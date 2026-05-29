Italia diminta untuk berhenti bermimpi merekrut Pep Guardiola dan Cesc Fabregas, sementara manajer sementara itu menuding para 'penipu' yang merusak sepak bola negara tersebut
Baldini menuntut reformasi struktural
Sementara negara-negara lain tengah bersiap untuk Piala Dunia, tim Azzurri untuk pertama kalinya berkumpul di bawah asuhan Baldini menjelang laga persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani. Dalam konferensi pers sebelum sesi latihan perdana, pelatih sementara tersebut menuntut perombakan total terhadap hierarki sepak bola domestik.
Tim nasional masih belum memiliki pengganti permanen untuk Gennaro Gattuso, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah gagal membawa negara ini lolos ke Piala Dunia 2026.
Pejabat sementara membidik jajaran direksi
Di tengah kekecewaan yang masih melanda negara ini akibat kegagalan lolos ke turnamen musim panas, pelatih sementara saat ini tidak segan-segan menganalisis masalah struktural mendalam yang kini melanda sepak bola domestik. Berbicara secara blak-blakan mengenai pandangannya terhadap sepak bola Italia, Baldini menyatakan: "Sepak bola Italia berada di tangan para manajer yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka, bukan perkembangan olahraga ini. Mereka fokus pada jual beli pemain yang lebih tua, bukan yang muda, karena hal ini membantu mereka memajukan kepentingan pribadi mereka. Saya tidak bisa menyangkalnya; saya selalu mengatakan hal ini. Saya menyebut beberapa orang sebagai 'penipu,' dan mereka sering memegang kendali permainan ini. Sampai kita memiliki manajer yang serius, ini akan tetap menjadi masalah."
Target manajerial yang tidak realistis ditolak
Beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi yang kosong tersebut, termasuk Antonio Conte setelah kepergiannya baru-baru ini dari Napoli. Menepis ambisi besar untuk mendatangkan sosok seperti Fabregas, yang membawa Como ke Liga Champions, atau Guardiola, yang baru saja mengakhiri satu dekade kesuksesan di Manchester City, Baldini menyatakan: "Jika saya harus memilih, saya akan memilih pelatih dengan rekam jejak yang solid.
"Tidak ada gunanya menyebut nama-nama yang tidak mungkin didatangkan seperti Guardiola atau Fabregas; di Italia kami memiliki banyak pelatih yang terampil, dan mereka yang sering kita dengar namanya benar-benar mampu memberikan identitas yang kuat bagi tim. Adapun saya, saya berharap siapa pun yang datang melihat saya sebagai sumber daya yang berguna dan bukan penghalang."
Azzurri melewati fase transisi
Federasi tersebut kini berada di bawah tekanan untuk segera menunjuk pelatih tetap guna menghindari stagnasi lebih lanjut pasca kegagalan mereka lolos ke putaran berikutnya. Sementara pihak pengurus menimbang berbagai opsi, skuad pemain harus tetap fokus di lapangan selama jendela pertandingan internasional saat ini. Rangkaian laga persahabatan berturut-turut melawan Luksemburg dan Yunani ini menjadi ajang uji coba yang krusial bagi para pemain untuk membentuk identitas taktis yang jelas sebelum kepemimpinan baru jangka panjang secara resmi mengambil alih.