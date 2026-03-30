Italia, Gattuso melakukan rotasi pemain dalam sesi latihan terakhir: Kean berduet dengan Retegui, namun tanpa Politano dan Barella

Waktu semakin mendekat menuju final playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026 yang sangat penting, dan besok malam, Selasa, 31 Maret mulai pukul 20.45, Italia akan menghadapi Bosnia di Zenica.





Skuad Azzurri akan berangkat ke Sarajevo pada sore hari, dan sesi latihan pagi di Coverciano dimanfaatkan oleh Pelatih Kepala Gennaro Gattuso untuk mempersiapkan strategi terakhir menjelang pertandingan melalui sesi latihan penutup. Dalam sesi latihan 11 lawan 11 di lapangan kecil, sang pelatih sengaja mencampur susunan pemain untuk memberikan petunjuk mengenai formasi yang akan digunakan.