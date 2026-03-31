cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menuju final di Bosnia LIVE

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Hari yang menentukan bagi Tim Nasional asuhan Gattuso.

Lolos atau tersingkir. Hari ini adalah hari penentuan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.


Pada saat yang sama, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga akan digelar: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan jika perlu, dilanjutkan dengan adu penalti.


Italia akan bermain dengan seragam putih.

Prakiraan cuaca malam ini di Zenica menunjukkan hujan gerimis dengan suhu sekitar 4°C.


IKUTI KEMBALI HARI MENJELANG AZZURRA



  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Penjaga gawang: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.


    Bek: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola.


    Gelandang: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.


    Penyerang: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.


    Bek Scalvini dan penyerang Scamacca dari Atalanta duduk di tribun.



  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    Pelatih timnas Italia tampaknya akan mempertahankan susunan starting eleven yang sama seperti yang diturunkan Kamis lalu di Bergamo pada laga semifinal yang dimenangkan 2-0 atas Irlandia Utara, dengan Locatelli dan Retegui lebih diutamakan daripada Cristante dan Pio Esposito. Esposito kembali memulai dari bangku cadangan, begitu pula dengan talenta muda lainnya di sisi lawan: Alajbegovic, yang kalah bersaing dengan Memic.


    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Dzeko, Demirovic. Pelatih: Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Pelatih: Gattuso.


    WASIT: Clement Turpin (Prancis), dibantu oleh rekan senegaranya Nicolas Danos dan Benjamin Pages, dengan José Maria Sanchez (Spanyol) sebagai wasit keempat, serta Jerome Brisard dan Willy Delajod sebagai VAR.


  • SINNER DAN BEZZECCHI

    Petenis Jannik Sinner menulis di LaGazzetta dello Sport: "Kita sedang mengalami momen yang luar biasa di Italia, di berbagai cabang olahraga, mulai dari Formula 1 hingga balap motor. Sekarang kami juga berharap bisa lolos ke Piala Dunia sepak bola. Sebelum pertandingan mereka, saya berbicara dengan Bezzecchi dan Antonelli; sungguh menyenangkan bahwa kami banyak dan saling mendukung. Kali ini pun saya akan mendukung Tim Nasional; melawan Bosnia akan sangat berat, tapi saya akan mendukung mereka seperti semua orang Italia."


    Mantan penyerang tengah timnas Italia, Luca Toni, juara dunia di Jerman 2006, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Untuk menang, kita harus bermain seperti Italia. Ayo Azzurri, kalian bisa melakukannya. Bosnia tidak boleh diremehkan, tapi kita harus mengalahkannya".


    "Saya suka Kean, sekarang saya melihatnya lebih bugar dibandingkan beberapa minggu lalu dan dia baru saja tampil bagus melawan Irlandia Utara. Tepat untuk mengandalkan dia."


    "Retegui? Bagi seorang penyerang tengah, penting untuk mendapatkan peluang dan menyentuh bola di area lawan. Dia melakukannya meskipun mungkin bisa melindungi bola dengan lebih baik. Di tim nasional, dia telah menunjukkan bahwa dia tahu cara mencetak gol."


    "Pio Esposito dengan karakteristiknya ideal baik untuk masuk jika kita tertinggal, suatu kemungkinan yang tentu saja tidak saya harapkan, maupun untuk menjadi starter. Saya yakin dia akan bermain karena dia dalam kondisi prima dan secara psikologis termotivasi setelah mencetak gol bersama Inter. Dia bisa memberi kita bantuan yang besar."


    "Raspadori sangat berbeda dibandingkan Kean, Retegui, dan Esposito, dan dia bisa berguna untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain dengan dribelnya."


    "Dzeko adalah pemain berkualitas, seorang penyerang yang telah bermain di banyak pertandingan penting. Kita harus mengawasinya dengan cermat: dalam pertandingan seperti ini, bukan hanya aspek fisik yang penting, tetapi juga mental. Dia berusia 40 tahun, namun dia adalah seorang pemimpin dan di Wales dia mencetak gol..."


