AFP
Diterjemahkan oleh
Italia bangkit dari mimpi buruk melawan Belgia dengan kemenangan telak 4-1 atas Turki saat Michael Kayode dan Pio Esposito bersinar
Para pemain muda Italia memimpin jalan di Bursa
Setelah kalah mengecewakan 2-0 dari Belgia, Italia memasuki laga Nations League melawan Turki dengan banyak hal yang harus dibuktikan. Pelatih kepala Roberto Mancini memilih perombakan radikal dengan melakukan delapan perubahan pada susunan pemain inti. Sorotan terbesar adalah dimasukkannya Michael Kayode, Matteo Ruggeri, dan Sebastiano Esposito untuk menjalani debut senior mereka. Dalam momen bersejarah bagi tim nasional, Sebastiano dan saudaranya, Francesco Pio Esposito, tampil sebagai starter bersama, menjadi pasangan kakak-beradik pertama yang melakukannya untuk Italia sejak 1915.
Turki, yang ditangani mantan bos Fiorentina Vincenzo Montella, juga kehilangan beberapa sosok kunci. Kiper Ugurcan Cakir tidak tersedia karena skorsing yang didapat saat melawan Prancis, sementara Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz, dan Mert Muldur menepi karena cedera. Laga ini punya taruhan besar, karena kedua negara berada di dasar Grup A setelah kalah dalam pertandingan pembuka masing-masing.
- AFP
Gempuran babak pertama membuat Turkiye limbung
Dominasi Italia langsung dimulai sejak awal ketika Francesco Pio Esposito memaksa penyelamatan ujung jari dari upaya tembakan menyudut. Dari sepak pojok berikutnya, yang gagal disapu Turkiye dengan efektif, Alessandro Bastoni berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola ke atap gawang dari jarak 12 yard. Itu menjadi momen penebusan bagi bek Inter tersebut, yang tampil untuk pertama kalinya sejak kartu merah mahalnya di play-off Piala Dunia.
Italia menggandakan keunggulan mereka melalui pergerakan tim yang dibangun dengan indah, ketika rangkaian operan satu sentuhan yang tajam antara Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito, dan Giacomo Raspadori berujung pada tembakan menyudut Michael Kayode yang ditepis tepat ke arah Frattesi, yang kemudian menceploskannya di tiang jauh. Gempuran terus berlanjut sesaat kemudian ketika Italia meniru kombinasi mengalir itu hampir persis untuk gol ketiga mereka. Pergerakan operan berkecepatan tinggi lainnya membelah pertahanan Turki, diakhiri dengan Pio Esposito menggeser umpan kepada Kayode di sisi kanan. Pemain debutan itu menyempurnakan awal impresifnya dengan penyelesaian klinis di tiang dekat untuk menaklukkan Altay Bayindir. Rentetan gol ini menandai pertama kalinya sejak September 2021 Italia mampu mencetak tiga gol dalam 30 menit pertama laga kompetitif.
Esposito memastikan kemenangan setelah drama babak kedua
Turki berupaya bangkit ke dalam pertandingan segera setelah jeda, dengan melakukan tiga pergantian taktis. Perubahan itu awalnya tampak berhasil setelah kelengahan lini belakang Italia memungkinkan Baris Alper Yilmaz menyambar umpan silang dari Oguz Aydin hanya 90 detik setelah babak kedua dimulai. Namun, respons Italia cepat dan tegas. Pemain pengganti Nicolo Cambiaghi memotong umpan liar dan melesat di sisi kiri, lalu mengirim bola kepada Sandro Tonali. Upaya melengkung Tonali membentur tiang jauh, tetapi Francesco Pio Esposito berada di posisi yang tepat untuk menanduk bola muntah ke gawang kosong.
Pertandingan tetap hidup saat Turki mencari jalan lain untuk bangkit. Yilmaz terjatuh di kotak penalti di bawah tekanan Gianluigi Donnarumma, tetapi wasit tidak bergeming dan justru memberi kartu kuning kepada penyerang Turki itu karena berpura-pura jatuh. Tuan rumah sempat kembali memasukkan bola ke gawang ketika tembakan Yilmaz masuk setelah membentur tiang usai menerima umpan cerdik dari Arda Guler. Namun, selebrasi mereka terhenti karena Oguz Aydin dinyatakan offside akibat menghalangi garis pandang Donnarumma.
- AFP
Italia yang tangguh menuntaskan penampilan dominan
Pada fase akhir pertandingan, Italia tetap menjadi tim yang lebih berpeluang menambah skor. Bayindir dipaksa melakukan beberapa penyelamatan sulit, terutama saat menggagalkan tembakan mendatar Cambiaghi dan bereaksi cepat untuk mencegah Kayode menyambar bola rebound. Wonderkid Real Madrid Guler mencoba menginspirasi timnya lewat sepakan melengkung yang melenceng tipis dari sudut atas gawang, sementara Kerem Akturkoglu menyia-nyiakan peluang emas dari jarak enam yard setelah Guler melewati tiga bek Italia.
Kemenangan ini mengangkat Italia ke peringkat ketiga Grup A1 Nations League dengan tiga poin, sejajar dengan Belgia di posisi kedua dan tertinggal dari pemuncak klasemen Prancis, yang mengoleksi enam poin sempurna. Italia akan berusaha melanjutkan momentum ini saat bertandang menghadapi Prancis dalam duel krusial pada 2 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami