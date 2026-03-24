liberali italia nazionaleGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Italia, bukan hanya soal babak playoff Piala Dunia! Tim U-19 berjuang untuk lolos ke Kejuaraan Eropa: Liberali, Inacio, dan Reggiani, lawan-lawannya, serta di mana menonton ketiga pertandingan tersebut di TV dan streaming

Fase Elite kualifikasi Kejuaraan Eropa U-19 akan dimulai pada Rabu, 25 Maret

Dunia sepak bola Italia sedang menanti dengan penuh harap hasil babak playoff kualifikasi Tim Nasional asuhan Gennaro Gattuso menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Namun, pertandingan Azzurri bukanlah satu-satunya pertandingan penting yang dijadwalkan selama jeda ini, karena mulai Rabu, 25 Maret, di kandang di Catanzaro, Italia U-19 juga akan turun ke lapangan untuk memainkan tiga pertandingan Fase Elite kualifikasi ke Kejuaraan Eropa U-19 mendatang yang akan digelar pada 28 Juni hingga 11 Juli 2026 di Wales.


Siapa yang akan dihadapi oleh tim yang dilatih oleh Pelatih Alberto Bollini? Siapa saja bintang-bintang kita? Kapan dan bagaimana cara menyaksikan ketiga pertandingan yang dijadwalkan? Dan apa saja aturannya? Berikut panduan untuk turnamen kualifikasi mini ini



  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil, yang dipenuhi oleh pemain-pemain berkualitas yang bermain baik di liga domestik maupun di luar negeri (sebanyak 5 orang)


    Penjaga gawang: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

    Bek: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

    Gelandang: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

    Penyerang: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

  • LIBERALI, INACIO, DAN REGGIANI ADALAH BINTANG-BINTANGNYA

    Bintang-bintang dalam tim ini, yang paling banyak dibicarakan dan yang akan diandalkan Bollini dalam hal inspirasi dan kreativitas, tentu saja adalah Mattia Liberali dan Samuele Inacio. Yang pertama adalah seorang gelandang serang kelahiran 2007 yang tumbuh besar di akademi muda Milan dan tampil gemilang tahun ini di Catanzaro. Yang kedua dibesarkan di akademi muda Atalanta, namun kini telah pindah ke Jerman bersama Borussia Dortmund, di mana ia telah melakukan debutnya di tim utama.


    Di tim Jerman tersebut pula, mantan bek Sassuolo Luca Reggiani mencetak gol pada debutnya, namun dalam skuad ini tak boleh dilupakan juga nama mantan pemain Roma dan mantan pemain Milan Federico Coletta (kini di Benfica yang telah mengeliminasi Inter U-19 di Youth League) serta Christian Comotto (yang sedang bersinar di Spezia).

  • LAWAN-LAWAN

    Timnas Italia U-19 masuk ke Grup 6 babak kualifikasi sebagai unggulan, namun mereka akan menghadapi grup yang sama sekali tidak mudah bersama Turki, Slovakia, dan Hongaria.

  • DI MANA PERMAINAN INI DIMULAI

    Liberali akan memainkan ketiga pertandingan ini "di kandang" karena seluruh jadwal Grup 6 akan digelar di Italia, tepatnya di Calabria, antara Cosenza dan Catanzaro, di stadion-stadion

    - Pusat Olahraga ‘Real Cosenza’ di Cosenza

    - Stadion ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro

    - Stadion ‘San Vito-Gigi Marulla’, Cosenza


    Italia akan menghadapi pertandingan pembuka melawan Hongaria dan pertandingan terakhir melawan Turki di Stadion Ceravolo di Catanzaro, sementara pertandingan kedua di grup melawan Slovakia akan digelar di Stadion "Marulla" di Cosenza.

  • JADWAL PERTANDINGAN DAN PERATURAN

    Hari Pertama (Rabu, 25 Maret)
    Pukul 12:00: Slovakia vs Turki, (Pusat Olahraga ‘Real Cosenza’, Cosenza)
    Pukul 17:00: Italia vs Hongaria, Stadion ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro) Hari

    Kedua (Sabtu, 28 Maret)
    Pukul 12: Turki vs Hongaria (Pusat Olahraga ‘Real Cosenza’, Cosenza)
    Pukul 17: ITALIA vs Slovakia (Stadion ‘San Vito-Gigi Marulla’, Cosenza) Hari

    Ketiga (Selasa, 31 Maret)
    Pukul 15.00: Turki vs Italia (Stadion ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro)
    Pukul 15.00: Hongaria vs Slovakia (Pusat Olahraga ‘Real Cosenza’, Cosenza)


    Hanya tujuh pemenang grup yang lolos ke babak final dan akan bergabung dengan Wales, tuan rumah untuk babak 8 besar turnamen. Italia hanya akan lolos ke babak final jika memenangkan grupnya. Jika terjadi kesamaan poin antara dua atau lebih tim, akan diterapkan sistem peringkat terpisah dengan keunggulan dalam pertemuan langsung sebagai kriteria pertama, dan jika masih imbang, selisih gol, lalu jumlah gol yang dicetak.

  • DI MANA ANDA DAPAT MENONTON PERTANDINGAN DI TV DAN STREAMING

    Ketiga pertandingan Timnas Italia U-19 akan disiarkan di Vivo Azzurro TV, yang akan menayangkan pertandingan secara streaming dan dapat diakses melalui Smart TV, smartphone, dan tablet.