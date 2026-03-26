Goal.com
Live
Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Italia, Gattuso menjelang laga melawan Irlandia Utara: "Di lini serang, kami dalam kondisi bagus"

Italy vs Northern Ireland
World Cup Qualification UEFA

Pelatih kepala berbicara beberapa jam menjelang pertandingan di Bergamo

Rino Gattuso, pelatih tim nasional, berbicara kepada Rai menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara, yang merupakan laga semifinal playoff untuk lolos ke Piala Dunia 2026: "Kita harus mampu menarik dukungan penonton ke pihak kita. Awalnya suasananya akan sangat meriah, tapi kemudian kita harus menunjukkan kepada penonton bahwa kita masih hidup, bahwa kita membalas serangan demi serangan."


"Pada situasi tendangan bebas, segalanya dimulai dari nol karena ketika mereka memasukkan bola, mereka sangat percaya pada apa yang mereka lakukan dan kita harus menghormati mereka. Dalam dinamika permainan, kita memiliki keunggulan lebih dari mereka, tetapi kita harus menghormati mereka dan memberikan yang terbaik sejak menit pertama," tambah pelatih tersebut.


  • Lalu: "Mereka sangat percaya diri dan pelatih mereka benar ketika mengatakan bahwa pertandingan bisa dimenangkan meski hanya menguasai bola 30%. Saat melawan Irlandia Utara, Jerman dan Slovenia kesulitan karena berhadapan dengan tim tangguh yang memang tidak memukau secara visual, tapi merupakan tim sejati dalam arti sebenarnya."


    Di lini serang, Kean dan Retegui akan menjadi starter, dengan Pio Esposito siap masuk sebagai pengganti. "Dan juga Raspadori... Di lini serang kami dalam kondisi baik, tetapi penyerang sejati juga membantu dalam pembangunan serangan. Mereka tidak menerobos garis pertahanan untuk menyerang dan mengantisipasi pergerakan lawan, sehingga menjadi sangat penting bagi penyerang kami untuk ikut serta dalam membangun serangan agar bisa masuk ke area 16 meter dengan baik."


