Italia, Gattuso menjelang laga melawan Irlandia Utara: "Di lini serang, kami dalam kondisi bagus"

Rino Gattuso, pelatih tim nasional, berbicara kepada Rai menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara, yang merupakan laga semifinal playoff untuk lolos ke Piala Dunia 2026: "Kita harus mampu menarik dukungan penonton ke pihak kita. Awalnya suasananya akan sangat meriah, tapi kemudian kita harus menunjukkan kepada penonton bahwa kita masih hidup, bahwa kita membalas serangan demi serangan."





"Pada situasi tendangan bebas, segalanya dimulai dari nol karena ketika mereka memasukkan bola, mereka sangat percaya pada apa yang mereka lakukan dan kita harus menghormati mereka. Dalam dinamika permainan, kita memiliki keunggulan lebih dari mereka, tetapi kita harus menghormati mereka dan memberikan yang terbaik sejak menit pertama," tambah pelatih tersebut.



