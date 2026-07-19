Isyarat pensiun? Lionel Messi menyampaikan pernyataan yang mengharukan menjelang final Piala Dunia 2026 - sang legenda terbesar Argentina bersiap untuk ‘The Last Tango’ melawan Spanyol

Messi berada di ambang momen bersejarah lainnya dalam karier profesionalnya yang tak tertandingi. Menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, pemain kelahiran Rosario ini menulis di media sosial untuk merefleksikan dampak yang telah diberikan kelompok pemain ini terhadap ingatan kolektif negaranya.

Kapten tim Argentina ini dengan tegas mengungkapkan kebanggaannya terhadap rekan-rekan setimnya serta perjalanan yang telah mereka lalui bersama selama siklus Piala Dunia di Amerika Utara ini.

"Hal terbaik dari semua tahun ini bukanlah sekadar gelar-gelar juara, melainkan seluruh perjalanan ini. Berbagi setiap hari dengan kelompok ini, berkompetisi bersama, bangkit kembali di saat-saat sulit, dan menikmati setiap langkahnya," tulis Messi di akun Instagram resminya.

"Terima kasih kepada setiap rekan setim saya, staf teknis, dan semua orang yang bekerja setiap hari untuk menjaga Tim Nasional ini tetap seperti sebuah keluarga."



