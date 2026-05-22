"It's Coming Home itu kutukan!" - Patrice Evra mengatakan kepada para penggemar Inggris bahwa mereka akan MENANG di Piala Dunia jika mereka berhenti menyanyikan yel-yel yang terkenal itu

Thomas Tuchel adalah sosok yang ditugaskan untuk mengakhiri “penderitaan” selama enam dekade dalam perburuan trofi; mantan pelatih Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich ini menjadi pelatih terbaru yang harus meminum “cawan” yang oleh banyak orang dianggap beracun.

Inggris tentu saja memiliki bakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengklaim gelar juara Piala Dunia 2026, tetapi hal itu juga terjadi pada turnamen-turnamen sebelumnya - dengan 'Generasi Emas' yang terkenal dari David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, dan kawan-kawan yang tidak mampu mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.

Gareth Southgate hampir saja membawa Inggris kembali ke podium juara dan meniru prestasi sesama ksatria, Sir Alf Ramsey, namun harus menelan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2018 serta kekalahan berturut-turut di final Kejuaraan Eropa pada 2021 dan 2024.

Tuchel telah mengambil alih tongkat estafet manajerial tersebut dan berharap dapat melaju dengan tongkat itu melintasi Amerika Utara hingga ke pertandingan final di MetLife Stadium di pinggiran kota New York. Pertandingan spektakuler tersebut akan berlangsung pada 19 Juli, saat trofi olahraga paling bergengsi diperebutkan.