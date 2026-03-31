Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menuju final di Bosnia LIVE

Mantan penyerang tengah timnas Italia, Luca Toni, juara dunia di Jerman 2006, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Untuk menang, kita harus bermain seperti Italia. Ayo Azzurri, kalian bisa melakukannya. Bosnia tidak boleh diremehkan, tapi kita harus mengalahkannya".
"Saya suka Kean, sekarang saya melihatnya lebih bugar dibandingkan beberapa minggu lalu dan dia baru saja tampil bagus melawan Irlandia Utara. Tepat untuk mengandalkan dia."
"Retegui? Bagi seorang penyerang tengah, penting untuk mendapatkan peluang dan menyentuh bola di area lawan. Dia melakukannya meskipun mungkin bisa melindungi bola dengan lebih baik. Di tim nasional, dia telah menunjukkan bahwa dia tahu cara mencetak gol."
"Pio Esposito dengan karakteristiknya ideal baik untuk masuk jika kita tertinggal, suatu kemungkinan yang tentu saja tidak saya harapkan, maupun untuk menjadi starter. Saya yakin dia akan bermain karena dia dalam kondisi prima dan secara psikologis termotivasi setelah mencetak gol bersama Inter. Dia bisa memberi kita bantuan yang besar."
"Raspadori sangat berbeda dibandingkan Kean, Retegui, dan Esposito, dan dia bisa berguna untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain dengan dribelnya."
"Dzeko adalah pemain berkualitas, seorang penyerang yang telah bermain di banyak pertandingan penting. Kita harus mengawasinya dengan cermat: dalam pertandingan seperti ini, bukan hanya aspek fisik yang penting, tetapi juga mental. Dia berusia 40 tahun, namun dia adalah seorang pemimpin dan di Wales dia mencetak gol..."