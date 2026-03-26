Italia melaju ke final babak playoff Piala Dunia berkat kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara. Di akhir pertandingan yang berlangsung sengit, terutama pada babak pertama, tim Azzurri berhasil memastikan tiket ke pertandingan final pada hari Selasa. Setelah pertandingan yang ditentukan oleh gol-gol dari Tonali dan Kean, Pelatih Kepala Gennaro Gattuso memberikan pernyataan kepada Rai Uno.
Italia, Gattuso: "Kami bermain bagus, ini bukanlah hal yang mudah. Sekarang kami akan bertanding di final. Kami harus berterima kasih kepada Bergamo dan para pendukung."
ANALISIS
"Kami mengalami kesulitan. Di babak pertama, kami seharusnya bisa bermain lebih baik, tapi kami tetap fokus dan tampil bagus. Itu tidak mudah. Kami membuat segalanya jadi rumit dan bergerak lambat, tapi di babak kedua kami meningkatkan tempo dan kini kami akan bertanding di final ini. Ini akan sulit: kami harus memulihkan diri dengan baik."
TEKANAN
"Tekanan lebih besar saat bertanding di kandang lawan? Tim lain juga akan merasakannya. Mari nikmati momen ini; mulai besok kita akan fokus pada final. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton di Bergamo. Bahkan di babak pertama, hampir tidak ada siulan, hanya tepuk tangan. Terima kasih kepada Bergamo dan para pendukungnya"
TENTANG BOSNIA
Pelatih kepala memperkenalkan Bosnia, lawan berikutnya pada Selasa, 31, setelah mengalahkan Wales melalui adu penalti: "Bosnia bermain dengan formasi 4-4-2, mereka memiliki pemain-pemain berpengalaman. Suasana di stadion sangat panas; ini adalah tim dengan banyak pemain berpengalaman dan sangat berbeda dibandingkan Wales; mereka pandai bertahan dan mengandalkan para penyerang. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit lagi, sama seperti pertandingan malam ini".