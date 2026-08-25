Gennaro Gattuso mengaku bahwa kegagalannya membawa Italia ke Piala Dunia 2026 telah meninggalkan luka permanen dalam kariernya. Mantan pelatih Italia itu mundur dari jabatannya pada April, hanya beberapa hari setelah kekalahan menyakitkan di play-off dari Bosnia-Herzegovina membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia putra untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Berbicara setelah membawa Lazio menang 1-0 di markas Bologna pada laga pembuka Serie A, pemenang Piala Dunia 2006 itu mengenang masa jabatannya dengan terus terang. "Saya punya 10 bulan yang luar biasa," kata Gattuso. "Para pemain yang saya latih memberikan segalanya untuk saya. Dan itu adalah luka yang akan tetap ada selama saya hidup, karena itu adalah luka yang dalam."