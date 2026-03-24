Italy v Germany - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Italia, Calafiori: "Dalam beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar dari Gattuso daripada ibu saya. Perbedaan antara Serie A dan Liga Premier? Intensitasnya; di Inggris, latihan itu seperti pertandingan."

Pernyataan bek timnas Italia dalam konferensi pers.

Riccardo Calafiori, dalam konferensi pers pada hari kedua pemusatan latihan di Coverciano, membahas pertandingan yang akan dilakoni Tim Nasional Italia asuhan pelatih kepala Gennaro Gattuso melawan Irlandia Utara di semifinal babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

Berikut ini, semua pernyataannya: "Saya baik-baik saja, nanti kita lihat di lapangan hari ini, tapi saya baik-baik saja. Mengenai pengelolaan momen, dalam situasi seperti ini kuncinya adalah hidup di masa kini dan tidak terlalu banyak berpikir, menikmati setiap momen karena bisa menjadi hal yang indah. Bersatu, menjadi satu tim, dan fokus pada pertandingan berikutnya."

  • PERBEDAAN ANTARA SEPAK BOLA INGGRIS DAN ITALIA

    "Saya lebih memilih untuk fokus pada tim kita sendiri daripada lawan; semuanya lebih bergantung pada kita daripada pada orang lain. Banyak yang membicarakan Premier League, tapi Liga Champions juga rumit bagi tim-tim Inggris. Sepak bola bukanlah ilmu pasti. Perbedaan terbesar terletak pada intensitas latihan dan pertandingan; latihan sesungguhnya di Premier League adalah pertandingan itu sendiri. Arsenal bermain dua kali seminggu, jadi latihan yang dilakukan pun sedikit. Intensitasnya tinggi, dan hampir tidak ada waktu istirahat."

    • Iklan

  • Pertandingan apa yang akan digelar dan bagaimana kondisi Irlandia Utara?

    Calafiori juga menyoroti seperti apa formasi dan tim nasional Irlandia Utara: "Pertandingan ini harus dipersiapkan layaknya pertandingan biasa, kita harus tetap santai. Terkait tendangan bebas yang menguntungkan lawan, kita harus waspada, mereka bisa berbahaya. Dalam sepak bola saat ini, hal itu bisa membuat perbedaan karena selisihnya tipis. Begitu mereka mendapat kesempatan, mereka akan mencoba taktik seperti itu; kita tidak boleh kebobolan dari taktik tersebut dan harus waspada terhadap bola-bola pantul."

  • LAGA MANA YANG AKAN ANDA ULANGI?

    "Saya teringat pertandingan melawan Estonia yang kami mainkan di Bergamo. Stadionnya pun turut mendukung kami, dan menurut saya, Kamis nanti akan lebih baik lagi."

  • PESAN YANG HARUS DIKIRIM

    "Ya, saya suka memikirkannya seperti itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menebak bagaimana hasil pertandingan ini nantinya; pesan yang ingin kami sampaikan adalah agar kita semua bersatu dan tetap positif. Dalam pertandingan sepenting ini, aspek taktis dan teknis hanya berpengaruh sampai batas tertentu; yang lebih penting adalah kekompakan dan mentalitas."

  • GATTUSO

    Calafiori juga mengapresiasi kerja samanya dengan Pelatih Gattuso, sambil menyoroti beberapa hal: "Saya sangat menghargai sikap yang ditunjukkan pelatih kepada saya; dalam beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar darinya daripada dari ibu saya... Dia sangat baik dalam mendampingi saya, bahkan saat saya sedang tidak bermain. Lalu ada makan malam di London; rasanya menyenangkan bisa berkumpul dan berbincang-bincang. Dalam beberapa bulan ini kami tidak sempat berlatih, tapi tidak banyak yang perlu dilatih dan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pasti, dia yang membayar tagihannya (tertawa, red.). Kami membicarakan sepak bola, ada juga Buffon dan Bonucci. Itu adalah malam bersama teman-teman, mereka menceritakan beberapa anekdot, dan kemudian kami membicarakan pertandingan."

  • OPTIMIS MENGHADAPI TANTANGAN?

    Terakhir, bek timnas Italia itu menggambarkan perasaannya menjelang pertandingan: "Karena kita semua menginginkan hal yang sama, jadi mengapa harus mempersulit diri sendiri. Saya selalu suka berpikir positif bahwa ketika seseorang berpikir positif untuk mencapai sesuatu, pada akhirnya ia akan mendapatkannya. Tekanan memang ada, tidak ada gunanya mencoba menghindarinya. Kita semua tahu betapa pentingnya bagi kita untuk lolos ke Piala Dunia ini. Kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, kita sudah berada di posisi -2 menjelang pertandingan. Saya senang bisa bermain dalam pertandingan ini, itulah pesan yang ingin saya sampaikan. Mari kita nikmati momen ini dan berpikir positif; ini bisa menjadi minggu di mana kita bisa sangat bahagia karena kita tidak memikirkan hal lain selain Piala Dunia. Semuanya tergantung pada bagaimana kita memandang pertandingan ini. Ketika mengenakan jersey ini, ada tanggung jawab, tapi saya melihatnya lebih sebagai sebuah kesempatan. Saya lebih memilih, dengan seribu alasan, untuk bermain dalam pertandingan seperti ini daripada tidak. Berangkat ke Piala Dunia adalah mimpi yang saya miliki sejak kecil dan saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan ini."

