Jadi, tidak ada alasan yang bersifat fisik bagi bek tersebut yang akan menuju Pescara, tempat Italia U-21 harus mempersiapkan laga hidup-mati yang sangat penting melawan Polandia U-21.





Sebuah pertandingan yang menentukan lolos langsung ke Piala Eropa berikutnya - tanpa harus melalui play-off yang dijadwalkan pada jeda November - dan di mana Italia U-21 hanya harus menang dengan selisih setidaknya dua gol untuk merebut kembali posisi puncak klasemen.