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Italia dekati wonderkid Santos, Robinho Jr., saat tarik-ulur internasional dengan Brasil dimulai untuk winger berusia 18 tahun itu
Azzurri dekati wonderkid Santos
Menurut ESPN Brazil, Federasi Sepakbola Italia telah memulai kontak dengan perwakilan penyerang Santos Robinho Jr. untuk menjajaki kemungkinan pemanggilan ke tim kelompok umur Italia. Pemain berusia 18 tahun itu kini berada di tahap akhir untuk memperoleh kewarganegaraan Italia melalui garis keturunan dari pihak ibu, lewat ibunya, Vivian.
- Fotoarena
Brasil memantau prospek remaja
Laporan itu menambahkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) juga terus memantau perkembangan sang winger dengan saksama. Staf CBF mengunjungi pusat latihan CT Rei Pele pada Juli untuk mengumpulkan data dan mengukur perlengkapan setelah memasukkannya ke dalam daftar pendek untuk skuad U-20 jelang laga uji coba melawan Bolivia. Meski pada akhirnya tidak masuk dalam seleksi akhir, remaja itu tetap berada dalam radar kuat kedua federasi.
Garis keturunan terkenal memicu ketertarikan
Robinho Jr. adalah putra mantan pemain internasional Brasil Robinho, yang mencatatkan 100 penampilan dan mencetak 28 gol untuk Brasil antara 2003 dan 2017. Setelah menembus skuad senior Santos tahun lalu, penyerang itu telah mencatatkan 12 penampilan kompetitif di bawah pelatih kepala Cuca pada 2026. Kini ia mencari menit bermain yang lebih reguler di tim utama untuk mempercepat perkembangannya.
- Sports Press Photo
Pencarian peminjaman di Eropa dimulai
Remaja itu dicoret dari leg pertama perempat final Copa do Brasil Santos melawan Palmeiras setelah klub memberinya izin untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Ia memanfaatkan perjalanan itu untuk menuntaskan dokumen kewarganegaraan gandanya dan mengevaluasi calon klub peminjam sebelum bursa transfer ditutup. Keputusan mengenai tujuan klubnya dalam waktu dekat diperkirakan akan tercapai dalam beberapa hari ke depan seiring persaingan internasional atas masa depannya terus berlangsung.
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