Italia bersedia memberikan 'pengecualian' terkait gaji bagi Pep Guardiola, seiring dengan konfirmasi presiden FIGC mengenai pembicaraan dengan mantan pelatih Man City tersebut

Dalam wawancara di podcast Cronache di Spogliatoio, Malago mengonfirmasi bahwa pembicaraan telah berlangsung dengan Guardiola, namun ia menegaskan belum ada kepastian bahwa hal itu akan berujung pada penunjukan. Ia mengatakan: "Belum tentu pembicaraan ini [dengan Guardiola] akan membuahkan hasil, tetapi saya yakin langkah membuka dialog dan menjaganya tetap hidup adalah hal yang tepat dan penting."

Malago juga mengakui keterbatasan keuangan Italia, namun menyarankan bahwa Guardiola layak mendapatkan investasi yang luar biasa. "Ada juga pertimbangan keuangan dan anggaran," tambahnya. "Dalam jangka pendek hingga menengah, mengatakan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang adalah pernyataan yang terlalu ringan. Namun, beberapa pengecualian telah dibuat, yang mungkin berkaitan dengan nama yang saat ini begitu dominan."

Ketika ditanya secara langsung apakah yang dimaksud adalah Guardiola, ia menjawab: “Ya.”

Terlepas dari minat tingkat tinggi tersebut, dewan tetap melakukan pencarian yang lebih luas untuk memastikan tim nasional tidak terlantar jika Guardiola menolak. Presiden menekankan bahwa Guardiola, mantan pelatih Italia Roberto Mancini, dan gelandang legendaris Andrea Pirlo bukanlah satu-satunya nama dalam daftar. Ia mencatat: “Tidak, sama sekali tidak. Namun, jika kami mempertimbangkan profil tertentu, nama-nama ini tentu saja termasuk dalam cakupan kategori profil tersebut.”



