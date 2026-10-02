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Ahanor ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia, Ahanor meninggalkan pemusatan latihan dan bergabung dengan Baldini di tim U-21: Nigeria masih bisa berharap pada "pembajakan" itu

Italy
Italy U21
H. Ahanor
France vs Italy
France
UEFA Nations League A
Italy U21 vs Poland U21
Poland U21
EURO U21 Qualification

Roberto Mancini memilih untuk tidak memanggil bek mantan Atalanta yang kini bermain di Crystal Palace, Honest Ahanor, untuk pertandingan ketiga dari tiga laga tim senior Italia. Hari ini FIGC menjelaskan melalui sebuah pernyataan alasan absennya pemain Italia-Nigeria itu dari daftar panggilan, termasuk untuk laga melawan Prancis yang dijadwalkan berlangsung malam ini di Paris. Pemain kelahiran 2008 itu memang telah digabungkan dengan tim U-21 asuhan Silvio Baldini.

  • BUKAN CEDERA, PILIHAN TEKNIS UNTUK MEMBANTU TIMNAS ITALIA U-21

    Jadi, tidak ada alasan yang bersifat fisik bagi bek tersebut yang akan menuju Pescara, tempat Italia U-21 harus mempersiapkan laga hidup-mati yang sangat penting melawan Polandia U-21.


    Sebuah pertandingan yang menentukan lolos langsung ke Piala Eropa berikutnya - tanpa harus melalui play-off yang dijadwalkan pada jeda November - dan di mana Italia U-21 hanya harus menang dengan selisih setidaknya dua gol untuk merebut kembali posisi puncak klasemen.

  • PERNYATAAN RESMI

    Honest Ahanor meninggalkan pemusatan latihan tim nasional senior untuk dalam beberapa jam ke depan bergabung dengan skuad tim nasional U-21, yang kembali pada malam hari ke Pusat Persiapan Olimpiade Tirrenia setelah kemenangan kemarin atas Armenia dan akan bermain pada Senin di Pescara melawan Polandia dalam laga penentuan untuk lolos ke putaran final Kejuaraan Eropa kelompok usia tersebut.

    Bek Crystal Palace itu kemarin tidak berangkat ke Paris, tempat Italia akan menghadapi Prancis malam ini dalam pertandingan ketiga fase grup Nations League, dan tetap berlatih di Pusat Teknik Federal Coverciano bersama delapan pemain Italia lainnya.

  • NIGERIA MASIH BISA BERHARAP

    Bentroknya laga Italia asuhan Mancini dan tim U-21 asuhan Baldini pada Senin, 5 Oktober, pada praktiknya juga akan membuat Ahanor tak masuk daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Turki dan, akibatnya, gagal mencatatkan debut dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior Italia.

    Sang bek sebenarnya sudah menjalani debut dengan seragam Italia dalam dua laga persahabatan yang dimainkan pada Juni, saat Baldini menjadi pelatih interim, tetapi pertandingan-pertandingan itu tidak dihitung sebagai laga yang sah untuk mengaktifkan larangan berganti tim nasional.

    Jadi, tanpa debut di laga resmi, Nigeria, kewarganegaraan kedua Ahanor, kini bisa kembali mendekatinya untuk mencoba "membajak" dia dari Italia menjelang agenda resmi tim nasional berikutnya.

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