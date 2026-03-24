Italia, Calafiori: "Dalam beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar dari Gattuso daripada ibu saya. Perbedaan antara Serie A dan Liga Premier? Intensitasnya; di Inggris, latihan itu seperti pertandingan."

Riccardo Calafiori, dalam konferensi pers pada hari kedua pemusatan latihan di Coverciano, membahas pertandingan yang akan dilakoni Tim Nasional Italia asuhan pelatih kepala Gennaro Gattuso melawan Irlandia Utara di semifinal babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Berikut ini, semua pernyataannya: "Saya baik-baik saja, nanti kita lihat di lapangan hari ini, tapi saya baik-baik saja. Mengenai pengelolaan momen, dalam situasi seperti ini kuncinya adalah hidup di masa kini dan tidak terlalu banyak berpikir, menikmati setiap momen karena bisa menjadi hal yang indah. Bersatu, menjadi satu tim, dan fokus pada pertandingan berikutnya."