Italia diperingatkan bahwa mereka bisa dicabut haknya sebagai tuan rumah Euro 2032 oleh ketua UEFA setelah kegagalan terbaru di Piala Dunia
UEFA mengeluarkan peringatan keras terkait stadion
Menyusul kegagalan Italia yang memalukan dalam lolos ke Piala Dunia 2026, ketua UEFA telah memicu kepanikan lebih lanjut dengan meragukan kemampuan negara tersebut untuk menjadi tuan rumah Euro 2032. Meskipun turnamen tersebut saat ini dijadwalkan akan digelar di Italia dan Turki, Ceferin menyoroti kondisi lapangan di Italia yang kurang memadai sebagai faktor yang berpotensi menggagalkan rencana tersebut.
Berbicara mengenai hal ini dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Ceferin menyatakan: "Euro 2032 sudah masuk dalam agenda dan akan berlangsung sesuai jadwal. Saya harap infrastrukturnya sudah siap. Jika tidak, turnamen tersebut tidak akan digelar di Italia." Ia juga menekankan bahwa para politisi Italia perlu introspeksi terkait kondisi sepak bola nasional, sambil menambahkan: "Mungkin para politisi Italia lah yang seharusnya bertanya pada diri sendiri mengapa Italia memiliki salah satu infrastruktur sepak bola terburuk di Eropa." Rasa urgensi ini juga disuarakan oleh Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, di tengah rencana Inter dan AC Milan untuk membeli San Siro dan membangun stadion baru di sebelahnya: "[Stadion baru] harus siap pada 2031, karena UEFA memberi tahu kami bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan Milan untuk Kejuaraan Eropa 2032 jika San Siro tetap ada."
Ceferin membela Ketua FIGC Gravina
Meskipun tekanan politik terhadap Presiden FIGC Gabriele Gravina semakin meningkat, Ceferin justru membela rekannya itu. Banyak pihak di Italia, termasuk Menteri Olahraga Andrea Abodi, menyerukan perombakan total kepemimpinan federasi tersebut setelah kekalahan di babak playoff melawan Bosnia dan Herzegovina. Namun, Ceferin berpendapat bahwa kesalahan terletak pada pihak lain.
"Ini sama sekali bukan kesalahan Gabriele dan saya tidak akan berani menyerang para pemain atau pelatih," tambah Ceferin. "Saat saya menjabat sebagai presiden Asosiasi Sepak Bola Slovenia, saya selalu mengatakan kepada pelatih: 'Jika Anda menang, Anda dan para pemain akan menjadi pahlawan. Jika Anda kalah, kesalahan akan ditimpakan kepada kami'." Dia menggambarkan Gravina sebagai "seorang gentleman yang mencintai sepak bola" dan menyarankan bahwa mencari pengganti sekelasnya akan menjadi tantangan besar bagi sepak bola Italia.
Protes nasional dan tekanan politik
Kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut telah memicu perselisihan internal di dunia olahraga Italia. Abodi secara terbuka menuntut perombakan kepemimpinan FIGC, dengan menyatakan bahwa "secara objektif tidak adil untuk menyangkal tanggung jawab sendiri" atas bencana tersebut. Dampaknya telah merambah ke tingkat tertinggi pemerintahan, dengan diluncurkannya petisi resmi untuk memaksa pengunduran diri.
Ceferin menanggapi lingkungan yang tidak bersahabat ini, dengan menyatakan: "Saya marah dan sedih karena ada orang-orang yang diam-diam menunggu sesuatu yang buruk terjadi, lalu muncul dan mulai mengkritik. Mereka tidak mendukung Italia, mereka hanya mendukung diri mereka sendiri.
"Gabriele adalah wakil presiden pertama saya dan sangat penting bagi saya. Namun, kerugian terbesar akan dialami oleh FIGC. Tidak akan mudah menemukan seorang pria yang begitu mencintai sepak bola dan Italia. Namun, saya tidak begitu naif untuk percaya bahwa orang-orang yang egois, yang hanya menunggu sesuatu yang salah terjadi, akan memikirkannya. Mereka tidak peduli."
Pemulihan pasca bencana di Bosnia
Sementara pertarungan di ruang direksi terus berkecamuk, sisi teknis Azzurri sudah menghadapi kekosongan total. Gennaro Gattuso diperkirakan akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala setelah kegagalan di Zenica, dan nama-nama besar seperti Antonio Conte dan Massimiliano Allegri telah disebut-sebut sebagai calon penyelamat untuk memimpin proyek rekonstruksi. Namun, penunjukan baru apa pun hanya akan menjadi solusi sementara jika masalah mendasar terkait stadion dan dukungan politik yang disoroti oleh Ceferin tidak ditangani sebelum batas waktu 2032. Untuk saat ini, juara dunia empat kali ini tetap berada dalam kondisi introspeksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.