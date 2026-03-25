Italia, Bastoni dan Tonali ikut berlatih bersama tim: optimisme untuk tampil sejak menit pertama melawan Irlandia Utara

Hanya tinggal satu hari lagi menjelang malam penentuan. Latihan tim Italia sedang berlangsung di tengah hujan di Bergamo, menjelang laga melawan Irlandia Utara: kabar baik datang bagi Azzurri, dengan Alessandro Bastoni mengikuti sesi latihan bersama pertama sejak dimulainya pemusatan latihan. Bek Inter ini, yang sejak Minggu pagi telah berlatih bersama staf timnas untuk bisa tampil besok malam, hari ini tanpa memaksakan diri telah melakukan latihan yang sama dengan rekan-rekan setimnya: peluangnya untuk tampil sejak menit pertama semakin besar, di depan Donnarumma: dengan Mancini di sisi kanan tengah dan Calafiori di sisi kiri tengah.



  • TONALI DAN POLITANO MENJADI PEMAIN UTAMA

    Sandro Tonali juga tampil secara reguler, siap kembali bermain sejak menit pertama setelah mengalami cedera saat melawan Barcelona di Liga Champions. Bersamanya di lini tengah ada Locatelli dan Barella, membentuk formasi lini tengah lima orang yang juga mencakup Dimarco dan Politano, yang secara rutin turun ke lapangan dalam sesi latihan sebelas lawan nol. Di lini depan ada Kean dan Retegui, dengan Pio Esposito sebagai alternatif utama bagi para pemain inti.


  • PELATIHAN

    Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.

