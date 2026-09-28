Setelah kalah mengecewakan 2-0 dari Belgia, Italia memasuki laga Nations League melawan Turki dengan banyak hal yang harus dibuktikan. Pelatih kepala Roberto Mancini memilih perombakan radikal dengan melakukan delapan perubahan pada susunan pemain inti. Sorotan terbesar adalah dimasukkannya Michael Kayode, Matteo Ruggeri, dan Sebastiano Esposito untuk menjalani debut senior mereka. Dalam momen bersejarah bagi tim nasional, Sebastiano dan saudaranya, Francesco Pio Esposito, tampil sebagai starter bersama, menjadi pasangan kakak-beradik pertama yang melakukannya untuk Italia sejak 1915.

Turki, yang ditangani mantan bos Fiorentina Vincenzo Montella, juga kehilangan beberapa sosok kunci. Kiper Ugurcan Cakir tidak tersedia karena skorsing yang didapat saat melawan Prancis, sementara Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz, dan Mert Muldur menepi karena cedera. Laga ini punya taruhan besar, karena kedua negara berada di dasar Grup A setelah kalah dalam pertandingan pembuka masing-masing.