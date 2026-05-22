"It's Coming Home itu kutukan!" - Patrice Evra mengatakan kepada para penggemar Inggris bahwa mereka akan MENANG di Piala Dunia jika mereka berhenti menyanyikan yel-yel yang terkenal itu
Southgate gagal tipis — bisakah Tuchel membuktikannya?
Thomas Tuchel adalah sosok yang ditugaskan untuk mengakhiri “penderitaan” selama enam dekade dalam perburuan trofi; mantan pelatih Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich ini menjadi pelatih terbaru yang harus meminum “cawan” yang oleh banyak orang dianggap beracun.
Inggris tentu saja memiliki bakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengklaim gelar juara Piala Dunia 2026, tetapi hal itu juga terjadi pada turnamen-turnamen sebelumnya - dengan 'Generasi Emas' yang terkenal dari David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, dan kawan-kawan yang tidak mampu mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.
Gareth Southgate hampir saja membawa Inggris kembali ke podium juara dan meniru prestasi sesama ksatria, Sir Alf Ramsey, namun harus menelan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2018 serta kekalahan berturut-turut di final Kejuaraan Eropa pada 2021 dan 2024.
Tuchel telah mengambil alih tongkat estafet manajerial tersebut dan berharap dapat melaju dengan tongkat itu melintasi Amerika Utara hingga ke pertandingan final di MetLife Stadium di pinggiran kota New York. Pertandingan spektakuler tersebut akan berlangsung pada 19 Juli, saat trofi olahraga paling bergengsi diperebutkan.
Para pendukung Inggris diminta untuk berhenti menyanyikan lagu 'It's Coming Home'
Inggris akan mendapat dukungan penuh sepanjang perjuangan mereka untuk merebut gelar juara dunia, tetapi apakah mereka perlu menahan ekspektasi—atau setidaknya lebih mengendalikannya? Evra, yang sangat memahami antusiasme suporter Inggris berkat pengalamannya di Old Trafford, berpendapat bahwa memang seharusnya demikian.
Mantan pemain internasional Prancis dengan 81 caps ini, saat berbicara bersama Stake, mengatakan kepada GOAL ketika diminta memberikan penilaiannya tentang peluang Three Lions di Piala Dunia: “Inggris selalu menjadi favorit, namun ketika mereka mencapai semifinal atau final, di situlah mereka tersingkir. Maksud saya, mereka memiliki rekor yang bagus, di Euro, Inggris memiliki para pemain yang mumpuni.
“Jadi sekarang mari kita lihat Thomas Tuchel. Akhirnya, mereka akan terlihat seperti sebuah tim. Satu hal yang selalu saya minta kepada para penggemar Inggris adalah, jangan nyanyikan ‘It’s Coming Home’. Itu adalah kutukan saat mereka mulai menyanyikannya! Saat itulah saya tahu Inggris tidak akan memenangkan trofi. Jika mereka tidak menyanyikan ‘It’s Coming Home’, saya pikir mereka akan memenangkan Piala Dunia. Ini adalah kutukan, seperti Arsenal selama 22 tahun.”
Keputusan besar bagi Tuchel dalam pemilihan skuad Piala Dunia
Arsenal telah mengakhiri "kutukan" mereka, dengan The Gunners berhasil meraih gelar Liga Premier musim ini untuk pertama kalinya sejak tim legendaris 'The Invincibles' mereka menjalani musim penuh tanpa kekalahan di kasta tertinggi pada musim 2003-04.
Beberapa pemain andalan di Emirates Stadium diperkirakan akan masuk dalam skuad 26 pemain Tuchel untuk Piala Dunia. Namun, ada sejumlah keputusan besar yang harus diambil dalam seleksi tersebut. Salah satunya melibatkan pemenang gelar Liga Premier dua kali, yaitu Trent Alexander-Arnold.
Lulusan akademi Liverpool ini kini berstatus pemain Real Madrid, namun ia kesulitan mendapatkan tempat di tim nasional dan menghadapi persaingan ketat di posisi bek kanan dari pemain seperti Reece James, Tino Livramento, dan Djed Spence.
Ben White mengalami cedera yang tidak tepat waktu, yang seharusnya membantu peluang Alexander-Arnold, dan Evra berpendapat bahwa pemain berusia 27 tahun yang agresif ini—yang mewakili apa yang seharusnya menjadi bek sayap modern—layak mendapatkan tempat di pesawat yang segera berangkat ke AS.
Mantan bek kiri itu menambahkan: “Saya suka Trent. Dia bisa bermain di tengah. Tentu saja musim di Madrid tidak mudah, tapi kamu harus beradaptasi atau apa pun itu. Dia pemain yang bisa memberikan umpan, ada umpan silang, ada umpan diagonal panjang. Mengapa tidak memasukkannya ke dalam skuad?”
Inggris bertekad merebut gelar juara dunia di Amerika Utara
Tuchel akan mengumumkan skuad Piala Dunia-nya dalam hitungan jam, dengan para pemain yang lolos seleksi dan yang tidak lolos sudah diberi tahu mengenai nasib masing-masing—termasuk beberapa panggilan telepon yang sulit.
Siapa pun yang dipanggil, Inggris akan optimis bisa melaju jauh di turnamen ini dan membuat para penggemar bersemangat kembali. Masih harus dilihat apakah saran Evra mengenai daftar lagu yang dinyanyikan di tribun akan diindahkan atau diabaikan.