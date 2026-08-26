Italia dekati wonderkid Santos, Robinho Jr., saat tarik-ulur internasional dengan Brasil dimulai untuk winger berusia 18 tahun itu

Remaja itu dicoret dari leg pertama perempat final Copa do Brasil Santos melawan Palmeiras setelah klub memberinya izin untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Ia memanfaatkan perjalanan itu untuk menuntaskan dokumen kewarganegaraan gandanya dan mengevaluasi calon klub peminjam sebelum bursa transfer ditutup. Keputusan mengenai tujuan klubnya dalam waktu dekat diperkirakan akan tercapai dalam beberapa hari ke depan seiring persaingan internasional atas masa depannya terus berlangsung.