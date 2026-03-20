Seperti yang telah disebutkan, Italia akan bertanding di semifinal babak playoff melawan Irlandia Utara dengan kick-off pada Kamis, 26 Maret, pukul 20.45. Pada pertandingan pertama ini, tim Azzurri akan bermain di kandang, di Bergamo. Jika mereka berhasil mengalahkan lawan pertama ini, Donnarumma dan rekan-rekannya akan lolos ke final tandang melawan Wales atau Bosnia yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret, dengan waktu yang masih akan dikonfirmasi.





Jika tim Azzurri gagal mengalahkan Irlandia Utara, mereka tetap akan bermain pada hari Selasa dan dalam hal itu akan menghadapi tim yang kalah dari pertandingan Wales-Bosnia, dalam pertandingan yang telah dijuluki "pertandingan persahabatan yang memalukan" dan yang telah dimainkan oleh tim Azzurri empat tahun lalu.





Jika Italia berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut, maka mereka akan lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dari 11 Juni hingga 19 Juli.