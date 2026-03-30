Goal.com
Live
Kean Retegui Italia 2025 HD
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Italia, Gattuso melakukan rotasi pemain dalam sesi latihan terakhir: Kean berduet dengan Retegui, namun tanpa Politano dan Barella

Italy
Bosnia and Herzegovina
World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy

Petunjuk perkembangan dari sesi latihan terakhir timnas Italia

Waktu semakin mendekat menuju final playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026 yang sangat penting, dan besok malam, Selasa, 31 Maret mulai pukul 20.45, Italia akan menghadapi Bosnia di Zenica.


Skuad Azzurri akan berangkat ke Sarajevo pada sore hari, dan sesi latihan pagi di Coverciano dimanfaatkan oleh Pelatih Kepala Gennaro Gattuso untuk mempersiapkan strategi terakhir menjelang pertandingan melalui sesi latihan penutup. Dalam sesi latihan 11 lawan 11 di lapangan kecil, sang pelatih sengaja mencampur susunan pemain untuk memberikan petunjuk mengenai formasi yang akan digunakan.

  • SEMUA SIAP

    Seluruh 28 pemain yang dipanggil untuk pertandingan tersebut turut serta dalam sesi latihan terakhir. Dengan demikian, Politano dan Bastoni pun telah pulih sepenuhnya.


    Di awal sesi latihan terakhir, Azzurri melakukan pemanasan otot dengan permainan bola kecil yang dilanjutkan dengan pertandingan sebelas lawan sebelas dengan penjaga gawang bergantian dan lapangan yang diperkecil.

    • Iklan

  DUA TIM

    Gattuso sedikit mengubah susunan pemain pada kedua tim, namun tim putihnya hampir seluruhnya terdiri dari pemain inti yang diturunkan saat melawan Irlandia Utara


    Putih (3-5-2): kiper bergantian; Scalvini, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

    Tim Kuning (3-5-2): kiper bergantian; Mancini, Gatti, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola; Raspadori, Esposito.


  KEAN BERSAMA RETEGUI, CRISTANTE TAK SABAR

    Duet penyerang Kean-Retegui kembali diuji bersama, sehingga pemain asal Argentina itu kini berada di urutan terdepan dibandingkan Pio Esposito dalam daftar pilihan. Di lini tengah, pilihan untuk lebih mengutamakan Frattesi dan Cristante daripada Barella dan Locatelli cukup mencolok, namun terkesan bahwa hal ini lebih bersifat taktik awal.


    Di lini belakang, Mancini tidak dalam performa terbaiknya dan kemungkinan besar akan memilih bek tengah lain, dengan Scalvini yang dapat dengan mudah mengisi posisi bek sayap kanan. Terakhir, Politano, yang tampil kurang maksimal dalam laga di Bergamo, mungkin akan diistirahatkan sejak awal, dengan Cambiaso yang, bagaimanapun, duduk di tribun pada Kamis malam lalu.

World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy crest
Italy
ITA