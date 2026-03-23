Goal.com
Live
Bastoni Tonali Grafica

Diterjemahkan oleh

Italia, dari Bastoni hingga Tonali: siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari susunan pemain menjelang laga melawan Irlandia Utara

Daftar pemain Azzurri untuk pertandingan playoff pada hari Kamis di Bergamo.

Siapa yang akan bertanding melawan Irlandia Utara? Pelatih Tim Nasional Italia, Gennaro Gattuso, pagi ini mencoba memberikan kejelasan dalam konferensi pers pertama Azzurri, terutama terkait situasi-situasi yang paling rumit menjelang pertandingan Kamis malam di New Balance Arena, Bergamo, melawan tim asuhan Michael O'Neill, dalam semifinal playoff yang bisa menjadi langkah pertama menuju kualifikasi Piala Dunia di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Masih ada beberapa posisi yang belum pasti, terutama di lini belakang. Dan yang terpenting, perlu dipahami bagaimana strategi yang akan diambil menjelang kemungkinan dua pertandingan: apakah langsung mempertaruhkan pemain yang belum dalam kondisi terbaik, mengingat mungkin tidak ada "hari esok" jika tidak menang melawan tim Irlandia Utara, atau mempertimbangkan untuk mengistirahatkan mereka demi kemungkinan final melawan Wales atau Bosnia dan Herzegovina. Pelatih kepala sendiri menyatakan: "Pertandingan pertama akan kami jalani dengan cara tertentu, pertandingan kedua dengan cara lain. Keputusan telah diambil berdasarkan hal ini."


Mari kita lihat susunan pemain untuk pertandingan pertama:



  • PINTU

    Tidak ada keraguan mengenai hal ini; tidak diragukan lagi, kapten Gianluigi Donnarumma akan menjadi starter.

    • Iklan

  PERTAHANAN

    Lini pertahanan jelas menjadi yang paling darurat, mengingat adanya beberapa situasi yang sangat kritis: Gattuso secara tegas menegaskan bahwa Alessandro Bastoni kemungkinan besar tidak akan bermain, setelah absen dalam laga Inter melawan Atalanta dan Fiorentina, meskipun kondisinya membaik dalam sesi latihan hari ini. Masalah yang cukup serius, mengingat ia merupakan pilar utama Azzurri, terutama karena para bek lainnya juga tidak dalam kondisi prima: Mancini mengalami kelelahan namun tidak ada masalah serius, Calafiori mengalami masalah selama final Coppa di Lega antara Arsenal dan Manchester City namun akan tetap tersedia. Sangat mungkin bahwa lini belakang tiga orang akan terdiri dari salah satu dari Gatti dan Mancini, jika ia pulih, Buongiorno, dan bek Arsenal itu sendiri.


  GELANDANG

    Di lini tengah, ada keraguan terkait Sandro Tonali. Gelandang Newcastle ini tidak dipanggil oleh Howe untuk derby melawan Sunderland setelah mengalami cedera saat bertanding di Camp Nou, Barcelona, dalam laga Liga Champions: kondisinya pun akan dievaluasi dengan cermat, mengingat kemungkinan adanya dua pertandingan berturut-turut. Di sayap terdapat Politano dan Dimarco, dengan Locatelli di tengah dan Barella di sisinya. Di sisi lain, jika Tonali tidak bisa bermain, Frattesi siap menggantikannya.

  SERANGAN

    Gianluca Scamacca tetap berada di pemusatan latihan, namun kondisinya kurang fit dan tidak akan turun bermain. Gattuso akan mengandalkan duet yang sudah teruji, yakni Kean dan Retegui, dengan Pio Esposito yang siap diturunkan dari bangku cadangan.

World Cup Qualification UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR