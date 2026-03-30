Italia, Donnarumma: “Hanya kami yang tahu apa yang telah kami alami saat gagal lolos, kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Ada sedikit rasa gugup.”

"Kami berhak untuk memberikan segalanya di lapangan. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, dan kami harus menghadapinya dengan ketenangan yang tepat. Kami harus tampil tangguh. Mereka akan bermain dengan kecepatan penuh, dan kami tidak boleh kalah dari mereka; mereka memiliki pemain-pemain hebat dan individu-individu yang sangat berbakat. Kami memiliki semangat yang tepat; para pendukung kami yang hadir di sini—dan yang berada di rumah—akan bersama kami, memberikan dukungan."





"Ini salah satu pertandingan terpenting, salah satu yang paling kami rasakan. Kami manusia, kami juga merasakan tekanan pertandingan ini. Kita harus bisa mengelolanya, menyimpan energi hanya untuk besok; wajar jika pikiran itu ada. Besok akan sangat penting, sangat krusial, salah satu pertandingan terpenting yang akan saya jalani. Pikiran itu ada, kita harus memberikan 100% karena ketika Anda berada di puncak performa, jiwa Anda akan bersih. Kami akan siap, kami telah bekerja dengan baik, kami memiliki semangat yang tepat untuk menghadapi tantangan seperti besok. Kami harus hanya memikirkan diri kami sendiri; jika Anda hanya memikirkan apa yang harus dilakukan, jangan buang energi pada situasi lain."