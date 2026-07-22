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Italia bersedia memberikan 'pengecualian' terkait gaji bagi Pep Guardiola, seiring dengan konfirmasi presiden FIGC mengenai pembicaraan dengan mantan pelatih Man City tersebut
FIGC mengincar langkah ambisius untuk mendatangkan Guardiola
Presiden FIGC, Malago, telah secara terbuka mengonfirmasi bahwa Guardiola termasuk di antara kandidat terkuat untuk mengisi posisi pelatih kepala tim nasional yang kosong. Azzurri saat ini sedang mencari pengganti Gennaro Gattuso, yang mengundurkan diri setelah kekalahan telak dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina, yang membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.
Malago, yang terpilih sebagai presiden FIGC pada 22 Juni, mengungkapkan bahwa federasi telah memulai pembicaraan dengan Guardiola meskipun ada tantangan finansial yang harus dihadapi. Ia juga menegaskan bahwa mantan manajer Manchester City tersebut bukanlah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan saat Italia terus mencari pelatih baru.
Laporan-laporan juga menyebutkan bahwa tokoh-tokoh senior Paolo Maldini dan Leonardo telah bertemu dengan Guardiola di Barcelona untuk membahas lowongan tersebut, yang menunjukkan tekad federasi untuk menunjuk salah satu manajer paling berprestasi di dunia sepak bola.
- Getty Images Sport
Malago membenarkan adanya pembicaraan dan komitmen finansial
Dalam wawancara di podcast Cronache di Spogliatoio, Malago mengonfirmasi bahwa pembicaraan telah berlangsung dengan Guardiola, namun ia menegaskan belum ada kepastian bahwa hal itu akan berujung pada penunjukan. Ia mengatakan: "Belum tentu pembicaraan ini [dengan Guardiola] akan membuahkan hasil, tetapi saya yakin langkah membuka dialog dan menjaganya tetap hidup adalah hal yang tepat dan penting."
Malago juga mengakui keterbatasan keuangan Italia, namun menyarankan bahwa Guardiola layak mendapatkan investasi yang luar biasa. "Ada juga pertimbangan keuangan dan anggaran," tambahnya. "Dalam jangka pendek hingga menengah, mengatakan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang adalah pernyataan yang terlalu ringan. Namun, beberapa pengecualian telah dibuat, yang mungkin berkaitan dengan nama yang saat ini begitu dominan."
Ketika ditanya secara langsung apakah yang dimaksud adalah Guardiola, ia menjawab: “Ya.”
Terlepas dari minat tingkat tinggi tersebut, dewan tetap melakukan pencarian yang lebih luas untuk memastikan tim nasional tidak terlantar jika Guardiola menolak. Presiden menekankan bahwa Guardiola, mantan pelatih Italia Roberto Mancini, dan gelandang legendaris Andrea Pirlo bukanlah satu-satunya nama dalam daftar. Ia mencatat: “Tidak, sama sekali tidak. Namun, jika kami mempertimbangkan profil tertentu, nama-nama ini tentu saja termasuk dalam cakupan kategori profil tersebut.”
Rencana cuti panjang tetap menjadi hambatan utama
Terlepas dari optimisme Malago di depan publik dan kesediaannya untuk menawarkan gaji yang memecahkan rekor, berbagai laporan menunjukkan bahwa Guardiola masih cenderung memilih untuk mengambil cuti panjang dari dunia sepak bola. ESPN menyebutkan bahwa pembicaraan awal antara kedua belah pihak berlangsung relatif singkat, karena pelatih asal Spanyol itu secara konsisten menegaskan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah musim terakhir yang penuh tekanan di Inggris.
Pakar transfer Fabrizio Romano sependapat dengan hal ini, dan menyatakan bahwa dibutuhkan “keajaiban” untuk mengubah pikiran sang manajer. Romano mencatat bahwa Guardiola ingin melepaskan diri sejenak sebelum mempertimbangkan proyek berikutnya.
- Getty Images
Italia masih terus mencari manajer baru
FIGC akan terus menelaah daftar calon yang telah disaring sambil menunggu hasil upaya untuk meyakinkan Guardiola agar bersedia mengambil alih jabatan tersebut. Malago telah menegaskan bahwa federasi sedang mempertimbangkan beberapa kandidat, sehingga Italia memiliki opsi alternatif jika pembicaraan dengan mantan pelatih Barcelona dan Manchester City itu tidak membuahkan kesepakatan.
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