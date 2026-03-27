Fabio Capello diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport untuk mengomentari kemenangan Italia atas Irlandia Utara yang memungkinkan tim asuhan Gattuso melaju ke babak final playoff Piala Dunia. Berikut adalah pernyataan mantan pelatih – antara lain – Milan dan Juventus tersebut.
Italia, Capello: "Saya tampak seperti orang gila di sofa, kami bermain lambat. Retegui membuat saya berteriak, dan Donnarumma membuat saya terkejut. Pio Esposito? Pemain sejati.”
"Para pemain tampil bagus. Saya berteriak seperti orang gila di sofa. Bagi saya, Timnas lebih dari sekadar sebuah tim. Apa yang membuat saya terkesan? Kurangnya kecepatan kami. Kami lambat baik dalam berpikir maupun bergerak. Intensitasnya kurang. Irlandia Utara adalah tim yang sederhana, namun mereka bermain dengan fisik dan fokus, sehingga lama tidak membiarkan kami bermain dengan tenang di 30 meter terakhir dan akibatnya kami kesulitan menciptakan ancaman. Hanya Calafiori dan Tonali yang memberikan ritme, keduanya pemain Premier League, satu dari Arsenal dan yang lain dari Newcastle. Yang lain bermain dengan kecepatan Serie A kita. Tapi saya ulangi, ini bukan hanya soal kaki, tapi juga soal pikiran dan kebiasaan."
“Tonali? Dia mencetak gol yang luar biasa, layaknya gelandang sejati. Tendangan yang tajam dan keras. Aku akui, golitu membuatku langsung berdiri dari sofa. Peluang Retegui saat skor 0-0? Sudahlah, saat striker kita itu menjangkau bola, aku langsung berteriak... Tapi itu biasa terjadi, mari kita lihat ke depan. Pio Esposito? Pemain sejati. Dia bisa mempertahankan bola, menjadi penghubung, dan menyundul. Kean dan Retegui adalah dua tipe penyerang yang serupa, sementara Pio bisa melengkapi keduanya. Dan memang kami bermain lebih baik saat dia di lapangan. Meskipun gol kedua dicetak oleh Kean dengan gol yang indah: kontrol dan tendangan diagonal yang sempurna. Mengenai pasangan penyerang mana yang akan diturunkan selanjutnya, biarkan Rino yang memutuskan, tentu saja. Saya hanya ingin mencatat bahwa Esposito adalah pelengkap ideal baik untuk Retegui maupun Kean".
“Saya melihat pelatih kami tegang, seperti biasa, tapi juga sangat bersemangat di pinggir lapangan. Nah, terlepas dari kekurangan dan kelemahan kecil, kita melihat tim nasional yang bermain dengan sepenuh hati dan berjuang. Sebagai orang Italia, saya tahu betul bahwa kami pernah memiliki tim yang lebih kuat di masa lalu, tentu saja, tapi yang tidak bisa saya toleransi adalah kurangnya kebanggaan, semangat bertanding, terlepas dari kualitas teknis. Itulah alasan mengapa saya marah di Euro terakhir. Pertandingan melawan Swiss di babak 16 besar... Begitu lesu hingga membuat saya malu."
“Soal lini belakang, jelas saat ini kami tidak memiliki bek-bek yang hebat. Para bek kami semua cukup baik dalam mengolah bola, tapi saya masih ragu dengan sisanya. Donnarumma adalah salah satu yang terbaik di dunia, jika bukan kiper terbaik di dunia. Tapi ketika dia mengoper bola ke lawan di babak kedua, saya kaget. Bayangkan saja Kane atau Haaland menggantikan penyerang Irlandia Utara dalam situasi itu. Bosnia memiliki teknik yang bagus dan jelas lebih unggul dari Irlandia Utara. Namun saya harus jujur: dalam hal semangat dan ritme, Wales akan menjadi lawan yang lebih sulit, terutama di kandang mereka. Sayang sekali finalnya di kandang lawan. Meskipun begitu, saya harus memberikan kartu kuning kepada siapa pun yang berteriak “m....” saat kiper lawan menendang bola keluar. Itu kebiasaan buruk."