Italia diperingatkan bahwa mereka bisa dicabut haknya sebagai tuan rumah Euro 2032 oleh ketua UEFA setelah kegagalan terbaru di Piala Dunia

Menyusul kegagalan Italia yang memalukan dalam lolos ke Piala Dunia 2026, ketua UEFA telah memicu kepanikan lebih lanjut dengan meragukan kemampuan negara tersebut untuk menjadi tuan rumah Euro 2032. Meskipun turnamen tersebut saat ini dijadwalkan akan digelar di Italia dan Turki, Ceferin menyoroti kondisi lapangan di Italia yang kurang memadai sebagai faktor yang berpotensi menggagalkan rencana tersebut.

Berbicara mengenai hal ini dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Ceferin menyatakan: "Euro 2032 sudah masuk dalam agenda dan akan berlangsung sesuai jadwal. Saya harap infrastrukturnya sudah siap. Jika tidak, turnamen tersebut tidak akan digelar di Italia." Ia juga menekankan bahwa para politisi Italia perlu introspeksi terkait kondisi sepak bola nasional, sambil menambahkan: "Mungkin para politisi Italia lah yang seharusnya bertanya pada diri sendiri mengapa Italia memiliki salah satu infrastruktur sepak bola terburuk di Eropa." Rasa urgensi ini juga disuarakan oleh Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, di tengah rencana Inter dan AC Milan untuk membeli San Siro dan membangun stadion baru di sebelahnya: "[Stadion baru] harus siap pada 2031, karena UEFA memberi tahu kami bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan Milan untuk Kejuaraan Eropa 2032 jika San Siro tetap ada."