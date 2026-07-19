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Isyarat pensiun? Lionel Messi menyampaikan pernyataan yang mengharukan menjelang final Piala Dunia 2026 - sang legenda terbesar Argentina bersiap untuk ‘The Last Tango’ melawan Spanyol
Warisan yang tak terlupakan bagi Argentina
Messi berada di ambang momen bersejarah lainnya dalam karier profesionalnya yang tak tertandingi. Menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, pemain kelahiran Rosario ini menulis di media sosial untuk merefleksikan dampak yang telah diberikan kelompok pemain ini terhadap ingatan kolektif negaranya.
Kapten tim Argentina ini dengan tegas mengungkapkan kebanggaannya terhadap rekan-rekan setimnya serta perjalanan yang telah mereka lalui bersama selama siklus Piala Dunia di Amerika Utara ini.
"Hal terbaik dari semua tahun ini bukanlah sekadar gelar-gelar juara, melainkan seluruh perjalanan ini. Berbagi setiap hari dengan kelompok ini, berkompetisi bersama, bangkit kembali di saat-saat sulit, dan menikmati setiap langkahnya," tulis Messi di akun Instagram resminya.
"Terima kasih kepada setiap rekan setim saya, staf teknis, dan semua orang yang bekerja setiap hari untuk menjaga Tim Nasional ini tetap seperti sebuah keluarga."
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Perjalanan di luar trofi
Bagi Messi, kunci kesuksesan gemilang tim ini tidak hanya terletak pada lemari trofi, tetapi juga pada kekompakan internal dan pengorbanan sehari-hari yang telah mereka tunjukkan sejak 2018. Penyerang tersebut menekankan bahwa esensi sejati tim ini adalah kemampuannya untuk tetap bersatu layaknya sebuah keluarga, mengatasi rintangan-rintangan yang dihadirkan oleh turnamen yang sangat menuntut.
"Apa pun yang terjadi, kelompok ini telah menulis sebuah kisah yang takkan pernah kami lupakan dan tak seorang pun dapat menghapusnya," kata Messi.
Tango Terakhir di New Jersey?
Menjelang pertandingan yang berpotensi kembali memukau dunia, karier internasional Messi dipenuhi dengan kenangan indah, momen-momen epik, dan sebuah pernyataan yang telah membuat jutaan warga Argentina merinding. Kapten tim nasional itu membagikan sebuah foto bersama sponsor lamanya, disertai pesan yang terdengar seperti ucapan perpisahan yang istimewa: “Betapa luar biasanya perjalanan yang telah kita lalui bersama, @adidasfootball… dengan ‘The Last Tango’… Ayo ke final, ayo Argentina!!!”
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Performa luar biasa yang memecahkan rekor menjelang pertandingan terakhir
Di lapangan, Messi tetap tampil tajam seperti biasa, meski harus menghadapi tuntutan fisik dari turnamen yang berlangsung selama sebulan. Messi telah mencetak delapan gol sejauh ini, yang menempatkannya di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak (Golden Boot), di belakang bintang Prancis Kylian Mbappé. Yang menghalangi akhir cerita layaknya dongeng ini adalah tim Spanyol yang tangguh, yang mengincar gelar juara dunia kedua mereka. Meskipun Argentina adalah juara bertahan, mereka harus menghadapi tim Spanyol yang telah menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa sepanjang turnamen.
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