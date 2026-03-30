Gianluigi Donnarumma berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bosnia-Italia, laga yang dapat menentukan lolosnya timnas Italia ke Piala Dunia mendatang. Berikut pernyataan kapten timnas Italia tersebut.
Italia, Donnarumma: “Hanya kami yang tahu apa yang telah kami alami saat gagal lolos, kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Ada sedikit rasa gugup.”
"Kami berhak untuk memberikan segalanya di lapangan. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, dan kami harus menghadapinya dengan ketenangan yang tepat. Kami harus tampil tangguh. Mereka akan bermain dengan kecepatan penuh, dan kami tidak boleh kalah dari mereka; mereka memiliki pemain-pemain hebat dan individu-individu yang sangat berbakat. Kami memiliki semangat yang tepat; para pendukung kami yang hadir di sini—dan yang berada di rumah—akan bersama kami, memberikan dukungan."
"Ini salah satu pertandingan terpenting, salah satu yang paling kami rasakan. Kami manusia, kami juga merasakan tekanan pertandingan ini. Kita harus bisa mengelolanya, menyimpan energi hanya untuk besok; wajar jika pikiran itu ada. Besok akan sangat penting, sangat krusial, salah satu pertandingan terpenting yang akan saya jalani. Pikiran itu ada, kita harus memberikan 100% karena ketika Anda berada di puncak performa, jiwa Anda akan bersih. Kami akan siap, kami telah bekerja dengan baik, kami memiliki semangat yang tepat untuk menghadapi tantangan seperti besok. Kami harus hanya memikirkan diri kami sendiri; jika Anda hanya memikirkan apa yang harus dilakukan, jangan buang energi pada situasi lain."
Sebelumnya, kiper timnas Italia itu telah berbicara kepada Sky Sport. Berikut pernyataan kiper Manchester City tersebut.
"Kita adalah manusia dan pertandingan ini sangat berarti, kita ingin lolos ke Piala Dunia tapi ada ketegangan yang tepat. Kita bersemangat dan harus fokus pada diri kita sendiri serta apa yang kita kuasai. Irlandia Utara? Itu semua soal pengalaman, kita adalah tim muda dan wajar jika ada sedikit kegugupan, itu bagian dari permainan. Besok kita harus memulai dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan di babak pertama. Kita sudah mempersiapkan diri dengan baik."
"Saya benar-benar bangga dengan semua yang telah saya lakukan bersama Timnas. Selama bertahun-tahun ini ada suka dan duka, saya kehilangan dua Piala Dunia, tapi kini ada keinginan untuk membawa Italia kembali ke tempat yang pantas. Hanya kami yang tahu apa yang telah kami alami saat tidak lolos, kami harus memulai dari sana untuk membawa Italia kembali ke tempat yang pantas, demi memberikan kebahagiaan besar bagi orang Italia dan juga bagi kami semua."