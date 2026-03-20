Italia, daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irlandia Utara dan Bosnia/Wales: Tonali masuk, Bernardeschi absen. Inilah para pemain Azzurri yang harus membawa kita ke Piala Dunia

Keputusan pelatih untuk babak playoff Piala Dunia.

Daftar pemain yangdipanggil Rino Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia telah resmi diumumkan. Pelatih kepala tersebut merilis daftar tersebut pada Jumat, 20 Maret, untuk dua pertandingan mendatang tim Azzurri: Tim Nasional akan bertanding di Bergamo pada 26 Maret mendatang melawan Irlandia Utara dan, jika lolos ke babak berikutnya, akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bosnia dan Wales, namun kali ini sebagai tim tamu.


Ada 28 pemain yang dipanggil oleh Gattuso: ada Tonali yang sempat diragukan karena masalah otot, sementara Zaccagni, Orsolini, dan Bernardeschi tidak masuk daftar. Chiesa kembali, sementara Vicario dan Zaniolo absen. Ini adalah debut bagi Palestra.


Berikut daftar lengkapnya.

  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Penyerang: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

    • Iklan

  • PILIHAN

    Mengingat keputusan yang diambil oleh pelatih, Italia diperkirakan akan tetap menggunakan formasi 3-5-2, dengan formasi 4-4-2 sebagai opsi alternatif. Gattuso memanggil 28 pemain: Palestra masuk skuad untuk pertama kalinya, sementara Vicario, Ricci, Maldini, Bernardeschi, Orsolini, dan Pellegrini tidak masuk dalam daftar. Kean, Raspadori, Tonali, dan Bastoni tetap dipanggil meskipun mereka mengalami cedera ringan.

  • LAGA-LAGA ITALIA SELANJUTNYA

    Seperti yang telah disebutkan, Italia akan bertanding di semifinal babak playoff melawan Irlandia Utara dengan kick-off pada Kamis, 26 Maret, pukul 20.45. Pada pertandingan pertama ini, tim Azzurri akan bermain di kandang, di Bergamo. Jika mereka berhasil mengalahkan lawan pertama ini, Donnarumma dan rekan-rekannya akan lolos ke final tandang melawan Wales atau Bosnia yang dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret, dengan waktu yang masih akan dikonfirmasi.


    Jika tim Azzurri gagal mengalahkan Irlandia Utara, mereka tetap akan bermain pada hari Selasa dan dalam hal itu akan menghadapi tim yang kalah dari pertandingan Wales-Bosnia, dalam pertandingan yang telah dijuluki "pertandingan persahabatan yang memalukan" dan yang telah dimainkan oleh tim Azzurri empat tahun lalu.


    Jika Italia berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut, maka mereka akan lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar pada musim panas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dari 11 Juni hingga 19 Juli.

