Italia di babak playoff Piala Dunia, berita terbaru menuju final di Bosnia LIVE

Lolos atau tersingkir. Hari ini adalah hari penentuan bagi Italia, yang akan bertanding di final babak playoff kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu melawan Bosnia: pertandingan akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan kick-off pukul 20.45.





Pada saat yang sama, tiga pertandingan playoff UEFA lainnya juga akan digelar: Ceko vs Denmark, Kosovo vs Turki, dan Swedia vs Polandia: jika skor imbang setelah 90 menit waktu reguler, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan jika perlu, dilanjutkan dengan adu penalti.





Italia akan bermain dengan seragam putih.

Prakiraan cuaca malam ini di Zenica menunjukkan hujan gerimis dengan suhu sekitar 4°C.





