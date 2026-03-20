Italia, daftar pemain yang dipanggil Gattuso untuk menghadapi Irlandia Utara dan Bosnia/Wales: Tonali masuk, Bernardeschi absen. Inilah para pemain Azzurri yang harus membawa kita ke Piala Dunia

Daftar pemain yangdipanggil Rino Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia telah resmi diumumkan. Pelatih kepala tersebut merilis daftar tersebut pada Jumat, 20 Maret, untuk dua pertandingan mendatang tim Azzurri: Tim Nasional akan bertanding di Bergamo pada 26 Maret mendatang melawan Irlandia Utara dan, jika lolos ke babak berikutnya, akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bosnia dan Wales, namun kali ini sebagai tim tamu.





Ada 28 pemain yang dipanggil oleh Gattuso: ada Tonali yang sempat diragukan karena masalah otot, sementara Zaccagni, Orsolini, dan Bernardeschi tidak masuk daftar. Chiesa kembali, sementara Vicario dan Zaniolo absen. Ini adalah debut bagi Palestra.



