir. Dalam hal ini, Politano adalah satu-satunya pemain yang pasti masuk mengingat fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang serang kelima. Orsolini dan Zaccagni bersaing untuk satu slot, dengan Zaccagni lebih diunggulkan daripada Orsolini. Meskipun telah dipanggil sebelumnya, Federico Chiesa tampaknya tidak akan mendapat tempat karena minimnya penampilannya bersama Liverpool, begitu pula Domenico Berardi yang masih dalam proses pemulihan bersama Sassuolo. Akhirnya, baik Bernardeschi maupun Zaniolo tidak pernah benar-benar dipertimbangkan, meskipun keduanya telah beberapa kali menyatakan kesediaannya.

  • PEMAIN DI LINI TENGAH

    Verratti tidak akan ikut, meskipun sempat ada banyak spekulasi seputar kemungkinan kembalinya dia. Hal yang sama juga berlaku untuk Jorginho yang tampil bagus bersama Flamengo, namun tidak dipertimbangkan. Namun, lini tengah kami tidak kekurangan pemain andalan dengan Barella, Tonali, dan Locatelli yang diperkirakan akan menjadi starter di lini tengah, serta Cristante dan Frattesi sebagai alternatif potensial. Pisilli akan menjadi kartu as yang mengejutkan sekaligus opsi serbaguna di lini serang.

  • 5 NAMA UNTUK LINI DEPAN

    Keraguan utama di lini serang hanya dan semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik Giacomo Raspadori. Jika penyerang Atalanta itu mampu tampil, dia akan melengkapi skuad yang terdiri dari 28 pemain; sebaliknya, persaingan akan kembali terbuka dengan satu pemain dari kelompok penyerang sayap yang harus dicoret. Sementara itu, empat penyerang lainnya sudah dipastikan masuk skuad, dengan Kean dan Retegui yang akan selalu diunggulkan dibandingkan Pio Esposito dan Scamacca.

  • 28 KANDIDAT

    PENJAGA GAWANG: : Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli).

    PEMBELA: : Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta).

    PEMBELA SAYAP: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).

    PENYERANG SAYAP: Politano (Napoli), Zaccagni (Lazio), Orsolini (Bologna)

    GELANDANG: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).

    PENYERANG: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).

