Italia, Capello: "Saya tampak seperti orang gila di sofa, kami bermain lambat. Retegui membuat saya berteriak, dan Donnarumma membuat saya terkejut. Pio Esposito? Pemain sejati.”

“Tonali? Dia mencetak gol yang luar biasa, layaknya gelandang sejati. Tendangan yang tajam dan keras. Aku akui, golitu membuatku langsung berdiri dari sofa. Peluang Retegui saat skor 0-0? Sudahlah, saat striker kita itu menjangkau bola, aku langsung berteriak... Tapi itu biasa terjadi, mari kita lihat ke depan. Pio Esposito? Pemain sejati. Dia bisa mempertahankan bola, menjadi penghubung, dan menyundul. Kean dan Retegui adalah dua tipe penyerang yang serupa, sementara Pio bisa melengkapi keduanya. Dan memang kami bermain lebih baik saat dia di lapangan. Meskipun gol kedua dicetak oleh Kean dengan gol yang indah: kontrol dan tendangan diagonal yang sempurna. Mengenai pasangan penyerang mana yang akan diturunkan selanjutnya, biarkan Rino yang memutuskan, tentu saja. Saya hanya ingin mencatat bahwa Esposito adalah pelengkap ideal baik untuk Retegui maupun Kean".





“Saya melihat pelatih kami tegang, seperti biasa, tapi juga sangat bersemangat di pinggir lapangan. Nah, terlepas dari kekurangan dan kelemahan kecil, kita melihat tim nasional yang bermain dengan sepenuh hati dan berjuang. Sebagai orang Italia, saya tahu betul bahwa kami pernah memiliki tim yang lebih kuat di masa lalu, tentu saja, tapi yang tidak bisa saya toleransi adalah kurangnya kebanggaan, semangat bertanding, terlepas dari kualitas teknis. Itulah alasan mengapa saya marah di Euro terakhir. Pertandingan melawan Swiss di babak 16 besar... Begitu lesu hingga membuat saya malu."



