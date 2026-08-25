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Italia di tangan yang tepat! Gennaro Gattuso melontarkan penilaian jujur soal Roberto Mancini setelah kepedihan Piala Dunia
Bekas luka seumur hidup bagi Gattuso
Gennaro Gattuso mengaku bahwa kegagalannya membawa Italia ke Piala Dunia 2026 telah meninggalkan luka permanen dalam kariernya. Mantan pelatih Italia itu mundur dari jabatannya pada April, hanya beberapa hari setelah kekalahan menyakitkan di play-off dari Bosnia-Herzegovina membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia putra untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Berbicara setelah membawa Lazio menang 1-0 di markas Bologna pada laga pembuka Serie A, pemenang Piala Dunia 2006 itu mengenang masa jabatannya dengan terus terang. "Saya punya 10 bulan yang luar biasa," kata Gattuso. "Para pemain yang saya latih memberikan segalanya untuk saya. Dan itu adalah luka yang akan tetap ada selama saya hidup, karena itu adalah luka yang dalam."
- AFP
Mendukung penerus Roberto Mancini
Menyusul kepergian Gattuso, Federasi Sepak Bola Italia kembali menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih kepala pada Juli. Mancini sebelumnya menjalani masa tugas selama lima tahun antara 2018 dan 2023, dengan pencapaian paling menonjol mengangkat trofi Euro 2020 sebelum gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Di tengah latar belakang yang penuh gejolak, Gattuso memberikan dukungan penuhnya kepada penerusnya itu, dengan menegaskan bahwa tim sudah dipersiapkan dengan baik untuk masa depan.
"Saya akan mengatakan dia adalah pelatih hebat dengan segudang pengalaman," kata Gattuso. "Dia manajer yang hebat; dia adalah sosok yang sudah pernah menang bersama tim nasional, dan tentu saja saya mendoakan yang terbaik untuknya dengan sepenuh hati."
Di balik layar penunjukan itu
Mancini pada awalnya bukan kandidat utama untuk menggantikan Gattuso di pucuk tim nasional. Andrea Pirlo muncul sebagai pilihan terdepan setelah pendekatan besar kepada Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola ditolak. Namun, potensi kesepakatan untuk Pirlo batal karena komplikasi terkait perjanjian sponsor yang sudah ada dengan sebuah perusahaan taruhan. Sementara itu, presiden Lega Serie A Ezio Maria Simonelli mengungkapkan bahwa liga sangat menginginkan Antonio Conte menjalani periode kedua, meski federasi pada akhirnya memilih Mancini.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan baru yang akan datang
Sementara Gattuso dengan cepat kembali memusatkan energinya pada sepak bola klub setelah menandatangani kontrak dengan Lazio pada Juni, sepak bola Italia kini harus menatap masa depan. Simonelli mendesak seluruh komunitas sepak bola untuk bersatu mendukung Mancini saat Italia bersiap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Perhatian kini segera beralih ke UEFA Nations League, ketika tim asuhan Mancini akan menghadapi Belgia pada 25 September. Pelatih veteran itu menghadapi tugas besar untuk memulihkan kebanggaan nasional dan membawa sepak bola Italia kembali ke puncak pentas internasional.
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